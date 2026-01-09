¿Quién es Jessica Díaz? La actriz de ‘Mentiras, el musical’ que se volvió viral tras rumores de su muerte

El nombre de Jessica Díaz se colocó entre las principales tendencias en redes sociales la tarde del jueves 8 de enero, luego de que una publicación del actor y conductor Roger González provocara confusión entre usuarios que interpretaron el mensaje como un anuncio de muerte. La reacción fue inmediata y generó una ola de comentarios, búsquedas y mensajes de preocupación. Te contamos lo que pasó.

¿Quién es Jessica Díaz y por qué se volvió tendencia en redes sociales?

Jessica Díaz Chávez, conocida artísticamente como Jessica Díaz, es una actriz, cantante y conductora mexicana que nació el 27 de marzo de 1991 en Culiacán, Sinaloa. Actualmente reside en la Ciudad de México, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera artística tras formarse en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

La actriz se volvió tendencia luego de que Roger González, exconductor de Disney Channel México, publicara una fotografía en la que aparece junto a ella, acompañada de un moño negro y el mensaje:

“Maravilloso ser humano, siempre te recordaremos Q.E.P.D”. Roger González

La publicación generó confusión entre usuarios que asumieron que se trataba de un anuncio luctuoso.

Ante la viralización del mensaje y las reacciones en redes sociales, Jessica Díaz utilizó sus propias plataformas para aclarar la situación y desmentir que hubiera fallecido, señalando que se encontraba bien de salud. En su mensaje explicó que la imagen hacía referencia a un personaje ficticio y no a ella.

¿Por qué surgió el rumor sobre la supuesta muerte de Jessica Díaz?

El rumor se originó a partir de la publicación de Roger González, quien compartió la fotografía sin un contexto adicional que aclarara que se trataba de un personaje de ficción. Esto provocó interpretaciones erróneas y llevó a que varios usuarios replicaran la información sin confirmarla.

Jessica Díaz aclaró que la publicación estaba relacionada con el personaje que interpretó en el capítulo titulado “Silencio”, perteneciente al proyecto “Pelis con famosos”. En dicho episodio, de género terror y suspenso, la actriz da vida a un personaje llamado Lucía. El proyecto aún no se estrena, lo que contribuyó a que el público no identificara de inmediato que se trataba de ficción.

En su mensaje, la actriz expresó que la confusión le generó una experiencia desagradable al saber que muchas personas pensaron que había muerto. Agradeció las muestras de preocupación y reiteró que se encontraba bien.

Jessica Díaz rompe el silencio, ¡no está muerta!



¿A qué se dedica Jessica Díaz y cuál ha sido su trayectoria artística?

Jessica Díaz ha construido una carrera en distintos ámbitos del entretenimiento. Además de la actuación, ha trabajado como cantante y conductora, lo que le ha permitido participar en diversos formatos dentro de la industria.

Desde joven mostró interés por la actuación. A los 14 años participó en el proyecto “La novia rebelde”, cuando aún vivía en Culiacán, experiencia que confirmó su decisión de dedicarse profesionalmente al medio artístico. Posteriormente se trasladó a la Ciudad de México para continuar su formación y abrirse camino en televisión, teatro y cine.

En televisión ha participado en telenovelas como “¡Muy padres!” y “Amarte a muerte”. También ha sido parte de programas como “La apuesta”, “La casa Telehit” y “¡Cuéntamelo ya!”, donde se desempeñó como conductora y colaboradora.

En el ámbito teatral, Jessica Díaz ha formado parte de producciones como “Rockpunzel”, “Sexo, sexo, sexo, el musical” y “Carrie, el musical”. Uno de los proyectos que le ha dado mayor visibilidad es “Mentiras, el musical”, producción con la que ha sido identificada por una parte del público y que suele generar búsquedas recurrentes en línea asociadas a su nombre.

Uno de sus proyectos más recientes fue su participación en el concurso de baile “Las estrellas bailan en Hoy”, segmento del programa matutino “Hoy”. En esta competencia, Jessica Díaz participó junto al actor Aldo Guerra, con quien obtuvo el segundo lugar, resultado que le permitió mantenerse vigente en la conversación mediática y ampliar su presencia ante nuevas audiencias.

