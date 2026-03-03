Muere expresidente de la Federación Mexicana de Futbol y organizador del Mundial México 86

La noticia cayó como balde de agua fría en el futbol mexicano. A tan solo 100 días del inicio del Mundial 2026, la Federación Mexicana de Futbol confirmó la muerte de Rafael del Castillo, expresidente del organismo y uno de los hombres más influyentes en la historia del balompié nacional. El directivo falleció la tarde del 3 de marzo de 2026 a los 92 años.

¿Cómo se dio a conocer la muerte de Rafael del Castillo, expresidente de la Federación Mexicana de Futbol?

En la noche de este 3 de marzo, trascendió la triste noticia del fallecimiento de Rafael del Castillo Ruiz, expresidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF). La confirmación llegó a través de un mensaje oficial difundido por la FMF en redes sociales, donde el organismo lamentó profundamente su partida y reconoció la huella que dejó en el futbol mexicano.

“La Federación Mexicana de Futbol lamenta el sensible fallecimiento de Rafael del Castillo, expresidente de la FMF 1980 - 1988, cuya labor y entrega dejaron una huella importante en el futbol mexicano. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos”. Federación Mexicana de Futbol

La noticia tomó mayor relevancia por el contexto: México se prepara para albergar nuevamente una Copa del Mundo en 2026, y Del Castillo fue precisamente el hombre que encabezó la organización del segundo Mundial en suelo mexicano en 1986.

Hace apenas unas semanas, la federación le había rendido homenaje en vida al develar su retrato en el recién inaugurado “Salón de los Presidentes”, lo que hoy da un giro aún más simbólico a su partida.

¿De qué murió Rafael del Castillo, expresidente de la Federación Mexicana de Futbol, qué reacciones hubo y habrá homenajes?

Hasta el momento, la Federación Mexicana de Futbol no ha detallado públicamente la causa de muerte de Rafael del Castillo. Se informó únicamente que falleció la tarde del 3 de marzo a los 92 años.

Las reacciones no tardaron en llegar. Mikel Arriola, presidente de la Liga MX y comisionado de la FMF, escribió en redes sociales:

Mikel Arriola “Lamento profundamente el sensible fallecimiento esta tarde de Rafael del Castillo, ex presidente de la @FMF y un hombre fundamental en la historia del futbol en nuestro país. Mi más sentido pésame y nuestras oraciones a sus familiares y amistades. Descanse en paz”.

Semanas antes de su fallecimiento, durante el homenaje en el que se develó su retrato, Arriola destacó su papel histórico con estas palabras:

“Fue una pieza clave para que nuestro país albergara un segundo Mundial, México 86. Se concentró en preparar a la Selección Nacional para alcanzar la mejor actuación en nuestra historia mundialista. Entendió el futbol como un fenómeno social y cultural y supo que la Federación debía ser no solo una entidad deportiva, sino una institución al servicio del país. Fue parte de una generación que modernizó el modelo de gestión deportiva alineándose con estándares internacionales. Impulsó la estructuración de Selecciones Menores para construir una pirámide más sólida que permitiera generar talento de manera continua”, dijo Mikel Arriola.

Hasta ahora no se ha confirmado si habrá un homenaje póstumo en partidos de Liga MX o en eventos oficiales rumbo al Mundial 2026, pero por el peso histórico de su figura, no se descarta algún reconocimiento institucional adicional.

¿Quién fue Rafael del Castillo, expresidente de la Federación Mexicana de Futbol y cuál fue su legado en el fútbol mexicano?

Rafael del Castillo Ruiz fue abogado, académico y dirigente deportivo. Se tituló como licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y tuvo una carrera docente de más de 60 años tanto en la UNAM como en la Universidad Anáhuac.

Su vínculo con el fútbol comenzó desde joven como jugador amateur, pero su carrera directiva despegó en la década de los setenta dentro de la FMF. Fue presidente de la Comisión Disciplinaria, Secretario General y finalmente presidente del organismo entre 1980 y 1988.

Durante su gestión impulsó la profesionalización administrativa de la federación, promovió la creación de estructuras para selecciones menores, fortaleció la capacitación arbitral y buscó alinear la gestión deportiva con estándares internacionales.