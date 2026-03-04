Muere la influencer Karla Thaynnara tras sufrir accidente y su padre fallece después reconocer su cuerpo

A pocas horas de que se diera a conocer la muerte de la actriz Ana Luisa Peluffo, la tragedia sacudió a las redes sociales con la muerte de la influencer brasileña Karla ThaynnaraNogueira, quien perdió la vida pasado 3 de marzo tras sufrir un fuerte accidente en motocicleta.

Lo que nadie imaginaba era que la desgracia sería doble: su padre falleció poco después de pasar por el lugar y reconocer el cuerpo de su hija. La noticia ha causado profunda conmoción.

Karla Thaynnara Nogueira perdió la vida en un accidente de moto; su padre se quitó la vida tras encontrarla muerta. / Redes sociales

¿Cómo fue el accidente de Karla Thaynnara Nogueira en el que murió?

De acuerdo con información difundida por el medio brasileño Metrópoles, el accidente ocurrió la mañana del martes 3 de marzo en una vialidad cercana al viaducto de Ayrton Senna, en la zona de Epia, en Brasil.

Los primeros reportes indican que la motocicleta en la que viajaba la joven de 25 años habría impactado contra otro vehículo. Tras el choque, Karla perdió el control, cayó sobre la carretera y, segundos después, fue alcanzada por un camión que circulaba detrás.

La Policía Militar del Distrito Federal confirmó que la influencer murió en el lugar de los hechos. Equipos de emergencia acudieron de inmediato para atender la situación y realizar las diligencias correspondientes. La zona fue acordonada mientras las autoridades levantaban el reporte oficial.

El caso quedó asentado ante la comisaría correspondiente, que dará seguimiento a lo ocurrido para deslindar responsabilidades.

¿De qué murió el papá de Karla Thaynnara tras la pérdida de su hija?

En medio del dolor por el accidente, la tragedia tomó un giro aún más impactante. Testigos citados por la prensa local señalaron que el padre de Karla, identificado como José Carlos Andrade Nogueira, ex oficial, también circulaba por la zona en motocicleta.

Según los reportes, al pasar por el sitio del accidente y reconocer que la víctima era su hija, el hombre sufrió una fuerte impresión y aseguran que se quito la vida. Hasta el momento, no se han dado detalles medios locales indican que ocurrió tras presenciar la escena. La familia no ha dado declaraciones al respecto.

Horas más tarde, la doble pérdida fue confirmada a través de las historias de Instagram de la influencer. “Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Karla y José Carlos. El velatorio se realizará este miércoles 4 de marzo, de 14:00 a 16:00 h, en el cementerio Campo da Esperança, Asa Sul, capilla 10”, se lee en el mensaje publicado.

La noticia generó una ola de mensajes de apoyo para la familia, especialmente para la pequeña hija de la creadora de contenido.

¿Quién fue Karla Thaynnara Nogueira?

Karla Thaynnara Nogueira era una influencer brasileña de 25 años que había logrado construir una comunidad de más de 62 mil seguidores en Instagram. En su perfil compartía contenido relacionado con fitness, motociclismo y momentos especiales junto a su hija pequeña.

Amante de las motos y del ejercicio,trabajaba como enfermera la joven solía publicar rutinas de ejercicio, fotografías sobre su estilo de vida y mensajes motivacionales. Sus seguidores la describen como una mujer dedicada, alegre y orgullosa de su faceta como madre.

Su repentina muerte ha dejado en shock a quienes la seguían día a día. En cuestión de horas, su perfil se llenó de mensajes de despedida y condolencias para sus seres queridos:

“Que tú y tu papá estén en los brazos de Dios, con sus almas caricias, y que el Espíritu Santo consuele a quienes te amaron y se quedaron, especialmente a tu hija. ¡No te conocía, pero hoy mis oraciones están contigo”, escribió una seguidora en su cuenta de Instagram.

