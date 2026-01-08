Turbulence Queen rompe en llanto y anuncia cirugía tras separarse de Burrita Burrona: ¿emergencia por coraje?

La noticia cayó como balde de agua fría entre los seguidores del entretenimiento digital, el Drag y la comunidad: Burrita Burrona se despide definitivamente y, casi al mismo tiempo, Turbulence Queen anuncia una pausa obligada por cirugía, en medio de rumores de corajes, tensiones internas y una separación que nadie vio venir.

¿Por qué Momo Guzmán deja a Burrita Burrona tras cuatro años de éxito y fama en redes sociales?

Durante una función en vivo realizada el domingo 21 de diciembre, Momo Guzmán confirmó que dejará de interpretar a Burrita Burrona de manera definitiva, marcando así el cierre de una de las etapas más importantes de su carrera artística.

Con la voz entrecortada y un discurso cargado de nostalgia, el comediante explicó que la decisión responde al fin natural de un ciclo profesional, luego de años de trabajo intenso, aprendizaje y exposición constante.

Momo recordó que su deseo de hacer reír nació desde la infancia y que esa esencia fue la base para construir a Burrita Burrona, un personaje que no solo conquistó redes sociales, sino también escenarios en todo el país.

“Desde que era niño siempre me ha gustado hacer reír a los demás… han pasado cuatro años desde que inició este proyecto, en donde hemos vivido muchas cosas juntos, pero sin duda lo más lindo e invaluable ha sido conocerlos a todos ustedes” Momo Guzmán

Aunque no dio detalles puntuales sobre conflictos o desacuerdos, sí dejó claro que puso “el corazón completo” en el proyecto y que ahora siente la necesidad de avanzar hacia nuevos retos personales y profesionales.

Momo Guzmán se despide de su personaje de la Burrita Burrona / Redes sociales

¿Qué reveló Turbulence Queen sobre la salida de Burrita Burrona y el futuro del canal y la marca?

Días después del anuncio que sacudió a los fans, Erick Martínez, creador e intérprete de Turbulence Queen, habló por primera vez de forma directa sobre la polémica renuncia de Burrita Burrona.

En una transmisión en vivo de casi media hora, Erick aclaró que la marca no desaparece, pese a la salida de quien daba vida al personaje.

“La marca sigue como ‘Turbulence Queen y Burrita Burrona’, no voy a tirar esto a la basura, obviamente esto no se va a quedar ahí”. Erick Martínez

Durante la transmisión, llamó la atención que no mencionó a Momo Guzmán por su nombre, refiriéndose a él únicamente como “la persona que hacía a la Burrita Burrona”. Ahí confirmó que su participación terminó oficialmente con la función de teatro donde anunció su retiro y con el video titulado “La última cena”.

Eso sí, adelantó que todavía aparecerá en dos episodios del pódcast y en una campaña ya grabada, antes de que el proyecto entre en pausa.

“Les prometo que no será una pausa larga”. Erick Martínez

¿Por qué Turbulence Queen y Burrita Burrona entran en pausa y qué cambios prepara el proyecto?

La pausa en los contenidos no es casual ni improvisada. Erick Martínez explicó que responde a dos razones clave que marcarán el rumbo del proyecto en los próximos meses.

La primera tiene que ver con una reestructuración completa del equipo creativo, tanto del canal principal como del llamado Multiverso de las hamponas, donde existen otros personajes que seguirán activos.

Erick Martínez “Obviamente habrá algunos cambios en el multiverso de las hamponas, estoy trabajando arduamente para que esto siga y ustedes sigan viendo a los personajes”.

En cuanto a Burrita Burrona, Erick fue claro: el personaje no desaparece, aunque su futuro aún está en desarrollo.

“Muy pronto van a saber qué va a pasar con el personaje”. Erick Martínez

¿Turbulence Queen se someterá a una cirugía de emergencia tras la separación?

La segunda razón de la pausa sorprendió a muchos y alimentó aún más los rumores: Erick Martínez reveló que se someterá a una cirugía, lo que lo obligará a guardar reposo.

Aunque algunos fans interpretaron el anuncio como consecuencia del estrés o del “coraje” por la salida de Burrita Burrona, el propio Erick aclaró que la cirugía ya estaba planeada desde antes.

“Yo ya tenía planeada una cirugía; me voy a injertar cabello y voy a estar en recuperación y por eso se viene esta pausa porque no hay cómo hacer estas cosas mientras estoy en recuperación”. Erick Martínez

A pesar de que no se trata de una emergencia médica, el momento del anuncio, justo tras la separación, provocó que muchos lo vieran al borde del llanto, agotado emocionalmente y enfrentando una de las transiciones más complejas de su carrera. ¡qué susto!

