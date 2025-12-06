Funeral de Eduardo Manzano: Así fueron sus últimos momentos de vida, ¿qué pasará con sus restos?

El mundo de la farándula mexicana está de luto por la muerte de Eduardo Manzano, ‘el Polivoz’, primer actor y comediante a quien varios recuerdan por su personaje en ‘Una familia de 10, a los 87 años. La noticia fue confirmada durante la mañana de este 5 de diciembre por su hijo, Lalo Manzano.

De acuerdo con el comunicado que lanzó el hijo de Eduardo Manzano, el histrión falleció el pasado jueves 4 de diciembre. Sin mencionar las causas, le dedicó unas emotivas palabras de despedida.

“Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo. Su legado no solo vive en los escenarios que iluminó, sino en las personas que transformó con una sonrisa”, manifestó.

Eduardo Manzano / Redes sociales

Te podría interesar: Jorge Ortiz de Pinedo se pronuncia sobre la muerte de Eduardo Manzano; este fue su desgarrador mensaje

¿De qué murió el actor Eduardo Manzano?

Si bien en su comunicado no quiso hablar del tema, durante el funeral de Eduardo Manzano, realizado este 5 de diciembre en la CDMX, Lalo Manzano contó en un encuentro con la prensa en el que estuvo presente TVNotas que la causa había sido un paro respiratorio.

“Se nos adelantó, es la ley de la vida, no fue nada caótico, bendito Dios, fue un paro respiratorio”, indicó.

Cabe destacar que Eduardo no tenía antecedentes de haber tenido una enfermedad crónica. La última vez que había tenido un problema de salud fue en 2021, cuando fue hospitalizado de emergencia por una infección biliar. Afortunadamente, pudo recuperarse y seguir con sus actividades.

La noticia no solo causó impacto en redes sociales, sino que también sorprendió a sus colegas. Algunos compañeros de la serie ‘Una familia de 10’ como Jorge Ortiz de Pinedo no dudaron en recordarlo con sumo cariño.

Eduardo Manzano / Redes sociales

Así fueron los últimos momentos de vida de Eduardo Manzano, ‘el Polivoz’

Durante la conversación con la prensa en la que estuvo TVNotas, Lalo Manzano contó que Eduardo Manzano había muerto exactamente a las 11:45 pm del pasado 4 de diciembre, en un hospital y de forma pacífica. Contó que el hecho fue algo sumamente inesperado, pero que la familia ha sabido mantenerse unida.

“Es un oleaje natural, emocional. Mi padre falleció a las 11:45 de la noche, ayer, el día 4, en un hospital. Llegué a casa tranquilo… bueno, no tranquilo, pero así como (en shock)” Lalo Manzano

Señaló que todo esto ha sido muy doloroso para él, resaltando que hay momentos en los que no sabe qué hacer y simplemente rompe en llanto. También le agradeció a todo el público por todas las muestras de solidaridad ante este momento tan complicado.

“Yo creo que, justamente, estaba recordando unas palabras que dijo mi padre en una entrevista, que se me hicieron emblema. Le preguntaron: ‘¿cómo le gustaría ser recordado?’ y él contestó desde su creación: ‘Pues yo quisiera ser recordado como un instrumento de Dios para llegar a las personas y tocar sus corazones desde el gozo’”, manifestó.

Tanto familiares como amigos estuvieron presentes en el último adiós al gran comediante, incluyendo Jorge Ortiz de Pinedo, quien aseguró recordarlo con mucho amor.

No te pierdas: Muere Eduardo Manzano: esta fue su última foto y aparición en ‘Una familia de diez’ ¿se veía cansado?

¿Qué pasarán con los restos de Eduardo Manzano?

En la plática, Lalo Manzano contó que, tras el funeral, el cuerpo de Eduardo Manzano será cremado y las cenizas serán llevadas al lugar donde descansan sus padres.

Eduardo Manzano

Lalo Manzano “Así lo pidió, una cremación, para poderlo llevar a descansar con sus papitos”.

Aunque no confirmó si habrá un homenaje para conmemorarlo, expresó su deseo de que se realice, pues considera que su padre fue muy importante en la televisión mexicana: “He estado viendo que hay muchas series de María Feliz o el Chavo del 8. Sería un acierto enorme”, resaltó.

Mira: Eduardo Manzano y Silvia Pinal: Así fue la colaboración que cambió para siempre a Una familia de diez