Hijo de famoso actor es operado del corazón tras emergencia médica; ¡lucha contra terrible enfermedad!

La familia de un mítico actor hollywoodense ha causado preocupación en fans, seguidores y colegas del ámbito, luego de que se reportara que su hijo fue sometido a una cirugía derivada de complicaciones en el corazón. El joven, de apenas 29 años, a luchado contra una condición congénita. ¿De quién se trata?

Pixabay

¿El hijo de qué famoso actor de Hollywwod fue operado recientemente?

Fue mediante una publicación en Instagram donde Daniel Neeson, hijo del famoso Liam Neeson, reveló que tuvo que ingresar al quirófano de emergencia luego de que su condición cardíaca presentara complicaciones.

De acuerdo con el propio Daniel, la enfermedad permaneció relativamente controlada durante muchos años gracias a revisiones médicas constantes. Sin embargo, recientemente comenzó a experimentar complicaciones más serias.

El joven relató que durante gran parte de su vida se sometió a evaluaciones cardiológicas semestrales para vigilar el estado de su corazón. A pesar de estas medidas preventivas, reconoció que eventualmente sabía que podría necesitar un procedimiento médico.

Te puede interesar: Hospitalizan a hijo de Mauricio Barcelata tras accidente: perdió la memoria: ¿Cuál es su estado de salud?

Daniel Neeson, hijo de Liam Neeson / El Heraldo

¿Qué enfermedad del corazón padece el hijo de Liam Neeson?

El hijo del actor Liam Neeson explicó que desde su nacimiento padece válvula aórtica bicúspide (VAB), una anomalía congénita que afecta la estructura de la válvula aórtica del corazón.

En condiciones normales, esta válvula cuenta con tres valvas o compuertas que regulan el flujo sanguíneo entre el corazón y la aorta. Sin embargo, en quienes padecen esta condición, solo existen dos, lo que puede provocar alteraciones en el funcionamiento del órgano con el paso del tiempo.

Según explicó el propio Daniel Neeson, entre los síntomas más comunes asociados con esta enfermedad se encuentran desmayos o sensación de desvanecimiento, dolor en el pecho, dificultad para realizar actividad física y falta de aire. Debido a ello, los especialistas recomiendan mantener vigilancia médica periódica.

Tras la operación, Daniel Neeson confirmó que el procedimiento fue exitoso y actualmente se encuentra en proceso de recuperación: “ El camino de la recuperación es hermoso, paciente y gratificante ”, escribió el joven.

Lee: Hijo de Cecilia Galliano será operado de emergencia tras fuerte lesión: ¿pausará su carrera deportiva?

¿Quién es Liam Neeson y en qué películas ha participado?

El actor Liam Neeson nació en 1952 y ha construido una larga trayectoria en el mundo del cine. El salto de Neeson al cine llegó en los años ochenta con participaciones en diversas producciones británicas y estadounidenses como Excalibur (1981), dirigida por John Boorman.

Sin embargo, el reconocimiento mundial llegó en 1993 cuando interpretó a Oskar Schindler en la aclamada película La lista de Schindler, dirigida por Steven Spielberg.

Liam Neeson ha protagonizado numerosas películas que se han convertido en referentes del cine contemporáneo, aquí las más destacadas:



Star Wars: Episodio I – La amenaza fantasma (1999),

(1999), Pandillas de Nueva York (2002), dirigida por Martin Scorsese

(2002), dirigida por Martin Scorsese Batman Begins (2005),

(2005), Taken (2008), una de sus películas de acción más famosas,

(2008), una de sus películas de acción más famosas, Non-Stop (2014),

(2014), The Grey (2011), entre otras.

Tal vez te interese: Famosa actriz mexicana somete a su hijo a una cirugía cerebral para reducir su agresividad: “No teníamos vida