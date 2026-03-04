Muere figura clave de la película ‘Un viernes de locos’ y Disney, tras diagnostico de ELA; así lo despidieron

A unas semanas de la muerte del productor mexicano, Pedro Torres, quien falleció tras luchar contra la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), el mundo del espectáculo despide a otra mente maestra. La industria del entretenimiento están de luto, luego de confirmarse la muerte de un famoso productor, el cual, fungió como figura determinante de Disney y el cine familiar en la década del 2000. Según un comunicado, falleció a los 56 años de edad tras enfrentar una enfermedad incurable. Te contamos más detalles.

Pixabay

¿Qué famoso productor de Hollywood, parte de “Un viernes de locos”, murió recientemente?

El martes 3 de marzo se reveló que Andre Gunn, un querido productor de cine, murió el pasado lunes a los 56 años de edad, en Canadá. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia mediante un comunicado.

Aunque su rostro no era familiar para el gran público, su nombre está ligado a varios de los títulos más entrañables del catálogo contemporáneo de Disney.

Andrew Gunn será recordado principalmente por su trabajo en Freaky friday (Un viernes de locos), la exitosa comedia estrenada en 2003 y protagonizada por Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis.

Te puede interesar: Otro viernes de locos: Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis comparten nuevo tráiler ¿Cuándo estrena?

Muere el productor Andrew Gunn / IG: blaise.hemingway

¿De qué murió el productor Andrew Gunn?

El productor estadounidense, Andrew Gunn, batalló aproximadamente dos años contra la Esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que afecta progresivamente a las neuronas motoras, provoca debilidad muscular, pérdida de movilidad y, en etapas avanzadas, dificultades para hablar, comer y respirar.

De acuerdo con reportes, Gunn pasó sus últimos meses en su casa en Toronto, acompañado por familiares y personas cercanas. Durante ese periodo enfrentó el avance de la enfermedad con un deterioro físico gradual.

Jamie Lee Curtis, coprotagonista de Un viernes de locos, dedicó un breve mensaje en su cuenta oficial de Instagram, en el que se despedía de Gunn, recordando su talento y legado:

Un aloha caliente para Andrew Gunn. Fue un productor con gran pasión y emocionalidad que añadió mucho a lo que hace especiales esas películas. Su legado sigue vivo y se le echará de menos. Jamie Lee Curtis

Te puede interesar: Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan visitan el programa Hoy y reciben emotivo regalo mexicano que las conmueve

Jamie Lee Curtis se despide de Andrew Gunn / IG: jamieleecurtis y canva

¿Quién fue Andrew Gunn, famoso productor de Hollywood?

Tras el éxito de 2003, las puertas de Hollywood se abrieron de par en par para Andrew Gunn. Su nombre comenzó a aparecer en producciones que mezclaban fantasía, aventura y comedia, consolidando su estilo.

Entre los proyectos más destacados en los que participó se encuentran:



The haunted mansion ( La mansión embrujada , 2003),

( , 2003), Sky gigh ( Súper escuela de héroes , 2005),

( , 2005), Race to witch mountain ( La montaña embrujada , 2009) y,

( , 2009) y, Cruella (2021).

También trabajó en producciones fuera del sello familiar tradicional, como Bad Santa 2 (2016). Su sello se caracterizaba por combinar aventura con humor .

Lee: Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan se reúnen a 20 años de Un viernes de locos ¿hay secuela?