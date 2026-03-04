Programa ‘Hoy’ de luto: Interrumpen transmisión EN VIVO para anunciar inesperada muerte: “Muy triste”

El programa ‘Hoy’ se vistió de luto. Y es que recientemente interrumpieron una de sus transmisiones en vivo para anunciar la muerte de una querida actriz. Con evidente conmoción y tristeza, los conductores dieron la noticia y le dedicaron un emotivo homenaje.

Tania Rincón en Hoy / Redes sociales

¿Cuál fue la muerte que se anunció completamente en vivo en el programa ‘Hoy’?

En medio de la transmisión del programa ‘Hoy’ se anunció la muerte de Ana Luisa Peluffo, actriz del Cine de Oro mexicano, a los 96 años. Los presentadores se dijeron muy dolidos por la noticia y presentaron un video recordando sus grandes logros en la industria del cine y la televisión.

“Independientemente de que represente a la primera mujer que posó desnuda en una película, al final del día representa un avance, como una mujer visionaria, muy adelantada a su época”, dijo Tania Rincón.

Por su parte, Raúl Araiza recordó que su papá llegó a ser muy cercano a la celebridad y contó que tuvo la oportunidad de visitar su casa y ver algunas fotografías de sus proyectos. Y es que se ha mencionado que la famosa trabajó en más de 200 producciones.

“Mi papá, recuerdo cómo me llevaba a su casa. Eran amigos; me llevaba y andábamos jugando mi hermano y yo. Ella, en divina, nos llevaba dulces, o sea, como que hay cosas que recuerdo muy bien y era muy amiga de mi padre. Me contaba mi papá sobre lo maravilloso que era como ser humano, siempre dulce, con una carrera muy larga. Hizo de todo”, manifestó.

Para finalizar el tema, todos los presentadores le dedicaron un aplauso y resaltaron que su legado en el mundo artístico perdurará por siempre.

¿Ana Luisa Peluffo murió por una enfermedad?

En el comunicado que lanzó la familia, se menciona que Ana Luisa Peluffo murió el 3 de marzo, en su rancho de Jalisco, rodeada de sus seres queridos. No quisieron dar más detalles y solo pidieron privacidad ante su luto.

Cabe destacar que en 2025 se empezó a decir que la actriz tenía problemas de salud. Ante esto, su hijo dio una entrevista a TVNotas y reveló que, si bien su mamá tenía “un tema cardíaco”, en general estaba bien y con la compañía constante de una enfermera capacitada.

“Tiene un tema cardíaco; está con medicamento. Fuera de eso, es una persona sana, porque muchos años en su juventud hizo ejercicio y siempre estuvo muy activa. Incluso sube y baja las escaleras del segundo piso de la casa, a su recámara”, explicó en ese momento.

Y agregó: “Siempre se arregla. Es muy coqueta. Ha sido una gran mamá. Por su carrera, siempre tuvo mucho trabajo. Ya con la edad estuvimos más cerca, pero siempre hemos tenido una bonita relación”.

Hijo de Ana Luisa Peluffo / Redes sociales

¿Dónde ver ‘El mariachi’, la última serie en la que apareció Ana Luisa Peluffo?

Ana Luisa Peluffo estuvo activa en el mundo artístico por más de 60 años. Su último trabajo fue en ‘El mariachi’, una serie que se estrenó en 2014 y narra la historia de Martín, un mariachi que es encarcelado por error. Contó con la participación de grandes famosos como Martha Higareda y Julio Bracho.

Tiene un total de 71 episodios, los cuales se pueden ver gratis en las aplicaciones de Tubi y Mercado Play. Algunas de sus más icónicas telenovelas, como ‘Carita de Ángel’ y ‘Serafín’, están disponibles en VIX.

