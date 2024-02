Mauricio Martínez vence el cáncer por cuarta ocasión y está listo para seguir triunfando

El actor y cantante Mauricio Martínez (45 años) ha mantenido una lucha desde 2010 cuando le detectaron cáncer de vejiga. Está libre de la enfermedad desde hace cinco años y medio.

Pero sufre las secuelas de las radiaciones y a principios de diciembre fue operado con éxito.

“Uno de los efectos secundarios de la radiación dirigida fue la descalcificación de huesos. Me afectó más en la cadera. Ya la tenía lastimada del lado derecho”. Mauricio Martínez

Así es cómo ha superado el cáncer

El cantante señaló: “Por la actividad física de mi trabajo pensé que era dolor de ciática y no, resultó que era la cadera. Se me hizo un reemplazo total de esta y decidí hacérmelo en Monterrey para estar cerca de mi familia. Gracias a Dios ya voy de salida”.

Fui muy buen paciente. Le echo muchas ganas todos los días. Fui tan ordenado que no falté a mis citas. En este nivel cinco solo se hace una revisión anual. Espero llegar hasta el diez, en el que se toca la campanita y se grita; ¡Estoy libre de cáncer! Por eso seguiré cuidándome muchísimo”.

Mauricio Martínez se realizó una cirugía de la cadera. / Instagram: @martinezmau

“Mi vida es un antes y después del cáncer. Es la primera vez que paso los cinco años y medio limpio de cáncer. Eso es algo para celebrar”. Mauricio Martínez

“Creo que todo está en la mente y algo he de estar haciendo bien. Me ha servido mucho no quedarme callado y decir lo que siento. Ser congruente, vivir una vida plena, estar feliz, tratar de ver siempre el vaso medio lleno en lugar de medio vacío, tener una actitud positiva. Para mí se ha vuelto muy importante inspirar a la gente que me sigue. A la gente que conozco.

Mauricio Martínez aclaró que lo único que hizo fue decir su “verdad” sobre lo que vivió con Olivia Rubio. / Facebook: Mauricio Martínez

Hay que decir que sí se puede salir adelante sin importar lo que te mande la vida. Yo he sobrevivido al cáncer cuatro veces y mira, de esta operación de cadera salí más rápido de lo esperado por la actitud y la disciplina. La inspiración es algo fundamental. A mí me han inspirado mucho otras personas.

Otras historias de lucha. De sueños cumplidos y de resiliencia. En mi caso, he tenido bastantes obstáculos a lo largo de mi vida, pero siempre he salido triunfante”.

Mauricio Martínez estrena su primer álbum

El bailarín nos mencionó los proyectos que tiene este año. “Estoy a punto de presentar mi primer disco en vivo titulado Mauricio Martínez, ‘Live in New York’. Lo grabamos en el Estudio 54 y el 4 de febrero lo presentamos en ese lugar en vivo.

Mauricio Martínez en concierto. / Instagram: @martinezmau

Mauricio Martínez triunfa en Londres

“En marzo próximo estreno el disco ‘Fígaro’ que es un musical que voy a protagonizar en el West End de Londres a finales de año. Por el lado actoral, nunca lo he dejado. Tengo un proyecto de televisión en inglés del que aún no puedo dar detalles y eso también me tiene muy entusiasmado”.

Si nada más estoy actuando luego extraño cantar y si nada más estoy cantando luego extraño actuar. Por eso amo tanto el teatro musical, porque me permite hacer las dos cosas al mismo tiempo”, concluyó.

