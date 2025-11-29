Muere Raquel Escalante, querida conductora de TV Azteca, tras dura batalla contra enfermedad: ¿Qué padecía?

Hace apenas unos meses, murió trágicamente Débora Estrella, famosa conductora que trabajó en TV Azteca Noreste, en un accidente de avioneta en el norte del país.

Hoy, el mundo de la televisión amaneció de luto tras confirmarse la muerte de Raquel Escalante, joven presentadora y modelo que se convirtió en una de las figuras más queridas de TV Azteca. Con tan solo 28 años, la comunicadora falleció el viernes 28 de noviembre de 2025, luego de enfrentar una intensa batalla contra una fuerte enfermedad que terminó con su vida. ¿Qué padecía la conductora?

Muere Raquel Escalante, conductora de TV Azteca / Redes sociales

¿Cómo anunciaron la muerte de Raquel Escalante, conductora de TV Azteca?

La trágica muerte de Raquel Escalante, conductora de TV Azteca Guatemala, se dio a conocer la tarde noche del viernes 28 de noviembre, cuando la cuenta oficial de la cadena televisiva publicó el triste acontecimiento.

Una imagen en la cuenta de Instagram de la televisora, fue acompañada por un emotivo mensaje, en el que compartían las siguientes palabras:

Hoy despedimos a una compañera, amiga y a un ser extraordinario que dejó huella en cada uno de nosotros. Su sonrisa, su energía y su pasión por comunicar permanecerán para siempre en nuestra memoria y en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de compartir con ella. Instagram: tvaztecaguate

Compañeros conductores, productores y figuras del medio también compartieron recuerdos y mensajes de despedida, tanto en sus redes, como en los comentarios de la misma publicación.

Muchos coincidieron en señalar la calidez que transmitía detrás de cámaras, su entrega plena a cada proyecto y su habilidad para conectar con la audiencia desde el primer momento.

¿De qué murió Raquel Escalante, conductora de TV Azteca?

Raquel Escalante enfrentó durante meses una dura batalla contra el cáncer, enfermedad que ella misma hizo pública tiempo atrás. A pesar de someterse a varios tratamientos y procedimientos médicos, la presentadora continuó activa en la medida de lo posible, manteniendo siempre una actitud positiva.

En varias publicaciones mostradas en su cuenta de Instagram, la conductora mostraba cómo luchaba contra la enfermedad, ya sea después de sus tratamientos o con bata de hospital.

Aún cuando la presentadora se encontraba con visibles marcas por el cáncer, ella presentaba su programa Qué chilero, el cual, también funcionó como apoyo para ella, ya que en algún momento también pidieron donaciones para su tratamiento.

Raquel Escalante, conductora de TV Azteca Guate, muere por cáncer / IG: raquelescalantegt y canva

¿Quién era Raquel Escalante, conductora de TV Azteca que murió por cáncer?

Raquel Escalante se consolidó rápidamente como una de las promesas más fuertes de la televisión guatemalteca. Su trayectoria, aunque breve, estuvo llena de logros que la posicionaron como un rostro indispensable dentro de TV Azteca Guatemala.

Fue una de las presentadoras principales del programa Qué chilero fin de semana, donde destacó por su espontaneidad, su talento para la conducción y su cercanía con el público.

Además de su trabajo en televisión, Raquel incursionó con éxito en el mundo digital, creando contenido que conectaba especialmente con audiencias jóvenes. A sus 28 años, Raquel ya había demostrado una versatilidad admirable: modelo, conductora, creadora digital y comunicadora comprometida.

