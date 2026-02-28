Erik Rubín de luto: anuncia muerte inesperada en redes; “Tu corazón no aguantó”, comparte devastado

La madrugada de este sábado 28 de febrero, Erik Rubín volvió tendencia su nombre tras anunciar una muerte que lo dejó devastado. El cantante, exintegrante de Timbiriche, compartió en Instagram la partida de uno de sus amigos más cercanos, desatando una ola de mensajes de apoyo. Con palabras que tocaron fibras sensibles, el artista habló del dolor que lo invade y dejó claro que esta pérdida le cambió la vida.

Mira: ¿Erik Rubín confirma relación tras ser visto con misteriosa mujer? El cantante rompe el silencio

¿Por qué Erik Rubín está de luto y quién era el amigo que murió inesperadamente?

Erik Rubín está de luto porque este sábado 28 de febrero anunció en sus redes sociales la muerte inesperada de Martín Héctor Sol Peláez, un hombre que no solo era parte de su equipo, sino uno de sus grandes amigos, cómplice y mano derecha. La noticia la confirmó él mismo a través de Instagram, donde publicó varias fotografías junto a Martín y un mensaje que dejó ver lo profundo del golpe emocional que está enfrentando. En su despedida, Erik abrió el corazón y escribió:

“Era tan grande tu corazón que no aguanto. Eres puro amor y eso es lo que dejaste, puro amor a tu alrededor. Nos vas a hacer mucha falta. Te vamos a extrañar mucho hermanito. Pero estoy seguro que en otra vida o dimensión nos volveremos a encontrar para recordar tantos momentos juntos. Te amo gordito. Hasta siempre”, escribió el cantante en su cuenta oficial de Instagram.

Te puede interesar: Mía Rubín y Tarik Othon tras ser “papás”, él escandaliza las redes con candente foto y ella le dedica mensaje

¿De qué murió el amigo de Erik Rubín, Martín Héctor Sol Peláez?

En la publicación de Instagram donde Erik Rubín confirmó la muerte de Martín Héctor Sol Peláez, el cantante no mencionó la causa de fallecimiento, ni ofreció detalles sobre el velorio o el lugar donde descansarían los restos de su querido amigo.

Hasta ahora, tampoco la familia de Martín han compartido más información sobre las circunstancias de su muerte, lo que mantiene a sus seguidores y a la comunidad artística en expectativa.

Lee: Mónica Noguera sorprende con emotiva dedicatoria a Erik Rubín en su cumpleaños 55 ¿rumores de romance?

Famosos como Lupillo Rivera, Sandra Echeverría y Karla Díaz se unen al luto por Martín Héctor Sol Peláez

La reacción no se hizo esperar. Lupillo Rivera, conocido como “El Toro del Corrido”, compartió la esquela de luto en honor a Martín Héctor Sol Peláez y escribió:

“Buen camino, querido Martín, un placer coincidir contigo en esta vida. Un abrazo grande para su familia. Mis condolencias”, dijo el hermano de Jenni Rivera.

También María León dedicó palabras emotivas: “El Solecito, Bish… nos va a hacer mucha falta, abrazo fuerte a toda la familia, tan querido y adorado Solecito.”

A las condolencias se sumaron figuras como Sandra Echeverría, Karla Díaz, Mía Rubín, Alessandra Rosaldo, Leonardo de Lozanne, Yurem Rojas y Tatiana, entre otros.