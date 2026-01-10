Muere bebé de famosa, tenía solo un año de edad; así lo dio a conocer la familia ¿Qué pasó?

La escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida personal. Este jueves se confirmó la muerte de uno de sus hijos gemelos, tras una breve enfermedad, información que fue dada a conocer mediante un comunicado oficial emitido por su familia y retomado por medios locales e internacionales.

Te puede interesar: Colaborador del programa matutino Hoy confirma la muerte de su padre y recibe mensajes de apoyo en redes

Chimamanda Ngozi Adichie



https://www.milenio.com/espectaculos/famosos/muere-el-hijo-de-1-ano-de-la-escritora-chimamanda-ngozi-adichie

¿De qué murió el bebé de un año de Chimamanda Ngozi Adichie?

De acuerdo con el comunicado familiar, el menor, identificado como Nkanu Nnamdi, murió tras una breve enfermedad. La familia no ofreció más detalles sobre las causas específicas del padecimiento ni sobre el tratamiento médico que recibió el niño antes de su muerte.

“El menor falleció el miércoles 7 de enero de 2026, tras una breve enfermedad”, señala el texto oficial.

Asimismo, el mensaje subraya que se trata de un momento de profundo dolor para todos los involucrados y agradecieron las muestras de apoyo y oraciones recibidas.

La información fue confirmada inicialmente por la Agencia EFE y posteriormente replicada por diversos medios internacionales, lo que generó una amplia reacción en redes sociales y círculos culturales, debido a la relevancia pública de la escritora.

Te puede interesar: Patricia Reyes Spíndola de luto: Anuncia muerte de Roberto Escobedo, actor de ‘La hora marcada’

Chimamanda Ngozi Adichie / Captura de pantalla

¿Qué dijo la familia de Chimamanda Ngozi Adichie tras la muerte del bebé?

En el comunicado difundido este jueves, la familia de fue clara al pedir respeto y espacio para vivir el duelo en privado. “Les pedimos su perdón y oraciones mientras lloran en privado”, se lee en el mensaje, que también aclara que no habrá más pronunciamientos sobre el tema.

El texto añade: “No se harán más declaraciones y agradecemos al público y a los medios de comunicación por respetar su necesidad de aislamiento durante este período de inmenso dolor”. Con ello, la familia busca evitar especulaciones y mantener el enfoque en el proceso personal que atraviesan.

Adichie y su esposo, el doctor Ivara Esege, se casaron en 2009. En 2016 dieron la bienvenida a su primera hija y, posteriormente, en 2024, nacieron los gemelos mediante gestación subrogada. La muerte de uno de ellos representa un golpe profundo para la familia, que hasta ahora había mantenido su vida privada con discreción.

La escritora, de 48 años, reside actualmente en Estados Unidos, desde donde se dio a conocer la información oficial. Hasta el momento, ella no ha emitido declaraciones personales ni mensajes en redes sociales sobre el fallecimiento.

Te puede interesar: ¿Quién es Jessica Díaz? La actriz de ‘Mentiras, el musical’ que se volvió viral tras rumores de su muerte

Chimamanda Ngozi Adichie y su esposo / Facebook

¿Quién es Chimamanda Ngozi Adichie?

Chimamanda Ngozi Adichie es una de las escritoras contemporáneas más influyentes a nivel mundial. Su obra literaria aborda temas como el amor, el conflicto, la identidad, el feminismo, el colonialismo y la experiencia africana en contextos globales.

Su primera novela, Purple Hibiscus (2003), fue preseleccionada para el Premio Booker en 2004. Sin embargo, su consagración internacional llegó con Half of a Yellow Sun (2006), obra que le valió el Premio de Ficción de las Mujeres en 2007, entre otros reconocimientos.

Además de su trayectoria como novelista, Adichie es ampliamente conocida por su ensayo We Should All Be Feminists, que se convirtió en una referencia global del feminismo contemporáneo y fue difundido masivamente en distintos espacios culturales y educativos.

Su impacto trascendió el ámbito literario cuando la cantante Beyoncé incluyó fragmentos de su discurso en la canción Flawless, y cuando la casa de moda Dior utilizó el título de su ensayo en una camiseta, llevándolo a la cultura pop internacional.

Te puede interesar: Muere reconocido conductor de televisión a los 61 años tras dura enfermedad, ¡No pudo recibir tratamiento!