Actor de Atrévete a soñar hace fuerte revelación sobre el cáncer que padece, ¿está delicado de salud?

Mauricio Martínez, actor de ‘Como dice el dicho’, reveló que venció al cáncer por quinta vez, tras dar a conocer que de nueva cuenta se enfrentaba a esta enfermedad.

El actor, reconocido por su trayectoria en teatro, cine y televisión, dio a conocer que está libre de cáncer, consolidando una historia marcada por la fortaleza y la determinación. Su testimonio vuelve a poner sobre la mesa el largo camino que ha recorrido dentro y fuera de los escenarios.

Mauricio Martínez celebra estar libre de cáncer por quinta ocasión. / Foto: IG/martinezmau

¿Cuál es el estado de salud de Mauricio Martinez tras diagnóstico de cáncer?

Mauricio Martínez compartió a través de sus redes sociales oficiales un emotivo mensaje para revelar que logró vencer al cáncer por quinta vez. El actor detalló que los tumores que le detectaron en la vejiga eran de muy bajo grado y que, afortunadamente, la enfermedad ya está fuera de su cuerpo.

“Los tumores que encontraron en mi vejiga son de muy bajo grado y por quinta vez he ganado la batalla, el cáncer está fuera de mi cuerpo”, mencionó el actor, dejando en claro que se encuentra en excelente cuidado médico.

Además, Mauricio Martínez destacó la importancia de la fe, la meditación y el apoyo de quienes lo rodean en este proceso que vivió.

“Estoy en excelente manos con un equipo increíble de doctores y, además, estoy de la mano de Dios, rodeado de amor, con mucha fe, fuerte, entero, meditando, rezando y dedicado de lleno a este libro que llevé más de un año trabajando en el que comparto la historia de mi vida” Mauricio Martínez

También adelantó que su historia personal que representa una “vida que ha estado llena de logros y triunfos, también de aprendizajes, trancazos, lecciones, de mucho dolor y sufrimiento, pero también de resiliencia y aprendizaje” y será plasmada en un libro que pronto verá la luz. “Espero que lo reciban con el mismo amor con el que lo estoy preparando”, aseguró.

Mauricio Martínez también adelantó que tiene nuevos proyectos en puerta que lo mantienen motivado y optimista: “Pronto tendrán noticias, vienen proyectos hermosos y emocionantes que me llenan el rostro de una sonrisa. Por órdenes médicas y mi salud mental ahorita es bueno guardarme un ratito, estar en la playa, meditando y escribiendo”.

Mauricio Martínez supera al cáncer por quinta vez. El actor comparte cómo enfrenta la vida tras este nuevo logro de salud. / Foto: IG/martinezmau

Mauricio Martínez habla sobre su nueva batalla contra el cáncer: ¿Qué dijo?

El actor y cantante Mauricio Martínez volvió a conmover a la industria del espectáculo al anunciar a principios de octubre que el cáncer de vejiga que lo ha perseguido desde hace más de 15 años ha regresado por quinta vez. La noticia fue compartida el 4 de octubre de 2025 a través de su cuenta de Instagram, donde el exintegrante de Operación triunfo México y estrella de Broadway dejó claro que, aunque el diagnóstico es duro, su fe y fortaleza siguen intactas.

“Después de 7 años en remisión y 15 años y medio de luchar contra el cáncer de vejiga en cuatro ocasiones, les comparto que el cáncer ha regresado a mi vejiga”, dijo Mauricio Martínez.

Sin embargo, dio un poco de paz a sus seguidores: “Pero no son malas noticias, pues doy gracias a Dios que los tumores que me encontraron afortunadamente son de muy bajo grado, que mi cuerpo me avisó a tiempo y que hoy no solo estoy en excelentes manos con mi equipo de médicos, sino que además estoy en manos de Dios, con fe, ánimo, rodeado de amor y toda la fuerza. Ya me sé el camino”, escribió en redes.

Y cerró el mensaje con: “Hoy, soy un sobreviviente de cáncer por quinta vez, continuo en la lucha y estoy aquí, sano, fuerte…y con una sonrisa nuevamente después de unos meses de tristeza y ausencia en los que necesitaba un respiro”.

¿Quién es Mauricio Martínez? Esta es su trayectoria artística

Mauricio Martínez nació en Monterrey, Nuevo León, y se consolidó como uno de los actores y cantantes más destacados de México. Su carrera despegó en 2002 cuando participó en el reality show de música Operación triunfo México de Televisa, que le abrió las puertas al mundo del entretenimiento y le permitió mostrar su talento ante el público nacional.

A lo largo de su trayectoria, Martínez se destacó en el teatro musical, convirtiéndose en el quinto mexicano en protagonizar un musical en Broadway, un logro que lo coloca entre los grandes exponentes mexicanos en el escenario internacional. En México, ha brillado en producciones teatrales como La Bella y la best, Fiebre de sábado por la noche y Mentiras, demostrando su versatilidad y carisma en cada interpretación.

Además de su éxito en el teatro, Mauricio Martínez dejó huella en televisión, participando en telenovelas como Atrévete a soñar y La mujer del Vendaval, así como en series para mercados internacionales como Señora Acero de Telemundo y El Vato de NBC. Su talento y constancia lo han convertido en un referente del entretenimiento mexicano, capaz de combinar canto, actuación y presencia escénica en producciones de alto nivel.

-Con información de Fernanda Balderas Aldana.