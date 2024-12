Robbie Mora: regañado por Telemundo y vetado de “Las estrellas bailan en Hoy”

Robbie Mora, conocido por su paso en el grupo “Wapayasos” y su experiencia en realities, se encuentra en el ojo del huracán. Su ausencia en “Las estrellas bailan en Hoy” ha generado controversia, especialmente tras las declaraciones del propio Mora, quien reveló los motivos detrás de su inasistencia en el programa de Televisa.

El bailarín y actual participante del exitoso reality show de Telemundo, “Los 50”, estaba programado para apoyar a Alana Lliteras en la competencia de baile del matutino. Sin embargo, las estrictas cláusulas de su contrato lo dejaron fuera de la pista. Aquí te contamos todos los detalles.

Robbie Mora habla de su ausencia en Las estrellas bailan en Hoy

En días previos, Robbie compartió en sus redes sociales la emoción de bailar junto a Alana. Ambos habían estado ensayando en las instalaciones de Televisa, dejando entrever que su participación sería clave para la gala del programa.

Sin embargo, el mismo Mora confesó que, por motivos ajenos a su voluntad, no podría asistir: “El tema con el baile de Alana, lamentablemente no voy a poder ser su pareja. Créanme que es algo que me agobia demasiado y me hace sentir muy mal, pues este viaje era especialmente para bailar con ella. Pero por causas de fuerza mayor, no estuvo en mí. Si me hubieran dicho al inicio que no iba a poder, no hubiera hecho ni el viaje”.

Estas palabras desataron especulaciones hasta que salió a la luz la verdadera razón de su ausencia.

¿Qué ocurrió con Telemundo y Endemol?

Fuentes cercanas al caso revelaron que Robbie Mora fue fuertemente regañado por los ejecutivos de Telemundo y Endemol. Según se informó, el contrato firmado por Mora con la televisora latina en EUA establece que los participantes de “Los 50” no pueden aparecer en otros realities mientras el programa esté al aire.

Al descubrir las historias de Instagram donde anunciaba su participación en “Las estrellas bailan en Hoy”, los directivos tomaron cartas en el asunto.

“Le ordenaron borrar las publicaciones y lo llamaron para advertirle que, de incumplir su contrato, enfrentaría una multa considerable y otras sanciones que podrían poner en riesgo su permanencia en futuros proyectos de Telemundo”, dijo una fuerte cercana.

Como parte del daño controlado, Robbie Mora publicó un video ofreciendo disculpas a su audiencia y a Alana Lliteras. Aseguró que la situación estaba fuera de sus manos y que su prioridad era cumplir con las reglas establecidas por su actual empleador.

El incidente ha puesto en jaque no solo su participación en “Los 50”, donde ya es finalista, sino también su futuro en la industria del entretenimiento. Su permanencia en otros proyectos de Telemundo, como “La casa de los famosos All Stars”, también podría verse comprometida.

Mientras tanto, Mora sigue luchando en “Los 50”, el reality show donde 50 celebridades compiten por un premio de hasta 350 mil dólares. Actualmente, solo quedan 10 participantes: Miguel, William, Robbie, Nahomi, Paola Villalobos, Ana Lago, Roberto, Fabián Ríos y Barquín.

“Los 50”: un reto extremo

Este reality de Telemundo, en su segunda edición, se ha convertido en uno de los favoritos de la audiencia hispana. Con desafíos físicos y estratégicos, los participantes buscan acumular dinero en un fondo común, pero solo uno se llevará el gran premio.

Robbie Mora, a pesar de los obstáculos, se ha posicionado como uno de los favoritos para ganar. Sin embargo, esta controversia podría afectar su desempeño en la recta final del programa.

