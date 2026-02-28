Cantante sería “objetivo de investigación” en el homicidio de una menor de edad, ¿culpable o inocente?

Hace unos meses, la industria musical se vio conmocionada por el hallazgo del cuerpo de una menor de edad en el automóvil del cantante D4vd, cuyo nombre real es David Burke. El caso vuelve a tomar relevancia luego de que se filtraron unos documentos judiciales en los que, al parecer, se pone al cantante como “objetivo de investigación”.

D4vd / Redes sociales

Lee: Muere Bobby Brown, actor de The wire y La ley y el orden, en trágico incendio, ¿su esposa lo halló calcinado?

¿Por qué se dice que D4vd mató a una menor de edad?

En septiembre de 2025, se reportó que el cuerpo de una menor de edad, identificada como Celeste, en la cajuela de un Tesla registrado a nombre del cantante D4vd. El auto fue remolcado tras estar cinco días abandonado en la zona de Hollywood Hills.

Al llegar al depósito, los empleados notaron que el auto emitía un fuerte olor. Cuando lo inspeccionaron, descubrieron el cuerpo desmembrado y llamaron a las autoridades. Tras investigaciones correspondientes, se confirmó que los restos pertenecían a una chica que había sido reportada como desaparecida poco más de un año antes.

En ese momento, se reportó que, presuntamente, el artista no estaba “cooperando”. Por otra parte, una fuente del caso contó a medios internacionales que, presuntamente, D4vid realizó “un viaje en medio de la noche a una zona remota del condado de Santa Bárbara”, donde presuntamente habría permanecido durante varias horas en la primavera de 2025.

Desde que comenzó el caso, el artista se ha mantenido alejado de las redes sociales. De hecho, su última publicación data de días antes del hallazgo del cuerpo. En dicho post, promocionaba su más reciente música.

D4vd / Redes sociales

No te pierdas: Muere boxeador que enfrentó a Julio César Chávez, a los 68 años, ¿Quién era Rubén Castillo? Esto se sabe

¿Por qué D4vd es “objetivo de investigación” en el homicidio de una menor de edad?

Esta semana, se dieron a conocer documentos judiciales en los que se identifica a D4vd como “objetivo de investigación” en el homicidio de Celeste. Existe la posibilidad de que el cantante sea acusado formalmente del delito de asesinato.

Según lo reportado por diversos medios, los documentos se filtraron después de que la familia del artista se negara a testificar ante un jurado en California. Se menciona que los padres y el hermano de David fueron citados el 11 de febrero. No obstante, el padre afirmó que este citatorio violaba sus derechos constitucionales.

La autoridad les dio hasta esta semana para intentar una apelación. Hasta el momento, se desconoce la postura del artista, quien ha mantenido una actitud hermética ante toda esta situación.

D4vd / Redes sociales

¿Quién es D4vd, cantante sospechoso del homicidio de una menor de edad?

David Anthony Burke, también conocido como D4vd

Actualmente tiene 20 años.

En 2022, se hizo viral por el sencillo ‘Romatic Homicide’. El tema entró en el Billboard Hot 100.

Su música tiene influencia en el rock alternativo, R&B y bedroom pop.

Se convirtió en uno de los músicos más famosos de TikTok en su momento.

Mira: Muere Héctor Zamorano: Filtran última conversación en el momento final de su vida: “No me siento listo” FOTO