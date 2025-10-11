Aarón Mercury revela el verdadero origen de su nombre artístico y sorprende con trasfondo intelectual

Aarón Mercury, conocido por su participación en la tercera temporada de La casa de los famosos México, sigue captando la atención del público tras su salida del reality. Tras dejar el programa, el influencer no ha dejado de generar noticias. Ha participado en varias entrevistas y recientemente compartió un nuevo proyecto que lo llevará a otro reality, ahora enfocado en baile, en el matutino Hoy. Sin embargo, uno de los temas que más llamó la atención fue el origen de su nombre artístico, revelado durante una conversación con el popular YouTuber el Escorpión dorado.

Aarón Mercury / Redes sociales

¿Cuál es el nombre real de Aarón Mercury, exhabitante de La casa de los famosos México?

Durante su entrevista con el Escorpión dorado, Aarón Mercury reveló que su nombre completo es Jonathan Aarón Hernández González. Ante la pregunta sobre si su nombre artístico estaba inspirado en Freddie Mercury, el influencer explicó que eligió “Mercury” porque sonaba más atractivo y fácil de recordar para sus seguidores.

“Sonaba más chingón Mercury” Aarón Mercury

Esta confesión desató algunos comentarios jocosos del conductor del canal, aunque el foco permaneció en el detalle de cómo un nombre artístico puede tener impacto en la presencia de un creador de contenido en redes sociales.

Influencer Aarón Mercury / IG @aaronmercury, @johnnydezelvIs y FB Johnny dez

¿Cómo surgió el nombre artístico de Aarón Mercury?

Aarón explicó que la inspiración detrás de “Mercury” proviene de un juego con sus iniciales.

“Hernández y González, las iniciales son HG. HG en la tabla periódica es el mercurio” Aarón Mercury

Esta combinación entre sus apellidos y un elemento químico creó un nombre artístico único y memorable, que rápidamente se consolidó en plataformas como TikTok e Instagram. El Escorpión dorado reaccionó con sorpresa y humor ante esta explicación, llamando a Aarón “el químico del TikTok”, y destacó cómo un detalle tan sencillo puede generar curiosidad entre el público y seguidores del influencer.

¿Qué nuevo proyecto tiene Aarón Mercury tras La casa de los famosos México?

Apenas un día después de la gran final de La casa de los famosos México, Aarón fue invitado al programa Hoy, donde recibió una sorpresa especial. Aldo de Nigris le entregó un cofre que contenía un mensaje con su nueva participación en Las estrellas bailan en Hoy, el reality de baile del matutino.

Aarón Mercury mostró su emoción y agradecimiento ante la oportunidad. Incluso se puso una camiseta con el logo del programa y compartió algunos pasos de baile frente a los conductores, describiendo la experiencia como “una locura” y admitiendo estar en shock por la noticia. Esta incorporación marca un nuevo capítulo en su carrera y consolida su presencia en la televisión mexicana.

Desde su salida de La casa de los famosos México, Aarón Mercury ha logrado mantener el interés del público, mostrando que su popularidad no depende solo del reality, sino también de su constante interacción con seguidores y su participación en proyectos de entretenimiento.

