‘Las estrellas bailan en Hoy’ vuelve con su séptima temporada y famosos ya se filtran en redes, ¡Ya hay fecha!

El matutino Hoy ya prepara uno de sus formatos más exitosos: Las estrellas bailan en Hoy. La producción anunció oficialmente la fecha en la que arrancará la séptima temporada, lo que desató la emoción de los televidentes y, al mismo tiempo, una ola de especulaciones sobre quiénes se atreverán a demostrar sus pasos en la pista más famosa de la pantalla chica.

Las estrellas bailan en Hoy / Instagram

¿Quién confirmó la séptima temporada de “Las estrellas bailan en Hoy” y qué dijeron los conductores?

El matutino “Hoy” confirmó oficialmente la séptima temporada de su exitoso reality show “Las estrellas bailan en Hoy”, y lo hizo a través de su cuenta de Instagram, donde soltaron la bomba con una frase que ya emociona a los fans:

“¡La pista donde las estrellas se vuelven leyendas está de regreso! ¡No te pierdas la 7ª temporada de Las estrellas bailan en Hoy” Galilea Montijo

Además, los conductores Galilea Montijo y Raúl “Negro” Araiza adelantaron que esta nueva edición viene cargada de drama, diversión, romance, música y coreografías espectaculares, lo que ha disparado la expectativa entre los seguidores del show. Todo apunta a que esta temporada será una de las más comentadas en redes sociales.

¿Cuándo inicia la séptima temporada de “Las estrellas bailan en Hoy”?

La nueva edición de Las estrellas bailan en Hoy arranca el lunes 13 de octubre, justo en el matutino “Hoy”, que se transmite por el canal de Las estrellas. Esta séptima temporada promete superar a las anteriores con una mezcla explosiva de talento, polémica y momentos virales.

Desde su primera edición, “Las estrellas bailan en Hoy” se ha convertido en uno de los segmentos más populares del programa, gracias a su fórmula de famosos bailando en pareja, enfrentando retos semanales y siendo evaluados por un jurado exigente. Aunque aún no se han revelado oficialmente los nombres de los participantes, las redes sociales ya hicieron lo suyo.

Así anunciaron la séptima temporada de Las estrellas bailan en Hoy:

¿Quiénes podrían ser los participantes de “Las estrellas bailan en Hoy 2025”?

Aunque la producción del programa “Hoy” no ha soltado la lista oficial de los participantes de Las estrellas bailan en Hoy, los cibernautas ya comenzaron a especular. Entre los nombres que más suenan están:

Gala Montes

Karime Pindter

Ambas finalistas de la segunda temporada de “La casa de los famosos México”, lo que las convierte en favoritas del público.

Karime y Gala Montes en La casa de los famosos México / Instagram

También se mencionan a dos exhabitantes de la tercera temporada de “La casa de los famosos México 2025”, quienes conquistaron cientos de fans tras su salida del reality.

Mariana Botas, actriz y conductora

Priscila Valverde, exreina de belleza

Además, el nombre del actor Adrián Di Monte aparece entre los comentarios, a pesar de las controversias que ha enfrentado recientemente. Y para cerrar con broche de oro, Mane de la Parra, actor y cantante, también figura como posible participante.

Aunque nada está confirmado, los fans ya están armando sus propias listas y cruzando los dedos para ver a sus favoritos en la pista.

¿Quién ganó la sexta temporada de “Las estrellas bailan en Hoy”?

En la edición pasada, los ganadores fueron Sandra Itzel e Imanol, quienes sorprendieron con su química en la pista.

Su victoria fue celebrada por el público, y su historia se convirtió en una de las más comentadas de la temporada. Ahora, los fans esperan que la séptima edición traiga nuevas parejas igual de explosivas.