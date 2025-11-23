Yeri MUA quiere lucir “cinturita” y se realizaría una cirugía extrema para obtenerla: ¿Qué se hará?

La influencer y cantante, Yeri Mua, sorprendió a sus seguidores al anunciar que planea someterse a una cirugía estética para afinar su cintura. La noticia fue compartida en sus redes sociales, donde la estrella del reguetón mexicano no solo confirmó su intención de realizar el procedimiento en diciembre, sino que también afirmó estar dispuesta a pagar cualquier cantidad por obtener el resultado que desea. Su declaración ya desata críticas y comentarios de rechazo. ¿Qué se quiere hacer?

Yeri MUA denuncia amenazas

¿Qué cirugía se hará Yeri MUA para tener una “mejor” cintura?

El procedimiento al que la cantante e influencer Yeri MUA planea someterse se conoce como luxación de costillas, un tipo de cirugía estética destinada a afinar la cintura mediante la modificación o extracción de las llamadas “costillas flotantes”.

A diferencia de lo que su nombre podría sugerir, no se trata de una luxación real de las costillas, sino de un procedimiento quirúrgico complejo que, según quienes lo han experimentado, está considerado como uno de los más dolorosos dentro del mundo de la estética.

Aunque no es un procedimiento nuevo, ha ganado popularidad entre las celebridades de redes sociales, televisión y música urbana, quienes buscan medidas corporales extremas que no siempre se logran con dietas o rutinas de ejercicio. La cirugía, sin embargo, implica riesgos importantes y requiere de un especialista altamente calificado, algo que Yeri MUA dejó en claro al asegurar que buscará un profesional confiable para el próximo mes.

Recomienden cirujanos para quitarme Las costillas, ya me harté de este pinche cuerpo de capibara, pero que me opere en diciembre. pago lo que sea, pero qué me deje cintura de iPhone. Yeri MUA, vía redes sociales

¿Estará lista para diciembre?

Te puede interesar: Yeri MUA da concierto en Tijuana tras amenazas de muerte: Aseguran que personas intentaron entrar con armas

Yeri MUA revela que quiere luxarse las costillas / IG: yerimua, redes sociales y canva

¿Qué famosas se han operado las costillas para una cintura más definida?

La búsqueda de una cintura extremadamente delgada mediante la luxación de costillas no es exclusiva de Yeri MUA. En los últimos años, diversas figuras públicas han hablado sobre su interés en este procedimiento o lo han llevado a cabo, generando tendencia entre los seguidores. Entre ellas se encuentran Wendy Guevara, quien recientemente manifestó dudas sobre someterse al procedimiento, y Briggitte Bozzo, quien ya lo ha realizado.

En una reciente declaración, Wendy Guevara aclaró que ya no se realizará ese arreglito estético, no tanto por temor, más bien porque la han invitado a proyectos en los que necesita estar en otro tipo de condiciones:

Ahora me voy a operar el 24 de noviembre. Me iba a luxar las costillas, entonces no, solamente me voy a hacer una lipo. Ya no me voy a luxar las costillas porque me han estado ofreciendo lo de las peleas estas, que ahorita están muy de moda con los influencers. Wendy Guevara

Por otra parte Briggitte Bozzo, también exparticipante de La casa de los famosos México, ya se se realizó dicha cirugía para poder tener una “cinturita”, fue en enero de este 2025, que el mismo cirujano habló sobre lo que se le realizó a la actriz:

“ También le realizamos la luxación de costillas y una mastopexia de reducción con implante ”, dijo el cirujano.

Posteriormente, Briggitte reapareció en redes sociales y se dijo satisfecha sobre el procedimiento, mediante el cual, ella misma aseguró que ya “le había regresado el color”.

Tal vez te interese: Aarón Mercury: La vez que se agarró a golpes con el exnovio de Yeri MUA; así fue el polémico momento

Briggitte Bozzo y Wendy Guevara y la cirugía de luxación de costillas / Redes sociales y canva

¿Quién es Yeri MUA, influencer que quiere luxarse las costillas?

Yeri MUA, cuyo nombre real es Yeri Cruz Varela, nació el 17 de diciembre de 2001 en el estado de Veracruz, México. Inició su camino en el mundo digital alrededor de los 16 años, cuando abrió su primera cuenta en Instagram.

Poco después, comenzó a hacerse notar gracias a sus transmisiones en vivo en Facebook, donde mostraba tutoriales de maquillaje, consejos de belleza y pensamientos personales, contenido que la impulsó a la fama.

En 2023 decidió expandir su carrera y entrar al ámbito de la música urbana. Ese mismo año lanzó su tema debut, “Chupón”, estrenado en agosto y creado junto a diferentes colaboradores.

Además de su faceta artística, Yeri se ha convertido en una voz de empoderamiento femenino, abordando sin filtros temas como la autonomía del cuerpo, la sexualidad y el amor propio. En 2022 fue coronada reina del Carnaval de Veracruz, un reconocimiento que refleja tanto su vínculo con su estado natal como su enorme popularidad.

Lee: Yeri MUA no topa a Laura Flores, pero le aconseja tras ruptura con Lalo Salazar: “Yo también he sido migajera