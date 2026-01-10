Influencer mexicana sufre terrible accidente en Oaxaca: familia desmiente su muerte; ¿cuál es su estado de salud?

Una reconocida influencer mexicana sufrió un trágico accidente que provocó rumores de su presunta muerte difundidos por medios locales, los cuales fueron por la familia de la creadora de contenido, ¿de quién se trata y cuál es su estado de salud? Aquí te contamos todos los detalles.

No te pierdas: Muere bebé de famosa, tenía solo un año de edad; así lo dio a conocer la familia ¿Qué pasó?

¿Qué famosa influencer sufrió un accidente en Oaxaca?

Dulce Enríquez, influencer y maquillista mexicana, de 23 años, sufrió un accidente de tránsito en el estado de Oaxaca. Desde ese momento, la noticia comenzó a difundirse en medios locales sobre su supuesta muerte.

Posteriormente, a través de distintas plataformas, su nombre empezó a circular acompañado de fotografías, videos y comentarios de condolencias, mientras la información sobre su presunto fallecimiento se replicaba rápidamente.

No te pierdas: Patricia Reyes Spíndola de luto: Anuncia muerte de Roberto Escobedo, actor de ‘La hora marcada’

Dulce Enríquez sufrió un accidente de tránsito y surgieron rumores de su supuesta muerte. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Dulce Enríquez?

La influencer Dulce Enríquez sufrió un accidente de tránsito la mañana del 9 de enero y, medio locales, como El Piñero, reportaron que viajaba a bordo de una camioneta que se volcó y provocó gran movilización en la zona de Ocotlán de Morelos, donde se registraron los hechos.

Según destacó el medio local, el vehículo en el que se trasladaba Dulce Enríquez era conducido por Julio Cárdenas, presidente municipal de Santa María Huatulco. Tras el accidente, servicios de emergencia arribaron al lugar para brindar apoyo a las personas que resultaron lesionadas y realizar el traslado correspondiente.

No te pierdas: Muere conductora a los 49 años tras perder la lucha contra el cáncer; la despiden con desgarrador mensaje

Dulce Enríquez, influencer y maquillista. / Foto: Redes sociales

Desmienten la muerte de Dulce Enríquez: ¿Cuál es su estado de salud?

Luego de que comenzó a circular información sobre el presunto fallecimiento de la influencer Dulce Enríquez, su hermana salió a desmentir públicamente esta versión y aclaró el estado actual de salud de la joven. A través de un mensaje, explicó que la cradora de contenido se encuentra con vida y recibiendo atención médica, por lo que pidió frenar la difusión de datos incorrectos que han generado confusión y angustia.

“Agradecemos profundamente a todas las personas que han mostrado apoyo, respeto y oraciones por la recuperación de mi hermana, quien se encuentra con vida y bajo atención médica. En este momento delicado, cada muestra de empatía ha sido un sostén invaluable para nuestra familia”, señaló a través de una publicación en sus redes sociales.

Asimismo la hermana de Dulce Enríquez hizo un llamado a no utilizar la imagen de la influencer ni manipular contenidos para atribuirle hechos falsos, subrayando que este tipo de acciones vulneran su dignidad y privacidad. Recordó que cualquier persona puede enfrentar un accidente y que el respeto debería prevalecer en todo momento.

“No se vale, bajo ninguna circunstancia, utilizar la imagen de mi hermana, aprovechar su estado de salud, crear o manipular imágenes mediante inteligencia artificial, atribuyéndole hechos falsos o dañinos”, expresó.

Finalmente, dio a conocer que la familia ha documentado las publicaciones y perfiles que difundieron información falsa u ofensiva, y advirtió que se procederá conforme a la ley. Cerró su mensaje agradeciendo a quienes han acompañado el proceso desde la empatía y el respeto, señalando que ese apoyo es lo que hoy consideran verdaderamente importante.

Desmienten muerte de Dulce Enríquez. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Dulce Enríquez?

Dulce Enríquez es una influencer y maquillista mexicana que logró consolidar una comunidad de más de 100 mil seguidores en su cuenta personal de Instagram. Su perfil está acompañado de la descripción “Brillando como siempre”, y en él comparte momentos de su vida cotidiana, así como logros personales y profesionales.

Además de su cuenta personal, Dulce Enríquez administra una segunda cuenta dedicada a su estudio de maquillaje, en la que publica fotografías del trabajo que realizaba con sus clientas, mostrando los distintos estilos y técnicas que aplicaba en cada sesión.

Paralelamente, la joven también tiene un emprendimiento propio en el sector de alimentos y bebidas, un local llamado D-DRINK’S, donde se ofrecen micheladas y botanas. Con esta iniciativa, Dulce Enríquez combina su actividad digital con proyectos presenciales, mostrando distintos aspectos de su vida profesional y su relación con la comunidad local.

No te pierdas: Muere Gerson Leos: Banda MS despide a su tecladista con “El color de tus ojos” en su funeral