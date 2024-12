Julio César Chávez enciende las redes con su presentación en ‘Las estrellas bailan en Hoy’ con su hija Nicky

Julio César Chávez sorprende en ‘Las estrellas bailan en hoy’ apoyando a su hija Nicole Chávez. La leyenda del boxeo emocionó con su valentía en la pista y defendió el talento de su hija frente a las críticas

Chávez, una de las máximas leyendas del boxeo, dejó de lado los guantes para sorprender al público al aparecer en ‘Las estrellas bailan en hoy’, donde participa su hija Nicole Chávez. En un gesto que demostró su apoyo incondicional, el exboxeador aceptó el desafío semanal del programa: que cada participante trajera a un invitado especial.

Julio César aparece en ‘Las estrellas bailan en Hoy’

Aunque Chávez confesó no sentirse cómodo en la pista de baile, su amor de padre lo llevó a aceptar la propuesta.

"¿Qué hago? Lo que uno hace por los hijos. No sé bailar, pero cuando mi hija me lo pidió, no pude decirle que no”, comentó sinceramente, arrancando sonrisas y aplausos de los presentes.

Por su parte, Nicole compartió cómo convenció a su papá:

Julio César Chávez y Nicky Chávez en Las estrellas bailan en Hoy / Captura de pantalla

“No tuvo opción, la verdad. Yo le dije: ‘Papá, tú vas a bailar conmigo en ‘Las estrellas bailan en Hoy’. Él respondió: ‘Hija, no sé bailar’, pero yo le dije: ‘Sí sabes bailar’. Es un recuerdo que voy a atesorar en mi corazón”. Nicole Chávez

Julio César Chávez saco sus mejores pasos en la pista de ‘Las estrellas bailan en Hoy’

La participación de Julio César Chávez inició con un guiño a su icónica carrera: al ritmo de la banda sonora de ‘Rocky Balboa’, el ‘Gran campeón mexicano’ mostró movimientos que recordaron al público sus días de gloria sobre el ring. Pero el momento más inesperado llegó cuando la música cambió a un alegre merengue.

Con gran actitud, Chávez intentó seguir los pasos ensayados. Aunque admitió con humor que solo bailaba “cuando pisteaba”, su entusiasmo y disposición emocionaron al público.

Latin Lover, juez del programa, destacó su valentía: “Si algo me pasa después de la crítica, responsabilizo a Julio César Chávez. Es admirable lo que tú haces, salir de tu zona de confort para venir a apoyar a tu hija. No sé de dónde sacó el ritmo, porque ella sí baila y baila muchísimo”.

La conexión entre padre e hija fue el corazón del espectáculo. La emoción de Chávez al escuchar las palabras de los jueces dejó claro que su participación fue un acto de amor que quedará en su memoria y en la de Nicole.

Julio César Chávez defiende el talento de su hija

Durante su intervención, Chávez también aprovechó para defender a su hija de las críticas que ha recibido por su participación en el programa y su vida pública.

“No es porque sea mi hija, pero la verdad, ella tiene un talento natural. Lo que la pongas a hacer, lo va a hacer. Creo que mucha gente la critica y la juzga porque es mi hija, pero ella no tiene la culpa de ser mi hija”. Julio César Chávez

Nicole, emocionada, agradeció a su papá por todo el apoyo que siempre le ha dado. “Gracias, papá, por estar aquí y por ser mi ejemplo. Te amo y espero algún día casarme para poder bailar contigo otra vez”, expresó la joven, cerrando la presentación con un momento lleno de amor y orgullo familiar.

La participación de Julio César Chávez en ‘Las estrellas bailan en hoy’ no solo demostró que el campeón puede enfrentarse a cualquier reto, sino que dejó una lección sobre el valor de la familia y el poder de los recuerdos compartidos.

