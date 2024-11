Integrante de ‘Las estrellas bailan en Hoy’ estuvo a punto de quitarse la vida, hace oscuro relato

Jonathan Becerra, conocido por su participación en Código FAMA y ahora en Las estrellas bailan en Hoy, abrió su corazón al revelar una profunda batalla contra la depresión, misma que lo llevó a pensar cosas muy oscuras y querer desvivirse.

En una reciente entrevista para el programa De primera mano, Becerra compartió cómo la falta de empleo y otros obstáculos en su carrera lo llevaron a una crisis emocional que casi termina en tragedia.

Ahora, el actor forma parte del espectáculo musical 2000’s x siempre y aprovecha cada oportunidad para hablar sobre la importancia de pedir ayuda y tener fe en los momentos más oscuros.

Una carrera en altibajos y el peso de la fama temprana

Desde niño, Jonathan Becerra se abrió paso en la industria del entretenimiento al participar en el exitoso reality show Código FAMA. Con el tiempo, aunque ganó popularidad y participó en diversos proyectos, también enfrentó los altibajos de la industria, especialmente el desempleo, lo cual detonó un periodo de depresión profunda.

A pesar de estar actualmente en la sexta temporada de Las estrellas bailan en Hoy, Becerra reveló cómo en su momento los problemas laborales y la falta de proyectos afectaron gravemente su estabilidad emocional.

Jonathan Becerra “Yo tuve depresión, estuve a punto de sui… y fue un tema grave. Yo creo que por eso aprendí y maduré más rápido, porque entendí el por qué sigo aquí”.

La desesperación y las preguntas existenciales

Para Jonathan, el impacto del desempleo y las dificultades en su carrera lo llevaron a enfrentar ataques de ansiedad y preguntas existenciales intensas.

En un momento de extrema presión, llegó a considerar la posibilidad de “apagar su luz”, como él mismo lo describe. La ausencia de proyectos y la incertidumbre del futuro le generaron una angustia constante que detonó episodios de ansiedad y cuestionamientos sobre el valor de su vida.

“Lo que detonó la presión en mí fue el hecho de no tener trabajo. No entiendes el por qué quieres de repente apagar la luz, es una desesperación”, comentó. Esta desesperación, combinada con el sentimiento de no tener propósito o rumbo, fue la base de la crisis que Becerra intentó superar.

La ayuda familiar, la fe y la importancia de no rendirse

A pesar de la gravedad de la situación, Jonathan encontró apoyo en su familia y en su fe. Conversar con sus padres y recibir orientación profesional fueron pasos fundamentales en su recuperación. Para el actor, el acto de orar y conectar con Dios fue esencial para salir adelante y encontrar un nuevo propósito en la vida.

“Yo creo que el profesional más grande fue Dios compadre, yo creo que el hecho de hablar con él y decir ‘oye Dios de verdad no me abandones estoy contigo, yo quiero seguir aquí’... Sí hubo de repente un psicólogo que me ayudaba a aterrizar los pensamientos”, explicó, destacando la importancia de la ayuda espiritual y profesional en su proceso de sanación.

Jonathan Becerra también envió un mensaje importante al público, instándolos a no rendirse y a mantenerse activos para no caer en pensamientos negativos. Su experiencia es un recordatorio poderoso de la necesidad de pedir ayuda, mantener una red de apoyo, y nunca subestimar la importancia de la salud mental, especialmente en una industria que suele estar llena de altibajos.