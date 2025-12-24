¿Mauricio Abad y Marcelia Figueroa todavía tienen oportunidad? El actor rompe el silencio tras su rompimiento

Luego de que Mauricio Abad y Marcelia Figueroa terminaron su participación en Las estrellas bailan en Hoy y posiblemente podrían empezar a salir para ver si se da algo más entre ellos. Un amigo cercano a ellos nos dijo que ya no se podría dar nada entre la pareja, ya que se bloquearon en redes y no quieren saber nada uno del otro. Ahora, el joven nos comparte cuál es su verdadera postura con respecto a su relación con Marcelia.

Marcelia Figueroa y Mauricio Abad

¿Por qué terminó la relación entre Mauricio Abad y Marcelia Figueroa tras Las estrellas bailan en Hoy?

Tras su salida de Las estrellas bailan en Hoy todos pensaron que se podría ya dar el romance entre Mauricio Abad y Marcelia Figueroa. Sin embargo, supuestamente él le dijo a Marcelia que todavía no estaba listo para una relación con ella y que iba a estar enfocado en sus proyectos de trabajo. Platicamos con Mauricio y nos contó que quiere tener algo con la hija de Joan Sebastián, pero hay que darle tiempo al tiempo.

“Quien sabe, el amor puede surgir en su momento, si estamos conectados en la misma sintonía, pues para que decirle que no. Ahorita estamos en cosas distintas, no estamos conectados al cien porque ella viaja, yo viajo, estamos enfocados en distintas cosas y tener algo así es algo complicado”, dijo Mauricio.

Marcelia Figueroa y Mauricio Abad / Redes sociales

¿Mauricio Abad aún quiere algo con Marcelia Figueroa, hija de Joan Sebastián?

Al preguntarle al actor, Mauricio Abad, si le gustaría tener un romance con su compañera de reality, Marcelia Figueroa, hija de Joan Sebastián dijo:

“Obvio, yo no me cierro a nada, al final hay que estar abiertos, por ahora estoy feliz con lo que hacemos”. Mauricio Abad

Mauricio Abad está feliz porque pudo tener una gran amistad con Marcelia. “Yo la pase muy bien. Lo bueno que al final conectamos y se pudo dar un buen baile con una persona en este programa”, concluyó.

Marcelia Figueroa y Mauricio Abad en Hoy

¿Quién es Mauricio Abad y en qué telenovelas ha participado?

Es un actor peruano, que creció su popularidad gracias a su participación en la serie Like, La leyenda, en la bioserie de Luis Miguel, en el papel de Sergio Basteri. Después participó en la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, La Encrucijada y en la serie Princesas.

en el papel de Sergio Basteri. Después participó en la telenovela El también modelo tiene en Instagram 528 mil seguidores.

¿Quién es Marcelia Figueroa y cuál es su relación con Joan Sebastián?

Es hija de Joan Sebastián

Incursionó en la actuación a participar en la telenovela Marea de Pasiones, entró al reality Los 50 de Telemundo y fue participante en Las Estrellas bailan en Hoy junto con su compañero Mauricio Abad.

Tiene en Instagram 212 mil seguidores.