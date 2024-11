Mauricio Martínez rompe el silencio sobre la muerte de su hermana Bárbara; revela que él la encontró sin vida

El actor y cantante Mauricio Martínez, conocido por su carrera en teatro y televisión, sorprendió recientemente al anunciar que está preparando una autobiografía donde planea contar la historia de su vida, incluyendo su profunda relación con su hermana Bárbara, quien falleció el pasado 26 de septiembre. La pérdida ha dejado una huella imborrable en él y ha revelado que escribir sobre ella es parte de un proceso de duelo y de honrar su memoria.

Mauricio Martínez anunció la partida de su hermana Bárbara

A través de redes sociales, Mauricio compartió un emotivo mensaje de despedida para su hermana, en el que expresaba la tristeza de perder a quien consideraba su “eterna salvadora”. “Mi Babby, hoy tengo el corazón roto mientras trato de asimilar que ya no estás aquí. Mi cómplice y compañera de tantas travesuras desde niños”, escribió. El mensaje continuó con palabras de gratitud por el tiempo compartido: “Le doy gracias a Dios y a la vida por haberme permitido caminar junto a ti y por haberme dado una hermana como tú”.

Mauricio Martínez recordará con amor a Bárbara en su autobiografía

Ahora, en una entrevista para el programa ‘De primera mano’, Mauricio rompió el silencio y reveló detalles sobre el fallecimiento de Bárbara. Contó que la causa fue un infarto al miocardio mientras dormía el 24 de septiembre. A raíz de la tragedia, el actor se dio cuenta de la importancia de compartir su historia familiar en una autobiografía, un proyecto que espera sirva como homenaje a la persona que siempre lo apoyó incondicionalmente.

Bárbara, su “eterna porrista” y amiga fiel

Mauricio describió la relación que tenía con Bárbara como única. Si bien mencionó tener una relación cercana con su hermana mayor, su conexión con Bárbara era distinta debido a la cercanía en edad y a los desafíos que ambos enfrentaron juntos.

“Fue mi eterna porrista, mi fan número uno. En mi último concierto en Monterrey, andaba vendiendo boletos y mandó hacer lonas. Ella siempre creyó en mí”. Mauricio Martínez

El actor destacó que, cuando él se mudó a Nueva York en búsqueda de oportunidades, su hermana fue un pilar de apoyo emocional y financiero:

“Nueva York es una ciudad difícil y fría, y a veces no tenía ni para pagar la renta. Babby me mandaba dinero, creyó en mí. Me apoyó cuando tuve depresión; ella sabía siempre qué decirme”. Bárbara no solo lo acompañó en sus momentos difíciles, sino que, a pesar de sus propias luchas, trabajó como terapeuta para jóvenes en recuperación, ofreciendo su ayuda y experiencia a otros, contó Mauricio.



Mauricio Martínez quiere honrar el legado de su hermana

El fallecimiento de Bárbara ha despertado en Mauricio un compromiso por mantener vivo su legado y ayudar a otros. “Ahora que no está conmigo en este plano, la siento muy presente, como diciéndome que es momento de seguir lo que ella hacía, pero ahora con lo que yo sé hacer y con el alcance que tengo. Qué mejor manera que compartir esta historia de vida”, comentó el actor.

Escribir sobre Bárbara no solo es una forma de honrarla, sino también de sanar. Mauricio admite que el anuncio de su partida fue un proceso difícil para él, lleno de nostalgia y dolor, pero considera que ahora es momento de celebrarla. “Me tardé en dar la noticia, porque es algo muy duro, pero ahora toca recordarla y honrarla”, expresó en la entrevista, dejando entrever la profundidad de su dolor y el amor que aún guarda por su hermana.

¿Qué le pasó a Bárbara, la hermana de Mauricio Martínez?

Mauricio también aprovechó para contar los detalles del fallecimiento de Bárbara.

“Babby se fue a dormir el 24 de septiembre, y le dio un infarto al miocardio en la madrugada del 25. No respondía las llamadas. Mi mamá estaba en España y yo en Nueva York, así que una tía fue a abrir la casa… y pues fui yo quien la encontró”, confesó el actor con voz entrecortada.

Aunque el duelo es profundo, Mauricio considera que, en cierto modo, su hermana partió de forma pacífica. “Dicen que es la muerte de los justos”, concluyó.

Mauricio Martínez quiere pasar más tiempo con su familia

Este período de duelo y reflexión ha llevado a Mauricio a valorar aún más el tiempo con su familia y seres queridos.

“Estoy en una etapa de mi vida en la que es importante ayudar a los demás. Creo que he recibido muchas flores y aplausos, pero ahora me toca devolver un poco de eso”, compartió. Además, aprovechó para reflexionar sobre la fugacidad de la vida: “Espero me toque vivir unas décadas más, pero mientras tanto, este intermedio que he tomado a raíz de la muerte de mi hermana es para estar con los míos, desahogarme a través de lo que sé hacer: contar historias, cantar y actuar”. Mauricio Martínez

La autobiografía de Mauricio promete ser un relato sincero y emotivo sobre su vida y la conexión que compartió con Bárbara. Con este proyecto, busca inspirar a otros, recordando que el amor y apoyo incondicional de una persona puede ser una fuerza poderosa y transformadora.