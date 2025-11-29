Flor Silvestre y sus intensos romances: así fueron los amores que marcaron su vida ¡y pocos conocían!

Antes de convertirse en la pareja emblemática de Antonio Aguilar y en el pilar de una de las dinastías más emblemáticas de la música mexicana, Flor Silvestre vivió una etapa marcada por romances que llamaron la atención del público y de la prensa de su época.

Su historia sentimental, menos conocida que su faceta artística, estuvo llena de giros, decisiones difíciles y relaciones que la acompañaron antes de encontrar estabilidad familiar. Ahora, esas vivencias vuelven a colocarse bajo la lupa, revelando cómo fueron realmente los años previos a su unión con el ‘Charro de México’.

Los romances ocultos de Flor Silvestre: la verdad detrás de sus historias de amor.

¿Quiénes fueron los amores de Flor Silvestre?

Antes de construir la sólida historia de amor que tuvo con Antonio Aguilar, Flor Silvestre vivió capítulos sentimentales marcados por pasiones intensas, rupturas dolorosas y decisiones difíciles que moldearon su vida personal. Su primer matrimonio fue con Andrés Nieto, con quien tuvo a su hija primogénita, la cantante y bailarina Dalia Inés Nieto. Aquella relación terminó desgastada por el carácter irascible de Andrés y su afición al juego, factores que llevaron al divorcio y que marcaron uno de los primeros desafíos íntimos de la artista.

A inicios de los años cincuenta, Flor volvió a apostar por el amor cuando se casó con el locutor y cronista taurino Francisco Rubiales, mejor conocido como Paco Malgesto. Juntos trabajaron en una revista teatral y formaron una familia con el nacimiento de Marcela y Francisco Rubiales. Sin embargo, la vida matrimonial pronto se tornó turbulenta. La cantante descubrió presuntas infidelidades de Malgesto, lo que detonó una separación que se volvió pública, larga y dolorosa. Para 1958 ya estaban en proceso de divorcio, y meses después, Flor confesó que llevaban medio año viviendo separados y que solo firmaría el documento si él aceptaba compartir la patria potestad de sus hijos.

La intérprete fue muy clara al hablar del sufrimiento que vivió aquellos años. Recordó que había intentado salvar su hogar durante casi una década, pero las repetidas fallas de Paco Malgesto terminaron por romper definitivamente la relación. Incluso narró que el proceso legal fue tan desagradable que no le gustaría volver a pasar por algo similar, pues hubo un periodista que convirtió la situación en un escándalo mediático.

Durante años, Flor Silvestre debió ver a sus hijos a escondidas, ya que Malgesto se negaba a permitirle pasar tiempo con ellos. Con el tiempo, sin embargo, la herida sanó y la familia logró reencontrarse. Años después, la actriz recordaba con alivio que sus hijos convivían felizmente con Antonio Aguilar, quien los trataba como si fueran propios.

Cada romance de Flor Silvestre dejó una huella profunda en su vida personal.

Flor Silvestre y Antonio Aguilar, un amor que traspasó la pantalla

La historia de amor entre Flor Silvestre y Antonio Aguilar comenzó en 1950, cuando coincidieron en la XEW. Ella conducía el programa Increíble pero cierto y él llegó como un joven cantante al que presentaban como ‘Toni’ Aguilar. Aunque Flor ya era una estrella de la música ranchera, Antonio bromeaba que no se enamoró de inmediato porque él cantaba ópera y “ella puras cancioncitas raras”, sin imaginar que esa mujer se convertiría en el gran amor de su vida.

Años después, su química explotó en el cine. Aunque filmaron juntos por primera vez en 1955, durante la película El rayo de Sinaloa en 1957 fue cuando Antonio quedó cautivado por la sensibilidad, la nobleza y la belleza de Flor. Para entonces, ella ya estaba separada de Paco Malgesto. Sin embargo, una discusión entre ellos provocó que Aguilar, en un impulso de despecho, se casara con su exnovia Otilia Larrañaga en 1958, aunque Flor siempre aclaró que esa unión prácticamente no existió.

El amor terminó imponiéndose y, en 1960, Flor Silvestre y Antonio Aguilar se casaron por el civil, iniciando una de las dinastías más importantes del espectáculo. Juntos tuvieron a Antonio Aguilar Jr. y a Pepe Aguilar, quienes siguieron su camino artístico, al igual que sus nietos. La familia encontró su hogar en El Soyate, en Zacatecas, donde Antonio construyó para Flor una residencia que se volvió símbolo de su unión y refugio familiar.

Décadas después, cuando sus matrimonios anteriores fueron anulados, pudieron casarse por la iglesia en 1990, rodeados de sus hijos. Su historia continuó hasta 2007, cuando Flor enviudó tras la muerte de Antonio. A pesar de las pruebas que la vida le puso después, ella siempre mantuvo presente el amor, la complicidad y la fortaleza que compartieron a lo largo de casi medio siglo.

La relación de Flor Silvestre con Antonio Aguilar se convirtió en una de las más emblemáticas del espectáculo.

¿Quién fue Flor Silvestre?

Flor Silvestre, nacida como Guillermina Jiménez Chabolla en Salamanca, Guanajuato, se convirtió en una de las voces más queridas de México. Conocida como el Alma de la Canción Ranchera y la Reina de la Canción Mexicana, inició su carrera en los años cuarenta con una presentación en el Teatro del Pueblo de la Ciudad de México.

Su talento la llevó rápidamente a recorrer Latinoamérica y, en 1950, a consolidarse en la XEW, donde grabó sus primeros discos. Su interpretación de ‘Cielo rojo’ en 1957 marcó un antes y un después, abriendo paso a una larga lista de éxitos que la posicionaron en las principales listas de popularidad de la época.

Además de su imponente trayectoria musical, Flor Silvestre brilló en la pantalla grande. Debutó en 1950 en Primero soy mexicano y en 1957 trabajó con Cantinflas en ‘El bolero de Raquel’. Protagonizó cintas emblemáticas como Pueblo en armas, ¡Viva la soldadera! y Ánimas Trujano, esta última nominada al Oscar. Su presencia se expandió incluso a la historieta La Llanera Vengadora, donde también interpretó a la protagonista.

Aunque en los años setenta decidió actuar únicamente al lado de su esposo, Antonio Aguilar, su legado artístico quedó reconocido con la Diosa de Plata Especial por Trayectoria en 2013, consolidándola como una figura imprescindible en la historia del espectáculo mexicano. Murió el 25 de noviembre de 2020 a los 99 años por causas naturales en el Rancho El Soyate, en Zacatecas.

La vida romántica de Flor Silvestre estuvo llena de capítulos intensos y entrañables.

