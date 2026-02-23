Actor de ‘Atrévete a soñar’ con depresión, ansiedad y cáncer, ¡tocó fondo!: “Estuve de la mano de Dios”

Mauricio Martínez (47 años) volvió a salir victorioso en su lucha contra el cáncer de vejiga, el cual le regresó por quinta ocasión. El actor nos compartió su historia y, de acuerdo con lo que nos contó, pudo vencerlo gracias a que constantemente acude a chequeos, por lo que recibió atención oportuna.

“En octubre pasado me ausenté algunos meses para estar enfocado en mi cuerpo, en mi salud mental, hacer trabajo espiritual y sanar. Regresó el cáncer de vejiga por quinta ocasión. Tomé mi tratamiento de inmunoterapia que ha funcionado. Estoy libre y ahora sigo con mi vida”. Mauricio Martínez

Mauricio Martínez / Archivo TVNotas y redes sociales

Te podría interesar: Mauricio Martínez reaparece en el hospital y hace tremendo anuncio sobre el cáncer que padece ¿lo venció?

¿Cómo ha sido el tratamiento de Mauricio Martínez contra el cáncer?

El actor Mauricio Martínez ha enfrentado momentos sumamente difíciles desde que en 2010 le diagnosticaron por primera vez cáncer de vejiga. En ese entonces se sometió a un tratamiento de quimioterapia y logró superarlo. Posteriormente, atravesó varios periodos de remisión y requirió distintas cirugías, debido a que el padecimiento reapareció en 4 ocasiones.

Tras 16 años de remisiones, el también cantante volvió a enfrentar esta situación con una gran fortaleza: “No hay quinto malo. Estoy fuerte. Descarto la rendición como opción. En esta ocasión fueron 5 tumores más pequeños que una canica y de bajo grado”.

Esta enfermedad se ha convertido en una constante en su vida, pero Mauricio no se deja derrotar; se aferra a su fe y ha estado respaldado por sus seres queridos.

Mauricio Martínez “Siempre estuve de la mano de Dios y de un excelente equipo de doctores. Lo más importante fue que era un sobreviviente de cáncer. Los tumores no representaban un peligro mayor, porque eran de bajo grado y mi cuerpo me permitió detectarlos a tiempo”

En todo este tiempo ha demostrado gran disciplina y sigue al pie de la letra las recomendaciones de sus médicos: “El cáncer de vejiga es muy terco. Eso me lo dijeron desde un inicio. Me dio muy oven. Gracias a Dios, los tumores regresan cada vez con menor grado o menos agresivos, y los han detectado a tiempo. Yo soy muy buen paciente. Me hago cada 3 meses revisión, cada mes estoy en tratamiento. Mientras haga esto, todo seguirá en orden”.

Para combatir por completo el cáncer, no recibe quimioterapia ni radioterapia.

“Me han dado algo que se llama inmunoterapia. Es BCG (bacilo de Calmette-Guérin), una vacuna. Te ponen una al mes. Los doctores introducen una sonda por la uretra, vacían la vejiga y la llenan con la vacuna; debe permanecer 2 horas, y no orinar durante ese tiempo. Es incómodo, pero es necesario para procurar mi bienestar. Lo empecé en noviembre y debe ser durante 1 año. Luego será 1 cada 3 o 6 meses, según considere el doctor”. Mauricio Martínez

Mauricio Martínez / Archivo TVNotas y redes sociales

No te pierdas: Actor de Atrévete a soñar hace fuerte revelación sobre el cáncer que padece, ¿está delicado de salud?

¿Mauricio Martínez ha tenido secuelas por su tratamiento contra el cáncer?

En cuanto a las secuelas, Mauricio explicó que, afortunadamente, no ha sufrido ninguna. Al no someterse a radioterapia, ha podido mantener intactos su cabello y sus uñas.

Mauricio Martínez “La vacuna va directo a la vejiga y no a la sangre. Sí he tenido efectos secundarios como cansancio o calentura, dolor de cabeza y ardor al orinar, pero tomo unas pastillas especiales para la molestia”.

Hizo pública su situación para inspirar a sus seguidores, pues asegura que muchas personas lo consideran un ejemplo de resiliencia: “Quería que fuera un mensaje de esperanza y fe para la gente. Dejarles un testimonio de que sí se puede vencer esta enfermedad”.

Sin embargo, reconoce que ha llegado a flaquear, debido al desgaste emocional y físico que ha implicado esta batalla.

Mauricio Martínez “Sí quise tirar la toalla, pero Dios o el universo no te dejan. Cuando no te toca, aunque te pongas, y cuando te toca, aunque te quites. Aferrarse a algo, en mi caso, a la música y al teatro, es fundamental”.

También ha enfrentado crisis de ansiedad y depresión: “Ya son 16 años y ya no son malas noticias. Y en mi caso, morir es algo que tenemos seguro”.

Destacó que la cuarta ocasión en que le regresó el cáncer fue la peor: “Era cuando estaba de gira con el musical On your feet, de Gloria y Emilio Stefan. Esa vez fue cuando me pegó en lo emocional. Estaba en un proceso migratorio. Tuve que dejar la gira, porque si continuaba, me moría”.

En cuanto a sus proyectos, el artista se ha concentrado en escribir un libro autobiográfico. “Llevo más de 1 año escribiendo. Se llama Mi primer acto, que podría salir a finales de año. Esto surge desde que falleció mi hermana en septiembre de 2024. Desde ahí comencé a abrir mi corazón”.

Además, se mostró feliz, pues aunque la enfermedad lo llevó a enfrentar un periodo muy difícil, la vida lo recompensa nuevamente con trabajo. Ahora es el protagonista de una película en Hollywood llamada Brotherhood. Tras vivir su enfermedad, afirma que aún tiene una gran misión en la vida: “Luchar por mis proyectos, terminar mi libro, lanzar mi película y dar conciertos. He cumplido mis sueños. Si estoy vivo, es por algo. Estoy contento, sano y agradecido”, concluyó.

Mauricio Martínez / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Cómo ha sido la lucha de Mauricio Martínez contra el cáncer?

En 2010, le detectaron cáncer de vejiga tras presentar 5 tumores pequeñitos.

En 2013, le regresó el cáncer, pero gracias al tratamiento volvió a vencer la enfermedad.

En 2015, regresó de nuevo. Gracias al tratamiento volvió a estar limpio.

En 2018 volvió por cuarta vez. Se sometió a tratamiento y la libró.

En octubre de 2025 le regresó por quinta vez. Tras tratarse con inmunoterapia, ya está libre.

Mauricio Martínez / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Qué es el cáncer de vejiga?

Se presenta cuando las células de este órgano se multiplican descontroladamente y se forman pequeños tumores. La vejiga es un órgano hueco en forma de globo, donde se almacena la orina.

Los primeros síntomas son: Sangre en la orina, poco dolor, ardor, orinar con mayor frecuencia.

Se detecta por medio de exámenes de orina, tomografía computarizada o cistoscopia.

Fuente: grupooncoclinicas.com

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.

Mira: Mauricio Martínez rompe el silencio sobre la muerte de su hermana Bárbara; revela que él la encontró sin vida