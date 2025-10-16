Briggitte Bozzo sufre fuerte caída durante ensayos de Las estrellas bailan en Hoy ¿Por culpa de Aarón Mercury?

La séptima temporada de Las estrellas bailan en Hoy continúa sorprendiendo al público con momentos de tensión y emoción. En esta ocasión, la actriz Briggitte Bozzo, recordada por su participación en La casa de los famosos México, sufrió una fuerte caída durante los ensayos de su coreografía con Aaron Mercury. ¿Sale de la competencia?

Briggitte Bozzo y Aarón Mercury / Captura de pantalla

¿Qué pasó con Briggitte Bozzo y Aaron Mercury en Las estrellas bailan en Hoy?

La pareja conformada por Briggitte Bozzo y Aaron Mercury cerró la competencia del día con una coreografía moderna que destacó por su sincronía y energía. Los exhabitantes de La casa de los famosos México recibieron comentarios positivos por parte del jurado.

El accidente ocurrió cuando ambos practicaban una cargada, ¡antes de presentarse! Según revelaron los conductores del programa Hoy. Aunque el influencer no dio detalles del incidente, en sus redes sociales sí confirmó que su compañera resultó lesionada del tobillo derecho. A pesar del percance, la joven actriz decidió no abandonar la competencia y presentarse en la gala de este 16 de octubre, donde el público y los jueces reconocieron su esfuerzo.

Una de los jueces destacó su entrega: “Lo hicieron muy bien y yo creo que ustedes son de las parejas que van a brillar mucho hasta el final”. Latin Lover reconoció su trabajo en equipo, mientras que Ema Pulido les pidió mayor expresión corporal en próximas presentaciones. Pese a la lesión de Bozzo, su desempeño fue notable y demostró su compromiso con la competencia.

Los jueces calificaron a la pareja con un 9, un 5 y el voto secreto de Latin Lover, que se revelará más adelante. El público en redes sociales también aplaudió el esfuerzo de Briggitte, quien se presentó con una evidente molestia física, pero sin dejar de sonreír en escena.

@aaronmercury Oh no Briggi 😭 pero lo vamos a hacer con toda la actitud ✨ ♬ son original - Pearlfection

¿Cómo fueron las presentaciones de hoy 16 de octubre en Las estrellas bailan en Hoy?

El programa Las estrellas bailan en Hoy presentó una jornada llena de ritmo y comentarios divididos del jurado. Sofía Rivera Torres y Rodrigo Romeh abrieron la pista con una salsa que, aunque limpia, fue considerada “sencilla” por Latin Lover, mientras Ema Pulido calificó la rutina con un 4, señalando que aún tienen margen para mejorar.

Más adelante, Karenka y Manuel Riguezza deslumbraron al jurado con una coreografía de bachata. Latin Lover aseguró que la pareja mostró gran ritmo. Ema Pulido fue una de las más entusiastas al valorar su presentación, señalando que hacía tiempo no veía tal conexión entre los participantes. La pareja obtuvo calificaciones de 9 y 7, con el voto secreto pendiente.

Finalmente, Briggitte Bozzo y Aaron Mercury cerraron la jornada mostrando que, pese a las dificultades, están dispuestos a dar todo en el escenario. Su actuación se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa, tanto por la entrega como por el profesionalismo con el que enfrentaron la lesión.

Sin embargo, hasta el momento, ni la producción ni la actriz han informado si su lesión requerirá tratamiento médico prolongado. Sin embargo, se espera que Briggitte continúe en la competencia bajo supervisión y con las precauciones necesarias.

La nueva edición de Las estrellas bailan en Hoy ya genera revuelo con la incorporación de una exconductora de la competencia. / Foto: IG/lasestrellasbailanenhoy

¿Quiénes participan en Las estrellas bailan en Hoy 2025?

La séptima temporada de Las estrellas bailan en Hoy reúne a 12 parejas de celebridades que buscan conquistar al jurado y al público con sus coreografías semanales. Entre los concursantes se encuentran:



Malillany Marín y Marcos Montero

Michelle González y Julio Vallado

La Bebeshita y Brandon Castañeda

Jessica Díaz y Aldo Guerra

Marcelia Figueroa y Mauricio Abad

Jimena Longoria y Gualy Cárdenas

Jade Fraser y Chevo

Karenka y Manuel Riguezza

Felicia Mercado y Jordán Mendoza

Rosa Caiafa y Kunno

Sofía Rivera Torres y Rodrigo Romeh

Aarón Mercury y Briggitte Bozzo

Cada pareja se enfrenta semanalmente a diversos géneros de baile, mientras el jurado evalúa su técnica, expresión y evolución dentro de la competencia.

