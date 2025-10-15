¿Aarón Mercury se casa? Recibe una propuesta de matrimonio ¡Con anillo y todo!

Aarón Mercury fue uno de los grandes rompecorazones de “La casa de los famosos México 2025". Su carisma, galanura y simpatía lo convirtieron en uno de los participantes más queridos, especialmente por sus fans.

Aunque su salida del reality fue una de las más comentadas y hasta considerada “injusta” por sus seguidores, el influencer ha mantenido una relación muy cercana con su fandom, quienes lo apoyan en todo lo que hace. Después de su eliminación, sus fans se organizaron en redes para reunir los cuatro millones de pesos del premio que no ganó, lo que demuestra el cariño y la lealtad que le tienen. Por ello no sorprende, que su fans lo sigan hasta el fin de mundo y le lanzan propuesta poco usuales.

Aarón Mercury / Redes sociales

¿Aarón Mercury se casa con una fan? Así le dieron el anillo de compromiso

Durante su salida del foro de “Las estrellas bailan en Hoy”, Aarón Mercury se detuvo amablemente a convivir con los fans que lo esperaban afuera para tomarse fotos y entregarle algunos obsequios. Entre ellos estaba una joven llamada Fer, quien lo sorprendió con un peluche del Dr. Simi vestido igual que él en las galas del reality, detalle que lo conmovió por completo.

“Muchas gracias, qué linda, qué preciosa”, le dijo el influencer mientras la abrazaba. Pero lo que nadie esperaba era que la emoción del momento se transformara en una escena digna de telenovela cuando la fan, animada por los reporteros presentes, terminó lanzándole una propuesta de matrimonio.

Aarón Mercury recibe propuesta de matrimonio de una fan, que hasta anillo le dio. / Captura de pantalla Edén Dorantes

¿Cómo reaccionó Aarón Mercury a la propuesta de matrimonio de su fan?

La escena de la fan de Aarón Mercury fue captada por el reportero Edén Dorantes, quien bromeó con la situación y animó a la joven a decirle lo que tenía preparado. Visiblemente nerviosa, la fan apenas podía hablar, por lo que Aarón Mercury, siempre encantador, le preguntó con humor: “¿Pero qué le dices?”

Finalmente, entre risas, el propio Aarón rompió el hielo y lanzó: “¿Te quieres casar conmigo?”. A lo que la fan respondió con un firme “¡Sí!”.

Aarón Mercury recibe propuesta de matrimonio de una fan, que hasta anillo le dio. / Captura de pantalla Edén Dorantes

¿Qué obsequio le dio la fan a Aarón Mercury?

El regalo que derritió a Aarón Mercury fue un Dr. Simi vestido como el tiktoker, con todos los detalles que lo caracterizan: el símbolo de Mercurio en el pecho, un atuendo negro como el que usó en las galas del reality, y dos pantuflas diferentes: una de gatito negro y otra de capibara, tal como las llevaba durante su estancia en “La casa de los famosos México”.

Aarón Mercury recibe propuesta de matrimonio de una fan, que hasta anillo le dio. / Captura de pantalla Edén Dorantes

El detalle, tan personalizado y lleno de cariño, conmovió profundamente a Aarón, quien no dejó de sonreír mientras agradecía el gesto de su fan.

En redes, el video del momento se volvió viral y los internautas destacaron una vez más la humildad y el carisma del tiktoker, que demuestra por qué sigue siendo uno de los favoritos del público.

