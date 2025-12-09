Participante de Las estrellas bailan en Hoy ilusiona a la hija de Joan Sebastian y luego ¡se echa para atrás!

Tras su expulsión, hace 3 semanas, de Las estrellas bailan en Hoy, Marcelia Figueroa, la hija de Joan Sebastian, y el actor Mauricio Abad aseguraban estar listos para enamorarse, incluso la familia de ella ya lo había conocido y dado el visto bueno, pero de ese naciente romance solo quedan añicos.

Marcelia Figueroa y Mauricio Abad

¿Qué pasó con la relación entre Marcelia Figueroa y Mauricio Abad?

“Ya se bloquearon por Instagram y la realidad es que de momento no quieren saber el uno del otro. Por trabajo aún tienen que coincidir y aparentar que todo quedó bien entre ellos, aunque no se diera una relación, pero de romance ya nada”, nos dijo un amigo de ambos participantes de Las estrellas bailan en Hoy.

Nuestra fuente nos contó que Mauricio nunca estuvo del todo convencido: “Obviamente, desde que conoció a Marcelia le gustó, pues es una mujer hermosa, pero todo el tiempo estuvo presionado por todo el mundo: Sus compañeros del reality y los jueces se la pasaban diciéndoles que qué bonita pareja, que debían andar”.

Marcelia Figueroa y Mauricio Abad en Hoy

“Bajo esa presión, Mauricio hasta le llevó flores a Marcelia en uno de los programas. La verdad es que ella sí se enamoró de él, porque es un muchacho encantador y amable”. A pesar de la linda historia de amor que comenzaron a formar en el programa, finalmente fueron expulsados: “El público no los apoyó lo suficiente con sus votos y eso que, el día de su salida, Mauricio besó inesperadamente a Marcelia”.

Marcelia Figueroa y Mauricio Abad / Redes sociales

¿Por qué se distanciaron Marcelia Figueroa y Mauricio Abad?

Las cosas entre ellos cambiaron tras la expulsión de Las estrellas bailan en Hoy: “Quedaron en que iban a salir ya sin tener la presión del reality, pero a los pocos días no sé si Mauricio se sintió abrumado o qué fue lo que ocurrió, pero le dijo a Marcelia que no se sentía preparado para iniciar una relación y que ahorita iba a estar muy ocupado en varios proyectos de trabajo que trae en puerta”.

Nuestra fuente nos contó que Marcelia se sacó mucho de onda: “Enfureció. Se sintió usada. Creyó que Mauricio solo había utilizado la historia de amor para que los votaran en el programa y ganar visibilidad, ya que no es tan conocido, a pesar de la larga trayectoria que tiene en México y en el extranjero. Los que conocemos a Mau, sabemos que él no es así”.

Marcelia Figueroa, hija de Joan Sebastian / Redes sociales y canva

¿Cómo es la convivencia actual entre Marcelia Figueroa y Mauricio Abad?

“Obviamente, la tensión aumentó entre ellos (Marcelia Figeroa y Mauricio Abad) y mejor se bloquearon en Instagram y ni como amigos quisieron quedar. Le mencionas uno al otro y te piden que, por favor, ni los nombres”.

“La semana pasada coincidieron en los foros del programa Hoy. Aunque hicieron todo lo posible por no verse las caras, esto no fue posible. Como todos unos profesionales hicieron ver que no pasaba nada. Se seguirán viendo en el programa, al cual van constantemente de invitados. Además, no sabemos si en la final del reality los expulsados tendrán que hacer un baile grupal y no sería agradable si ahorita hicieran declaraciones el uno del otro. Hoy por hoy, te reitero, prefieren no saber el uno del otro. Lo que pintaba para una bella historia de amor, de momento, no tiene un final feliz, a pesar de que ambos son muy buenas personas, sumamente talentosos y encantadores”.

Mauricio Abad y Marcelia Figueroa / Captura de pantalla

¿Quién es Marcelia Figueroa?

La trayectoria de Marcelia Figueroa:



Es hija de Joan Sebastian

Actuó en la telenovela Marea de pasiones.

También ha incursionado en la música, con sencillos como “De ellas”.

¿Quién es Mauricio Abad?

La trayectoria de Mauricio Abad:



Es originario de Perú.

Saltó a la popularidad en 2018, con la serie Like, la leyenda. Le siguieron proyectos como la telenovela Qué le pasa a mi familia y la serie española La encrucijada.

También ha incursionado en el teatro y la música.

