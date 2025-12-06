Tarik Othón sorprende a Mía Rubín con declaración que nadie esperaba tras anunciar que la familia crece

Tarik Othón sorprendió a sus seguidores al dedicar un emotivo mensaje a su novia Mía Rubín, mostrando que el amor también se expresa a través de las redes sociales.

Tras dar a conocer que su familia crece, el mensaje dejó sin palabras a todos sus seguidores. Los fans de la pareja no tardaron en reaccionar, inundando la publicación con corazones y comentarios celebrando el amor. ¿Qué dijeron? ¿Dan otro paso en su relación? Te contamos todo.

Mía Rubín yTarik Othón son una de las relaciones más estables del espectáculo. / Foto: IG/miarubinlega

¿Qué le dijo Tarik Othón a Mía Rubín tras anunciar que su familia crece?

Tarik Othón volvió a conquistar a sus seguidores al dedicar un mensaje lleno de ternura y complicidad a su novia Mía Rubín. A través de sus redes sociales, el actor compartió un video donde ambos aparecen abrazados, acompañada de la frase: “La compañía correcta transforma los nervios en enfoque”, dejando ver lo especial que es la conexión entre ellos.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios de fans que celebraron el romance y el cariño que se tienen, destacando la química evidente entre la pareja. Mía Rubín no se quedó atrás y respondió con un mensaje cargado de amor: “Te amo, guapo, con todo mi corazón”.

Aunque muchos creyeron que darían una nueva noticia en su relación. La pareja solo ha mostrado en redes lo enamorados que están el uno del otro.

Tarik Othón compartió un mensaje para Mía Rubín que sorprendió. / Foto: Redes sociales

¿Tarik Othón y Mía Rubín se van a casar?

La posibilidad de que Mía Rubín y Tarik Othón lleguen al altar ha generado curiosidad entre el público, especialmente después de que la joven cantante confesó que sí se imagina casándose con él “algún día”.

Durante una entrevista con Montserrat Oliver y Yolanda Andrade para Montse & Joe, la hija de Erik Rubín respondió con naturalidad cuando le preguntaron si le gustaría casarse: “Yo creo que sí, pero todavía no”. Su declaración tomó por sorpresa a Yolanda, quien reaccionó recordándole que él es su primer y único novio, comentario que la cantante tomó con humor.

Mía Rubín dejó claro que no tiene prisa y que los rumores solo han exagerado las cosas: “No tengo prisa de casarme, aunque los medios ya me embarazaron, ya me casaron, pero estamos muy felices todos”. Agradeció también que su familia apruebe su relación y quiera a Tarik Othón, algo que considera fundamental. La pareja incluso ha logrado mantener una relación a distancia sin complicaciones, ya que él vive en Querétaro: “Nos vemos seguido, él viene un fin a verme y yo voy el siguiente a verlo”, compartió.

¿Quién es Tarik Othón, novio de Mía Rubín?

Tarik Othón nació el 16 de diciembre de 2003 en Santiago de Querétaro. Su acercamiento al mundo taurino comenzó desde la infancia, cuando inició su formación dentro de la tauromaquia.

Con el paso del tiempo, se enfocó en el rejoneo, una disciplina en la que el torero realiza la lidia montado a caballo y se enfrenta al toro desde esa posición.

Su trayectoria se desarrolló a partir de esta especialización, que requiere entrenamiento ecuestre y un dominio técnico particular para ejecutar las suertes desde el caballo.

Así fue como Tarik Othón construyó su presencia en el ámbito taurino antes de aparecer con mayor frecuencia en eventos públicos y alfombras junto a Mía, hija del reconocido cantante Erik Rubín.

El mensaje que Tarik Othón dedicó a Mía Rubín: así fue el detalle que generó conversación en redes. / Foto: Redes sociales

