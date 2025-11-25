¡Mía Rubín da la bienvenida a un nuevo integrante a su familia con Tarik Othón, su novio! Así fue el anuncio

Mía Rubín, actriz y cantante, dejó a más de uno con la boca abierta al revelar que creció su familia con Tarik Othón. La actriz compartió con la prensa la gran noticia que dejó boquiabiertos a todos, luego de mostrarse totalmente enamorada de su novio. ¡Llegó un nuevo integrante en su familia!

Mía Rubín y Tarik Othón llevan más de dos años de relación. / Foto: IG/miarubinlega

¿Qué dijo Mía Rubín sobre la llegada de un nuevo integrante a su familia con Tarik Othón?

Durante la alfombra roja de los GQ Men of the Year 2025 en un encuentro con la prensa, Mía Rubín y su novio Tarik Othón hicieron una pausa entre cámaras y micrófonos para hablar de cómo va su relación, una de las más comentadas entre las nuevas generaciones del espectáculo.

Tarik Othón recordó el tiempo que llevan juntos y cómo ha evolucionado su historia. “Ya vamos por tres años de conocernos, en enero. De aniversario, ya cumplimos dos en mayo”, compartió, dejando claro que la pareja se mantiene estable y en una etapa sólida.

Eso no es todo, Mía Rubín, por su parte, sumó un detalle que sorprendió a los reporteros presentes y que revela cómo la relación sigue creciendo en lo cotidiano. ¡La familia creció! Esto dijo la hija de Erik Rubín.

“Les voy a contar que nos regaló un nuevo integrante a la familia, tenemos un perrito nuevo” Mía Rubín

Como era natural, la mayoría de los presentes se alegró con la noticia y le desearon lo mejor la cantante con esta nueva responsabilidad en su relación.

¿Hay planes de boda entre Mía Rubín y Tarik Othón?

Tarik Othón también habló sobre la posibilidad de llegar al altar con la hija de Erik Rubín. Esto dijo a TVNotas: “queremos hacer las cosas correctamente y luego ver, en un futuro no tan lejano, que se pueda formar una familia”.

“Vamos muy bien. Tengo una relación muy bonita con Mía. Es una mujer con muchos valores. Es muy compatible con mis ideales. Estoy muy contento de estar con ella. No le pongo ningún ‘pero’. Son una gran familia y estoy feliz de estar cerca de ellos”, dijo a TVNotas.

El rejoneador y novio de Mía Rubín aseguró que en un futuro se ve formalizando su relación con la cantante: “Me encantaría. Nuestras familias son muy unidas. Por mi parte, toda la familia de Mía son unas personas admirables, dignas de reconocimiento. Me siento agradecido por estar cerca de ellos”.

Mía Rubín sorprendió al revelar que ahora tiene una nueva responsabilidad en su vida, manteniendo los detalles en total discreción. / Foto: IG/miarubinlega

¿Quién es Tarik Othón, novio de Mía Rubín?

Tarik Othón nació el 16 de diciembre de 2003 en Santiago de Querétaro. Su acercamiento al mundo taurino comenzó desde la infancia, cuando inició su formación dentro de la tauromaquia.

Con el paso del tiempo, se enfocó en el rejoneo, una disciplina en la que el torero realiza la lidia montado a caballo y se enfrenta al toro desde esa posición.

Su trayectoria se desarrolló a partir de esta especialización, que requiere entrenamiento ecuestre y un dominio técnico particular para ejecutar las suertes desde el caballo.

Así fue como Tarik Othón construyó su presencia en el ámbito taurino antes de aparecer con mayor frecuencia en eventos públicos y alfombras junto a Mía, hija del reconocido cantante Erik Rubín.

