Muere Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez y conmocionan sus últimas publicaciones ¿presentía su muerte?

El luto llegó a la familia Derbez. Este lunes 24 de noviembre se confirmó la muerte de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, a los 65 años. La actriz de doblaje falleció a causa de un infarto, según reveló la protagonista de “A la mala”. Pero lo que más ha llamado la atención son las últimas publicaciones que hizo en redes sociales, ¿acaso presentía su partida? Aquí te contamos todo lo que se sabe.

Aislinn Derbez anunció el fallecimiento de su mamá, Gabriela Michel, y pidió respeto para vivir su duelo. / Foto: FB/Gabriela Michel

¿Cómo murió Gabriela Michel y por qué hay versiones encontradas sobre su fallecimiento?

La muerte de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, sigue generando dudas. Según la versión oficial compartida por Aislinn y confirmada por la periodista Ana María Alvarado, la actriz de doblaje falleció a causa de un infarto fulminante que le provocó una caída y un golpe en la cabeza. Los médicos no pudieron intervenir a tiempo, lo que terminó en una tragedia inesperada.

Lo que más sorprende es que Gabriela no presentaba problemas de salud previos. Era una mujer activa, salía a caminar todos los días y recientemente había comprado una computadora para seguir estudiando. Por eso, su partida a los 65 años dejó en shock tanto al medio artístico como a sus seguidores.

Sin embargo, la influencer Chamonic encendió la polémica al asegurar que tiene otros datos sobre la causa de muerte, aunque decidió no revelarlos “por respeto” a la versión de Aislinn. Esto desató especulaciones en redes sociales, donde algunos usuarios insinuaron que la actriz pudo haber tomado una decisión fatal, mientras otros prefirieron quedarse con la versión oficial.

Por si fuera poco, la periodista Inés Moreno compartió otra versión: Jorge Antonio Aguilera, exesposo de Gabriela, habría confirmado que se trató de un accidente dentro de su casa. Según dijo, la actriz vivía sola en un departamento de asistencia. Hasta ahora, ni Aislinn ni sus hermanas han dado más detalles, por lo que todo lo que circula en redes sigue siendo rumor.

¿Cuáles fueron las últimas publicaciones de Gabriela Michel en redes sociales?

Tras confirmarse su muerte, las redes sociales de Gabriela Michel se llenaron de visitas. Muchos querían saber qué había compartido antes de partir. Aunque tenía presencia en Instagram y Facebook, la actriz nunca publicó nada en Instagram, donde apenas tenía 380 seguidores. Curiosamente, seguía a su ex Eugenio Derbez, a su hija Aislinn, a José Eduardo Derbez y a su ex yerno Mauricio Ochmann.

Instagram de Gabriela Michel

Aunque existe otro perfil de Instagram en el que Aislinn Derbez la sigue. En este si se puede ver que la última publicación es con su ex, Jorge Alberto Aguilera, en la que ambos están muy sonrientes, así como algunas fotos de ella.

Instagram de Gabriela Michel / IG

En Facebook era un poco más activa, pero su última publicación data del año 2020, cuando retomó una felicitación que había hecho en 2015 por el Día del Locutor. Después de eso, no volvió a escribir nada en su muro, aunque amigos y conocidos la etiquetaron en fotos y videos. ¿Presentía su muerte? No hay señales claras, pero su ausencia en redes en los últimos años ha generado especulación.

Facebook de Gabriela Michel

¿Cómo reaccionó Aislinn Derbez a la muerte de su mamá, Gabriela Michel?

En medio de luto por la pérdida de la actriz, Aislinn Derbez rompió el silencio y habló de la muerte de Gabriela Michel, su mamá. La hija de Eugenio Derbez agradeció las muestras de cariño que recibió en estos momentos tan complicados en su vida personal.

Asimismo, pidió respeto a ella y su familia para vivir este duelo: “En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta despedida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto. Gracias por acompañarnos con sensibilidad en este momento tan delicado”.