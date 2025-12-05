Muere Eduardo Manzano: esta fue su última foto y aparición en ‘Una familia de diez’ ¿se veía cansado?

Eduardo Manzano, el inolvidable Don Arnoldo de Una familia de diez y leyenda de la comedia mexicana, murió a los 87 años dejando un legado histórico. Su hijo Lalo compartió la última foto del actor con un mensaje que conmovió a todos, mientras su última aparición en la serie desata dudas: ¿se veía cansado o seguía con la energía que lo caracterizó? Aquí te contamos todo sobre sus últimos momentos, su salud y el impacto que deja en la televisión.

¿Cuál fue la última foto de Eduardo Manzano y qué dijo Lalo Manzano Jr, su hijo?

La última foto de Eduardo Manzano circuló gracias a su hijo, Lalo Manzano Jr., quien desde hace años comparte momentos con su papá y mantiene a sus seguidores al tanto del estado del actor. En octubre, Lalo publicó una imagen entrañable con un mensaje que se volvió un homenaje inmediato al cariño de padre e hijo:

“No hay manual para ser el mejor papá del mundo... pero el mío lo escribió sin saberlo. Love you Papito hermoso...” Lalo Manzano Jr.

Días previos, compartió más imágenes juntos, reforzando lo vital que era Eduardo para su familia y para la comedia mexicana. En esas fotos, se les ve abrazados y sonrientes; el hijo escribió:

“No saben lo mágico que son estos abrazos” Lalo Manzano Jr.

Y también publicó un retrato con el actor, acompañándolo de una frase que muchos adoptaron como propia: “El amor es lo que mueve al mundo”

Estas publicaciones se convirtieron en el último registro público del actor en redes, donde sus seguidores celebraron la vitalidad de don Arnoldo y hasta bromearon con que Lalo se veía “más grande” que su papá.

¿Cuál fue la última aparición de Eduardo Manzano en ‘Una familia de diez’?

El último episodio en el que Eduardo Manzano participó como Don Arnoldo López dentro de ‘Una Familia de Diez’ corresponde a la temporada 12, estrenada el 28 de septiembre, y se titula “¡Don Arnoldo triunfa como los grandes en la India!”.

En el capítulo, don Arnoldo viaja a India y luce un atuendo tradicional — turbante y túnica naranja — que se volvió un guiño divertido para los fans.

viaja a y luce un — y — que se volvió un guiño divertido para los fans. Durante la historia, recibe una videollamada de su familia, que le expresa cuánto lo extrañan; él responde que está muy bien y que no planea regresar por el momento.

Aunque en el capítulo final de la temporada (“Licha La Floja”) ya no aparece, esta participación en India quedó como su última intervención oficial en el proyecto, consolidando su rol como pieza fundamental del universo creado por Jorge Ortiz de Pinedo.

Así fue la última aparición en La familia de diez:

¿Cuándo y dónde será el funeral de Eduardo Manzano “el Polivoz”?

La muerte de Eduardo Manzano, mejor conocido como “el Polivoz”, ha causado una profunda tristeza entre sus seguidores y colegas del medio artístico. El actor, ícono de la comedia mexicana, deja un legado invaluable que marcó generaciones con personajes entrañables y programas que se convirtieron en clásicos de la televisión.

Uno de los más afectados por la noticia fue Jorge Ortíz de Pinedo, productor y actor que compartió escenario con Manzano durante más de 15 años en giras teatrales y en la exitosa serie Una famila de diez. A través de Instagram, Ortíz de Pinedo expresó su dolor y anunció que las emisiones de este fin de semana de Tú crees y Una Familia de Diez estarán dedicadas al comediante, como homenaje a su trayectoria y amistad.

Además, Jorge Ortíz de Pinedo reveló los detalles del velorio: los restos de Eduardo Manzano serán velados hoy, 5 de diciembre, a partir de las 4:00 pm en la funeraria García López de General Prim, ubicada en la colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Un último adiós para un grande de la comedia que se ganó el cariño del público y de sus compañeros.

