Actriz criticada en reality de supervivencia sorprende al integrarse a Las estrellas bailan en Hoy 2025

La séptima temporada de Las estrellas bailan en Hoy 2025 está a punto de arrancar y ya comenzó a levantar polémica. Recientemente se destapó la participación de Jimena Longoria, exconductora de Venga la Alegría, quien competirá junto a su esposo, lo que confirma que varios talentos no dudan en migrar a la televisora de San Ángel. Ahora, quien también se suma al elenco es una actriz y cantante que en 2024 fue duramente criticada por su actitud en el reality ‘Abandonados Asia: la ruta del dragón’.

“La pista donde las estrellas se vuelven leyendas” regresa con drama, música y famosos que darán de qué hablar. / IG

¿Qué actriz fue criticada en el reality Abandonados Asia: La ruta del dragón?

En 2024, Jessica Díaz participó en el reality show ‘Abandonados Asia: la ruta del dragón’, conducido por Paola Núñez y grabado en Tailandia. El formato, que ponía a prueba la resistencia física y emocional de siete parejas, no tardó en generar conversación en redes sociales, pero no precisamente por las hazañas de los concursantes.

A tan solo una semana del estreno, los seguidores del programa comenzaron a señalar a Jessica por su actitud. La actriz, quien compartía equipo con el actor Juan Carlos Casasola, fue acusada de tener “poca humildad” y de tratar con exigencias a los locales tailandeses durante los retos.



“Qué sangre más pesada la de esta chica”,

“Me comenzó a caer bien. Luego de un par de episodios ya la detesté. Demasiado grosera ¡Limosnera y con garrote!”,

“Todos bien, la única que me desespera y ya me cayó mal es Jessica”, fueron algunos de los comentarios que se viralizaron en redes.



Aunque Jessica no respondió directamente a las críticas, su salida del reality y su incorporación a otro proyecto televisivo parecen haber sido una jugada estratégica para cambiar de narrativa.

¿Cómo fue la confirmación de Jessica Díaz en Las estrellas bailan en Hoy 2025?

Lejos de los retos extremos y las críticas, Jessica Díaz vivió un momento lleno de emoción cuando recibió la noticia de que formaría parte de la séptima temporada de Las estrellas bailan en Hoy, el exitoso reality de baile del programa Hoy.

La sorpresa vino de parte de su novio, George, quien organizó una cena especial para entregarle una caja con la gran noticia: “Abre tu sorpresa, señores, se logró”, dijo él, mientras Jessica, visiblemente nerviosa, abría el paquete.

Al leer el mensaje, la actriz no pudo contener la emoción: “Estoy temblando: ‘Felicidades, eres uno de los elegidos para formar parte de la nueva temporada de Las estrellas bailan en Hoy’”, gritó entre lágrimas y risas.

Jessica compartió que este nuevo reto representa un sueño cumplido y una oportunidad para mostrar otra faceta de su talento: “Les prometo dar lo mejor de mí y espero contar con su apoyo”, expresó.

¿Quién es Jessica Díaz, la séptima participante confirmada de Las estrellas bailan en Hoy 2025?

Jessica Díaz Chávez, nacida el 27 de marzo de 1991 en Culiacán, Sinaloa, es una actriz, cantante y conductora mexicana que ha construido una carrera sólida en televisión, teatro y música. Egresada del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, Jessica Díaz descubrió su pasión por el escenario desde niña, cuando organizaba shows caseros con su hermana y cobraba cinco pesos la entrada. A los 14 años participó en La novicia rebelde y desde entonces supo que quería dedicarse al arte. Su formación incluye estudios en Ciencias de la Comunicación, que cursó mientras tomaba clases de actuación y jugaba fútbol universitario.

En televisión, Jessica Díaz ha participado en telenovelas como:



Simplemente María

Amar a muerte

Como tú no hay dos y Pienso en ti, donde interpretó a la villana Jeanine Loher.

También ha sido parte de programas unitarios como La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, además de realities como:



Así se baila (Telemundo)

Soy famoso ¡sácame de aquí!

Abandonados Asia: la ruta del dragón.

En teatro ha brillado en musicales como Carrie, Rock of ages México, Mentiras y Sexo, sexo, sexo. Además, ha lanzado sencillos como Quédate y Mentiste, mostrando su faceta como cantautora.

En cuanto a su vida personal, Jessica Díaz mantuvo una relación con el actor José Ron en 2020, pero actualmente está enamorada de un hombre fuera del medio artístico, a quien describe como “un amor sano, basado en el respeto y el apoyo”. Aunque mantiene su vida amorosa con discreción, recientemente su novio, identificado como George, fue quien le organizó una cena sorpresa para anunciarle su ingreso a Las estrellas bailan en Hoy 2025, lo que dejó claro que atraviesa un gran momento tanto profesional como sentimental.

¿Cuándo inicia Las estrellas bailan en Hoy 2025 y quiénes son los famosos confirmados?

La nueva temporada de Las estrellas bailan en Hoy 2025 arranca el próximo lunes 13 de octubre, dentro del matutino Hoy, transmitido por el Canal de Las estrellas. Esta séptima edición promete ser una de las más intensas, con 12 parejas de famosos, coreografías espectaculares, momentos virales y un jurado más exigente que nunca.

La producción llega justo después del final de La casa de los famosos México 2025, lo que garantiza que el público seguirá enganchado con el drama, el talento y la competencia en vivo.

Hasta ahora, los famosos confirmados para esta edición son:

Jessica Díaz , actriz y cantante

, actriz y cantante Aldo Guerra , actor

, actor Jimena Longoria , influencer y conductora

, influencer y conductora Gualy Cárdenas , esposo de Jimena

, esposo de Jimena Michelle González , actriz

, actriz Marcelia Figueroa , hija de Joan Sebastian

, hija de Joan Sebastian Chevo, comediante

Tania Rincón, conductora del programa, adelantaron que esta temporada será una de las más reñidas, ya que los participantes tienen experiencia en el escenario y están dispuestos a darlo todo.