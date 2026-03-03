Muere influencer tras cirugía “soñada” de aumento de pecho, tenía 26 años de edad; ¿quién era?

El mundo de las redes sociales despidió hace unos días a Gabriela Martins, querida influencer que murió tras someterse a un tratamiento de fertilidad, ya que el sueño de ella y su esposo era el de traer vida al mundo. Aún siguen las investigaciones para esclarecer lo acontecido con Martins.

La comunidad digital se viste de luto nuevamente, luego de que se confirmara la muerte de otra famosa influencer de fitness, de 26 años de edad, quien falleció apenas ocho días después de someterse a una cirugía de aumento de pecho, que, según contaron personas cercanas a ella, era uno de los sueños que perseguía. ¿Qué le pasó exactamente?

¿Qué famosa influencer murió tras someterse a cirugía de aumento de pecho?

Derleya Alves, influencer fitness de 26 años, falleció el pasado 28 de febrero en el Hospital Municipal de Marabá, Brasil, una semana después de someterse a una “soñada” cirugía de aumento de pecho.

El caso fue dado a conocer por medios internacionales como The sun y el Daily mail, y rápidamente generó conmoción en redes sociales, donde la joven acumulaba miles de seguidores.

Por ahora, no existen señalamientos formales por negligencia médica. Tampoco se ha detallado públicamente cuál era el estado de salud de Derleya antes de someterse a la cirugía estética.

¿De qué murió la influencer Derleya Alves?

De acuerdo con la información difundida por la prensa local, Derleya Alves se sometió a una mamoplastia de aumento sin que, en un inicio, se reportaran complicaciones inmediatas. Incluso en su cuenta de Instagram permanece publicado un video en el que su madre la ayuda a vestirse y a cambiar sus vendajes tras la intervención, en lo que parecía ser un proceso de recuperación normal.

Sin embargo, según reportes, días después comenzó a experimentar fuertes dolores abdominales que la obligaron a acudir de urgencia al hospital. Allí, los médicos realizaron múltiples estudios y decidieron intervenirla nuevamente en dos ocasiones adicionales.

Durante estas cirugías, el equipo médico reparó daños en los intestinos y procedió a extirparle uno de los ovarios. A pesar de los esfuerzos, la joven no logró superar las complicaciones y falleció el 28 de febrero en el Hospital Municipal de Marabá.

Hasta el momento, no se han confirmado oficialmente las causas exactas de su muerte.

¿Qué contenido hacía Derleya Alves en redes sociales?

Derleya Alves se dio a conocer en redes sociales por su estilo de vida saludable, rutinas de ejercicio y mensajes de motivación enfocados en el bienestar físico y emocional, por lo que rápidamente se hizo de una comunidad numerosa.

Con el paso del tiempo, logró construir una audiencia que se interesó en sus entrenamientos, consejos de alimentación y publicaciones sobre disciplina y superación personal.

