Mhoni Vidente sorprende con fuerte revelación de La casa de los famosos México: “No volverá”

Durante su más reciente intervención en el Heraldo de México, Mhoni Vidente volvió a causar revuelo con sus declaraciones sobre el futuro de La casa de los famosos México. La astróloga cubana, conocida por polémicas predicciones, aseguró que el programa podría enfrentar un oscuro destino. ¡Te contamos todo lo que dijo!

Mhoni Vidente habla de La casa de los famosos México / Especial

¿Qué predicciones dio Mhoni Vidente sobre la cuarta temporada de La casa de los famosos México?

De acuerdo con sus visiones, el próximo año, cuando México será sede del Mundial de Fútbol 2026, influiría directamente en las decisiones de la producción del reality, lo que complicaría su continuidad en la pantalla. La advertencia tomó por sorpresa a los seguidores del programa, que esperaban con entusiasmo una nueva entrega luego del éxito de la edición 2025.

Mhoni Vidente explicó que la energía del próximo año estará completamente enfocada en el evento deportivo más importante del planeta: la Copa Mundial de Fútbol. Según la astróloga, este fenómeno global impactará tanto en la programación televisiva como en los intereses del público, restando espacio y atención a otros formatos de entretenimiento, como los realities.

Durante la transmisión en vivo, Mhoni fue clara al decir que no ve posible una cuarta temporada del programa.

“No se va a hacer por la Copa del Mundo. Todo estará concentrado en eso” Mhoni Vidente

Además, mencionó que la atención de las televisoras y patrocinadores se desviará hacia el evento futbolístico, lo que podría afectar la producción y promoción de La casa de los famosos México. Cabe recordar que el reality ha sido uno de los proyectos más exitosos de los últimos años, reuniendo a personalidades de distintos ámbitos como influencers, cantantes y actores. Sin embargo, si las predicciones de Mhoni se cumplen, los planes de expansión del formato podrían verse interrumpidos. ¿Será?

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre Aldo de Nigris y su futuro tras La casa de los famosos México?

En el mismo espacio, Mhoni Vidente también habló sobre Aldo de Nigris, el ganador de La casa de los famosos México 2025. La vidente lo describió como el “nuevo William Levy” y aseguró que el joven regiomontano tiene un futuro prometedor en la televisión y el cine. De acuerdo con sus visiones, podría mudarse a Estados Unidos para seguir construyendo su carrera como actor.

Además, Mhoni adelantó que Aldo podría compartir pantalla con el influencer Aarón Mercury en una serie. Ambos forjaron una gran amistad durante su participación en el reality, donde los fans incluso los apodaron “Aldrón”. La astróloga señaló que esta mancuerna podría convertirse en un proyecto exitoso si se concreta en los próximos meses.

Alexis Ayala dice que Aldo de Nigris y Aarón Mercury se gustan. / Redes sociales

¿Qué otras predicciones hizo Mhoni Vidente en el horóscopo 9 de octubre?

Como es costumbre, la astróloga cubana también compartió mensajes para los 12 signos horóscopo, enfocándose en la renovación personal y la energía que dominará los últimos meses de 2025. Según Mhoni, este periodo es ideal para cerrar ciclos, dejar atrás lo negativo y fortalecer la espiritualidad con miras a un 2026 lleno de cambios.

Entre sus predicciones internacionales, destacó una relacionada con el productor y rapero estadounidense Sean John Combs, mejor conocido como “P. Diddy” o “Puff Daddy”. Mhoni aseguró que el artista podría librarse de su condena gracias a una decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Sus declaraciones generaron gran impacto entre los seguidores del programa matutino de el Heraldo de México, quienes no tardaron en comentar y compartir sus vaticinios en redes sociales. Mientras tanto, el público permanece atento a si la producción de La casa de los famosos México confirma o desmiente lo dicho por la astróloga sobre la cancelación de la próxima temporada.

