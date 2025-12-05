¿Qué le pasó a Enrique Cuenca, de ‘Los Polivoces’? Tras la muerte de Eduardo Manzano, reviven la historia

Enrique Cuenca y Eduardo Manzano forman parte esencial de la memoria humorística del país: juntos dieron vida a Los Polivoces, el dúo que marcó la comedia mexicana en la década de los años setenta con personajes, frases y rutinas que aún hoy siguen apareciendo en la cultura popular. Tras la muerte de Manzano, confirmada recientemente por su hijo, el público volvió a mirar hacia aquella etapa dorada en la que ambos construyeron un lenguaje propio que definió a generaciones enteras preguntándose: ¿Qué pasó con Cuenca?

No te pierdas: Muere Eduardo Manzano ‘el Polivoz': Los personajes inolvidables que marcaron su carrera en la comedia mexicana

Esto fue lo que pasó con Enrique Cuenca después de la disolución de Los Polivoces y cómo siguió reinventándose en la televisión. / Foto: Wikipedia

Muere el actor Eduardo Manzano: ¿De qué murió ‘el Polivoz’?

La muerte de Eduardo Manzano fue anunciada por su hijo, Lalo Manzano Jr., mediante un mensaje publicado en redes sociales que rápidamente circuló entre seguidores y figuras del entretenimiento.

El comunicado confirmó el fallecimiento ocurrido el 4 de diciembre, pero no incluyó información sobre la causa ni mencionó si el actor enfrentaba algún padecimiento reciente. En el mensaje, Lalo Manzano compartió un breve homenaje dedicado a su padre, resaltando el lugar que ocupó en la vida de quienes lo conocieron.

“Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo. (...) Su legado no solo vive en los escenarios que iluminó, sino en las personas que transformó con una sonrisa”, escribió.

Poco después, en el último adiós del querido actor, Lalo Manzano Jr. compartió en un encuentro con la prensa en la que estuvo presente TVNotas que ‘el Polivoz’ murió de un paro cardíaco.

No te pierdas: Muere Eduardo Manzano: la verdad detrás de las frases del abuelo Arnoldo en Una familia de diez

Eduardo Manzano murió el 4 de diciembre. / Foto: Archivo TVNotas

Enrique Cuenca y Eduardo Manzano: Los Polivoces que cambiaron la TV mexicana

La mancuerna formada por Enrique Cuenca y Eduardo Manzano, conocida como Los Polivoces, volvió a colocarse en la conversación pública tras la muerte de Manzano el jueves 4 de diciembre. El dúo, surgido a mediados de los años sesenta, marcó un estilo propio de sátira y caracterización que los llevó a convertirse en referentes obligados de la comedia nacional.

Durante los años setenta alcanzaron su máxima popularidad con programas como Los Polivoces y El show de los Polivoces, donde interpretaron a una amplia galería de personajes construidos a partir de guiones creados, en su mayoría, por Enrique Cuenca en colaboración con el escritor Mauricio Kleiff.

Mientras Cuenca aportaba gran parte del contenido creativo, Manzano se encargaba de la administración y del ritmo escénico que distinguía al dúo. Su dinámica en pantalla —entre sketches, parodias y figuras que se volvieron inolvidables— consolidó una época televisiva que aún hoy se recuerda como un referente del humor mexicano.

Tras su separación a finales de los años setenta, ambos siguieron trabajando de manera independiente, aunque se reencontraron en los años noventa en programas unitarios y, más tarde, en el año 2000 para una serie de comerciales que marcaron su última aparición conjunta. Con la reciente muerte de Eduardo Manzano, el legado de la dupla recobró fuerza, recordando que la historia de Los Polivoces es también la historia de una comedia que evolucionó junto con el país y dejó una huella que continúa vigente.

No te pierdas: Ariel, hijo de Eduardo Manzano, rompe el silencio sobre su muerte; lo despide con desgarrador mensaje y VIDEO

Enrique Cuenca siguió activo en televisión con nuevos proyectos tras la separación de Los Polivoces. / Foto: Redes sociales

¿Qué fue de Enrique Cuenca tras Los Polivoces?

Enrique Cuenca Márquez nació el 2 de octubre de 1940 en la Ciudad de México, fue una de las figuras más emblemáticas de la comedia nacional. Conocido por su aguda habilidad para crear personajes memorables y por su trabajo dentro del histórico dúo Los Polivoces, Cuenca dejó una huella profunda en la televisión y el cine mexicano.

Tras la separación de Los Polivoces, por presuntas diferencias personales, como se ha dicho, en la década de los setenta, Enrique Cuenca tomó un rumbo propio que lo mantuvo activo dentro del medio, aunque con una exposición distinta a la que tuvo durante la época dorada del dueto. Decidido a seguir en la comedia, creó su propio programa Enrique, el Polivoz, con el que buscó conservar el estilo que lo había caracterizado ante el público. Luego de esa etapa, trabajó un tiempo en Canal 13, donde continuó participando en producciones humorísticas, hasta que finalmente regresó a Televisa a finales de los años ochenta para protagonizar A Toda Risa, un proyecto que lo reconectó con la televisión nacional.

Mientras Eduardo Manzano emprendía sus propios programas —como El show de Eduardo II y La vida en risa— Cuenca siguió construyendo una carrera en solitario, aunque con menor presencia mediática que en sus años como Polivoz. Durante los ochenta, ambos coincidieron esporádicamente en escenarios teatrales y centros nocturnos, pero no retomaron de manera formal la mancuerna que los había hecho famosos.

Algunos de sus trabajos fueron:



Reclusorio III

Reclusorio… Norteño (segmento “El policía encajuelado”)

A toda risa

La vengadora 2

Lola la Trailera 3: El gran reto

Las novias del lechero

Los Polivoces 88

Memorias de un mojado

Escuela de placer

Vividores de mujeres… Pocaluz (como Enrique Cuenca Polivoz)

La casa prohibida.

Fue hasta el año 2000 cuando Cuenca y Manzano se reencontraron profesionalmente para una serie de comerciales y promocionales radiofónicos de una mueblería. El regreso emocionó a los seguidores del dúo, pues representaba una oportunidad de ver nuevamente juntos a dos figuras clave de la comedia mexicana. Sin embargo, este momento fue breve. Enrique Cuenca falleció el 29 de diciembre de 2000, a los 60 años, debido a complicaciones derivadas de una insuficiencia renal. Su muerte marcó el cierre definitivo de una de las alianzas más emblemáticas del humor televisivo en México.

No te pierdas: Muere Eduardo Manzano: ¿Por qué se separaron Los Polivoces? La verdadera historia detrás del fin del dúo