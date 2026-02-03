Mónica Noguera sorprende con emotiva dedicatoria a Erik Rubín en su cumpleaños 55 ¿rumores de romance?

El cumpleaños número 55 de Erik Rubín no solo estuvo lleno de música, baile y abrazos, también trajo de vuelta un nombre que en el pasado dio mucho de qué hablar: Mónica Noguera.

La conductora sorprendió a todos al dejarle un mensaje público cargado de cariño, desatando reacciones entre sus seguidores y reavivando viejos rumores sobre la cercanía entre ambos.

Durante el fin de semana, el exintegrante de Timbiriche compartió en redes sociales varias fotografías de su festejo. En las imágenes se le ve sonriente, rodeado de familiares y amigos, disfrutando de una fiesta con pista estilo disco, pastel y velitas. El ambiente fue íntimo, relajado y muy emotivo.

Pero entre todos los comentarios que recibió, uno destacó de inmediato el de Mónica Noguera.

Mira: Erik Rubín tendría nueva novia y no es Mónica Noguera; ¡sería una chavita!: Foto

¿Nuevo romance? Captan a Erik Rubín con misteriosa mujer. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó entre Mónica Noguera y Erik Rubín?

Recordemos que Mónica Noguera estuvo envuelta en rumores de que presuntamente estaría involucrada sentimentalmente con el cantante Erik Rubín e incluso se especuló que llegarían al altar

Sin embargo en aquel momento, Mónica Noguera paró los rumores aclarando que en realidad todo se trataba de una broma de Coque Muñiz la cual había sido sacada de contexto y aclaró que solo mantiene una buena amistad con Erik Rubín.

También aclaró a TVNotas que estos rumores no pusieron celoso a su entonces novio Julien Bertrand.

“Mi novio y yo no parábamos de reír. Las malas intenciones no destruyeron mi relación y a mí eso no me movió. Traté de no leer comentarios para que no me afectaran. Hemos llegado a salir todos juntos.Después de una tormenta llega la verdad y la calma”.

Mira: Hija de Erik Rubín reacciona a rumores de boda con Mónica Noguera

¿Qué mensaje compartió Mónica Noguera a Erik Rubín?

Mónica Noguera se hizo presente en la publicación y le dedicó unas palabras que llamaron la atención por su tono tan afectuoso. Sin rodeos, la presentadora dejó claro el cariño que siente por el cantante.

“Felicidades mi Erik querido, gran artista y ser humano”, escribió la conductora.

La frase fue breve, pero suficiente para que sus fans comenzaran a reaccionar. Sin embargo, la conductora se encuentra soltera actualmente y ha dejado claro que es una gran amiga del cantante.

Mira: Erik Rubín habla del fallecimiento de su madre; con voz entrecortada, reveló su última voluntad

Mónica Noguera deja cariñoso mensaje a Erik Rubín. / Redes sociales

¿Quién es la presunta novia de Erik Rubín?

Hace unos días, Erik Rubín, cantante de Timbiriche, fue captado recientemente en un centro comercial de la Ciudad de México por el lente de Kadri Paparazzi. En las imágenes difundidas se observa al cantante caminando acompañado de una mujer, con quien recorrió distintos espacios.

Las fotografías comenzaron a circular en redes sociales, donde se aprecia a ambos desplazándose de manera tranquila entre tiendas y áreas comunes del centro comercial capitalino, sorprendiendo a más de uno por los rumores de un posible romance.

De acuerdo con Lobo, de Kadri Paparazzi, Erik Rubín habría sido visto muy cariñoso e incluso besando a una joven, cuya identidad sigue siendo un misterio. Sin embargo, el cantante no ha confirmado que exista algún romance.

Mira: Erik Rubín ha sido víctima de varios secuestros: “Me encapucharon”