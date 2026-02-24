Muere Robert Carradine, actor de “Lizzie McGuire”, a los 71 años, Hillary Duff lo despide; “Esto duele”

El actor Robert Carradine, reconocido por su participación en producciones como Lizzie McGuire y Revenge of the nerds, murió a los 71 años de edad. Carradine fue diagnosticado con un extraño trastorno hace algunos años,. Te contamos lo que se sabe de su muerte y te damos detalles de su larga carrera en Hollywood.

Muere Robert Carradine, actor de Lizzie McGuire / Redes sociales

¿Cómo anunciaron la muerte de Robert Carradine, actor de Lizzie McGuire?

La muerte de Robert Carradine fue confirmada, por su agencia de representación y también por su familia en declaraciones al medio especializado Deadline.

“ Es con profunda tristeza que debemos compartir que nuestro querido padre, abuelo, tío y hermano Robert Carradine ha fallecido ”, expresó la familia en el mensaje enviado a Deadline.

La información revelada rápidamente se viralizó en redes sociales y las acciones no se hicieron esperar. Miles de fans comentaron la publicación, y también decenas de colegas lo despidieron por medio de pequeños homenajes.

Te puede interesar: David Gordon se une al elenco de Lizzie McGuire

¿Qué enfermedad padecía Robert Carradine, actor de Lizzie McGuire?

De acuerdo por lo difundido por sus seres queridos, Robert Carradine enfrentó durante casi dos décadas un trastorno bipolar, enfermedad que finalmente derivó en su fallecimiento.

La familia decidió hacer pública su condición con el objetivo de contribuir a visibilizar los problemas de salud mental y combatir el estigma que aún los rodea.

Su hermano, el actor Keith Carradine, explicó que la decisión de hablar abiertamente sobre la enfermedad fue consciente. “ Queremos que la gente lo sepa, y no hay vergüenza en ello ”, afirmó.

El pronunciamiento familiar hizo énfasis en que esperan que la experiencia de Robert sirva para generar mayor comprensión en torno a los trastornos mentales. “ Esperamos que su camino pueda servir para arrojar luz y fomentar que se enfrente el estigma que acompaña a las enfermedades mentales ”, señalaron.

Te puede interesar: Hilary Duff vence sus miedos al posar sin ropa en una portada de revista

Muere Robert Carradine / Redes sociales

¿Cómo se despidió Hillary Duff, protagonista de Lizzie McGuire, de Robert Carradine?

Tras conocerse la noticia, la actriz Hilary Duff, quien interpretó a Lizzie, compartió un emotivo mensaje en redes sociales. “ Esta duele. Es muy difícil enfrentar esta realidad sobre un viejo amigo ”, escribió. También confesó que le entristecía saber que Carradine había estado sufriendo y envió sus condolencias a la familia.

Su hija, la actriz Ever Carradine, publicó un mensaje especialmente conmovedor. Recordó a su padre como un hombre cariñoso y presente, que nunca perdía la oportunidad de demostrar su apoyo:

“ Sabía que mi papá me amaba, lo sabía en lo más profundo de mis huesos, y siempre supe que me respaldaba. (...) Descansa tranquilo, papá. Te quiero más que a nadie ”, escribió Ever.

Tal vez te interese: ¡Bebé en camino! Hilary Duff anuncia la dulce espera de su cuarto hijo

Hillary Duff se despide de Robert Carradine / IG: hillaryduff

¿En qué producciones trabajó Robert Carradine?

Robert Carradine nació el 24 de marzo de 1954 en Hollywood, California, Estados Unidos. Fue parte de la reconocida familia Carradine, hijo del actor John Carradine y hermano de David Carradine y Keith Carradine.

A lo largo de su carrera trabajó tanto en cine como en televisión, manteniéndose activo por varias décadas y consolidándose como un actor recurrente dentro de Hollywood.

Aquí te compartimos algunos programas de televisión en los que apareció:



Lizzie McGuire (2001–2004) – Interpretó a Sam McGuire, el padre de Lizzie.

(2001–2004) – Interpretó a Sam McGuire, el padre de Lizzie. King of the nerds (2013–2015) – Conductor del reality show.

(2013–2015) – Conductor del reality show. The big bang theory – Participación especial.

– Participación especial. Law & order – Como invitado.

– Como invitado. Bonanza – Uno de sus primeros trabajos.

Estas son las películas en las que participó:



Revenge of the nerds (1984) – Su papel más famoso como Lewis Skolnick.

(1984) – Su papel más famoso como Lewis Skolnick. The long riders (1980) – Actuó junto a sus hermanos.

(1980) – Actuó junto a sus hermanos. Cannonball run II (1984).

(1984). Mom and dad save the world (1992).

Checa: Hilary Duff no pudo salvar su matrimonio, ¡presenta demanda de divorcio!