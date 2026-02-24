Influencer muere repentinamente a los 25 años por un “mal súbito”; la despiden con emotivo mensaje

En medio de los homenajes póstumos al cantante Willie Colón, se confirma la muerte de una querida influencer. Se trata de Maria Rita Rodrigues da Silva, a los 25 años. La noticia fue anunciada por familiares y amigos. Esto es todo lo que se sabe.

Maria Rita Rodrigues da Silva / Redes sociales

¿Cómo murió la influencer Maria Rita Rodrigues da Silva?

De acuerdo con las breves declaraciones dadas por la familia, la influencer brasileña Maria Rita Rodrigues da Silva murió el pasado 21 de febrero tras sufrir una “emergencia médica repentina”.

Si bien no se dieron muchos detalles sobre la causa, algunos medios han reportado que se trató de un “mal súbito”. De acuerdo con páginas especializadas en medicina, incluyendo ‘Mayo Clinic’, es un “episodio clínico inesperado y repentino, caracterizado por una pérdida rápida de consciencia, desmayo (síncope) o, en casos graves, paro cardiorrespiratorio”.

No se sabe el motivo exacto, pero se indica que no es una enfermedad como tal, sino un “síntoma” de un fallo agudo en los órganos vitales, generalmente del sistema cardiorrespiratorio o neurológico.

Según se informó, el funeral se realizó el 22 de febrero. Al día siguiente, sus restos fueron enterrados en São Bernardo do Campo. El evento se realizó de manera privada. Hasta el momento, los allegados a la joven no han querido hacer más declaraciones al respecto.

Maria Rita Rodrigues da Silva / Redes sociales

¿Cómo despidieron a la influencer María Rita Rodrigues da Silva?

Livia, la mejor amiga de María Rita Rodrigues da Silva, usó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje de despedida. La joven se dijo muy dolida por la noticia y contó que estuvo con su colega tan solo un día antes de su deceso.

Afirmó estar sorprendida, pues aseguró que su amiga se veía muy bien y hasta habían hablado de realizar muchos proyectos a futuro.

“No habían pasado ni 24 horas desde que te fuiste. Fueron 10 años de una amistad que nunca volverá a ser la misma; eras la hermana que nunca tuve”, expresó mediante un mensaje en Instagram.

Cabe destacar que el último post de Rodrigues data del 19 de febrero, es decir, dos días antes de su muerte. En dicha publicación, se muestra un video de la creadora de contenido presumiendo unos lentes de sol que adquirió recientemente,

Sus fans no han dudado en llenar el post de mensajes lamentando lo ocurrido y mandando sus condolencias a la familia, deseándoles todo lo mejor para que puedan sobrellevar su luto.

¿Quién era la influencer María Rita Rodrigues da Silva?

María Rita Rodrigues da Silva era una influencer brasileña de 25 años. Su contenido estaba relacionado con moda, belleza y algunos aspectos de su día a día. Comenzó su carrera hace algunos años y su nombre era muy conocido en la comunidad.

Su Instagram tiene poco más de 11 mil seguidores. En tanto que su cuenta de TikTok tiene 65 mil seguidores. Según sus fans y allegados, era una persona “alegre” que lograba “brillar en cualquier lugar”.

