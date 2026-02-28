Golpe para José Ramón Fernández: muere uno de sus “Protagonistas” y lo despide con desgarrador mensaje

El periodismo deportivo mexicano está de luto. José Ramón Fernández confirmó la muerte de uno de los cronistas más reconocidos del automovilismo en México, y lo hizo con un mensaje que estremeció a colegas, aficionados y seguidores de la Fórmula 1.

Mira: Esposa de Demián Bichir murió trágicamente, tras vivir con depresión

¿Quién fue el “protagonista” que falleció y cuya muerte anunció José Ramón Fernández?

La muerte de Marco Tolama fue un golpe directo al corazón del automovilismo en México. Para muchos aficionados, su voz era sinónimo de Fórmula 1, análisis de escuderías, pilotos, estrategias y grandes premios; un experto que convirtió cada transmisión en una clase magistral del deporte motor. Durante décadas, Tolama construyó una reputación sólida como uno de los cronistas más auténticos, técnicos y sensibles del medio, razón por la que su partida deja un vacío imposible de llenar.

El anuncio lo hizo José Ramón Fernández, quien no solo fue su colega, sino su compañero de batallas en cabina durante años. Conmovido, “Joserra” publicó un mensaje cargado de nostalgia y admiración, recordando los momentos que compartieron desde Canal 13 e Imevisión hasta TV Azteca y Grupo ACIR. En su despedida, escribió:

José Ramón Fernández “Hoy se nos va un amigo y compañero de tantos años: Marco Tolama. Desde Canal 13, Imevisión, Gupo Acir y TV Azteca compartimos cabina, viajes, risas y la pasión por el automovilismo. Nunca olvidaré el día que murió Ayrton Senna: no quería narrar, estaba destrozado. Le pedí que lo hiciera y salió al aire con la voz quebrada y lágrimas en los ojos. Así era Marco: auténtico, sensible, enorme. Todo mi cariño a su familia y amigos. Descansa en paz, querido Marco”.

Mira: Actriz ligada a la dinastía Aguilar es hallada asesinada brutalmente; sus vecinos, los principales sospechosos

David Faitelson lamenta la muerte de Marco Tolama ¿qué dijo?

La muerte de Marco Tolama, también estremeció a David Faitelson, quien compartió años de cabina, viajes, debates y transmisiones a su lado dentro del histórico equipo de José Ramón Fernández en Los protagonistas.

David Faitelson publicó un mensaje donde resaltó no solo la grandeza profesional de Tolama, sino también la calidad de persona que conoció tras los micrófonos.

“Lamento mucho el fallecimiento de un gran periodista de automovilismo como Marco Tolama. Tuve ocasión, incluso, de descubrir más allá del gran profesional: una maravillosa persona”, expresó Faitelson, recordando esas largas jornadas en el estudio de Los protagonistas y en cabinas de radio donde Tolama demostraba su pasión inagotable por el deporte motor. Conmovido, cerró su mensaje enviando condolencias a la familia del cronista:

“Pasamos tardes inolvidables... Para su mujer e hijos, mi más sentido pésame”. David Faitelson

Lamento mucho el fallecimiento de un gran periodista de automovilismo como Marco Tolama. Tuve ocasión, incluso, de descubrir más allá del gran profesional: una maravillosa persona. Pasamos tardes inolvidables en aquel programa “Los Protagonistas” en Radio Acir. Un buen hombre.… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) February 27, 2026

¿De qué murió Marco Tolama?

La familia de Marco Tolama confirmó que su fallecimiento ocurrió tras enfrentar un severo cuadro respiratorio que se agravó durante varias semanas. El periodista fue ingresado a terapia intensiva, donde tuvo que ser intubado debido al deterioro de sus pulmones, un proceso que mantuvo preocupados a colegas, aficionados y amigos cercanos.

Desde enero, su entorno había solicitado apoyo económico debido a los elevados costos hospitalarios, ya que Tolama no contaba con seguro de gastos médicos. Aunque en algunos momentos mostró ligeros avances, su salud no logró recuperarse y finalmente la familia anunció su muerte.

Hoy, en medio de un día muy soleado y caluroso, un cielo lleno de nubes recibe a Marco, una persona apasionada de su deporte, al que amó muchísimo hasta el último día.



Marco trascendió a una nueva vida rodeado del amor de su esposa Araceli, su hija Jimena, su hijo Marco y del… pic.twitter.com/am7xLSeVhk — Marco Tolama (@MarcoTolama) February 27, 2026

¿Quién fue Marco Tolama y por qué fue clave en la Fórmula 1 en México?

Marco Tolama fue uno de los periodistas deportivos más influyentes en la cobertura de Fórmula 1 en México. Durante años se consolidó como una de las voces institucionales del automovilismo en la televisión nacional, especialmente en etapas clave de transmisión del Gran Premio y campeonatos mundiales.

Su paso por Canal 13, Imevisión y posteriormente TV Azteca lo convirtió en referente del deporte motor. No solo narraba carreras; analizaba estrategias, entendía la ingeniería detrás de cada monoplaza y contextualizaba cada competencia para el público mexicano.

Además de su trabajo en televisión y radio, impulsó proyectos editoriales y digitales como “Autoexplora”, un portal especializado en industria automotriz y deporte motor. Desde ahí continuó opinando con mirada crítica, manteniendo su estilo profesional y especializado.

Lee: Cantante sería “objetivo de investigación” en el homicidio de una menor de edad, ¿culpable o inocente?