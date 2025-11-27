Mhoni Vidente revela qué sigue tras la muerte de la mamá de Aislinn Derbez; ¿regla de 3 se aproxima?

Mhoni Vidente encendió las alertas al asegurar que, tras la muerte de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, podría cumplirse la llamada “regla de las tres muertes”, una creencia popular que afirma que las pérdidas en el mundo del espectáculo suelen llegar en grupo. La astróloga explicó que este patrón ya estaría en movimiento y que dos figuras más podrían partir próximamente, lo que desató preocupación entre los seguidores del medio artístico.

Aislinn Derbez confirmó el fallecimiento de su mamá Gabriela Michel. / Foto: Redes sociales

¿La regla de 3 tras la muerte de la mamá de Aislinn Derbez? Esto dijo Mhoni Vidente

Durante su sección en el programa Pregúntale a Mhoni, la vidente retomó el tema de la reciente muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez, ocurrida el pasado lunes 24 de noviembre, donde afirmó que este deceso activó la llamada “regla de las tres muertes” en el medio del espectáculo.

Según la astróloga, este patrón —que suele generar debate cada vez que se menciona— ya estaría en marcha y podría dejar dos pérdidas más en los próximos días, lo que provocó preocupación entre la audiencia y entre quienes siguen de cerca sus predicciones.

Mhoni envió un mensaje directo a la actriz, expresando su pésame y reflexionando sobre la fragilidad de la vida. “Mi más sentido pésame, murió la mamá de Aislinn Derbez. La muerte no avisa, convive con nosotros… Aislinn Derbez está pasando por un momento muy triste”, dijo, remarcando que este tipo de situaciones sorprenden incluso a quienes están acostumbrados a vivir bajo la mirada pública.

La astróloga continuó su lectura asegurando que “viene otra muerte, mejor dicho dos”, en referencia a figuras del espectáculo de edad avanzada. Detalló que visualizaba el fallecimiento de una mujer muy famosa, de entre 72 y 74 años, quien habría sido ampliamente conocida y querida en México y que partiría a causa de un infarto fulminante.

Además, mencionó posibles complicaciones de salud para un cantante de alrededor de 80 años que aún se mantiene activo, pero que, según su predicción, también moriría por un infarto.

La muerte de la mamá de Aislinn Derbez sorprendió al mundo del espectáculo. / Foto: Redes sociales

¿Qué es ‘la regla de tres’ muertos?

La llamada “regla de tres” en la muerte es una creencia popular que se ha repetido durante años, sobre todo dentro del medio del espectáculo. La idea sugiere que cuando fallece una celebridad, es probable que en un periodo corto de tiempo ocurran otros dos decesos, completando así un grupo de tres. Esta percepción ha sido alimentada por diversas coincidencias a lo largo de las décadas, en las que pérdidas cercanas en tiempo han dado la impresión de seguir un patrón.

Aunque este fenómeno no cuenta con sustento científico ni estadístico, su presencia en la conversación pública persiste. Parte de su fuerza proviene de la manera en que los medios y el público reaccionan ante la muerte de figuras conocidas: al estar más atentos a las noticias del espectáculo, cualquier nuevo fallecimiento parece relacionarse de inmediato con el anterior.

“Siempre mueren tres, es una trilogía”, dijo Mhoni Vidente.

¿Se cumplirá la ‘regla de 3' muertes que predice Mhoni Vidente? / Foto: Redes sociales

¿De qué murió Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez?

Aislinn Derbez informó que su mamá, Gabriela Michel, falleció a causa de un infarto, un dato que permitió aclarar las circunstancias del deceso. La confirmación de la actriz se volvió un punto central en la conversación pública, especialmente porque coincidió con la difusión de nuevas predicciones sobre posibles pérdidas en el medio artístico.

“Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto”, dijo.

