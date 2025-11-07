Ivonne Montero puso fin a su relación con un policía tras dos meses juntos y revelan la razón: ¿Fue engañada?

El rumor de que la reconocida actriz mexicana de 51 años, Ivonne Montero, habría terminado su relación con un policía 11 años menor que ella, surgió el día de ayer luego de una publicación que realizó en su cuenta oficial de instagram. Ante esto, surge la presunta razón por la que habrían terminado. ¡Te contamos todo!

Ivonne Montero

¿Quién era el policía y actual pareja de Ivonne Montero?

El romance entre Ivonne Montero y Jonathan Vázquez, un oficial de policía 11 años menor que la actriz, salió a la luz durante una de sus presentaciones teatrales. En aquella ocasión, Jonathan sorprendió a Ivonne al presentarse entre el público con un ramo de rosas y acompañado por una banda sinaloense, gesto que rápidamente robó la atención del público.

El detalle romántico (con flores de “Flores el Patrón”) provocó aplausos y suspiros entre los asistentes. La escena culminó con un beso entre ambos, momento que sirvió como la confirmación pública de su relación.

Más tarde, la pareja decidió compartir su felicidad en redes sociales, publicando un video en Instagram donde se les veía besándose y demostrando la conexión y el cariño que existía entre ellos.

Vázquez, oficial de policía de 40 años, se convirtió en tema de conversación recurrente. Mientras algunos seguidores celebraban que la actriz hubiera encontrado nuevamente el amor, otros criticaban aspectos como la diferencia de edad o su apariencia física.

Ivonne Montero presume su romance con Jonathan Vázquez, un policía 11 años menor que ella, con quien se da una nueva oportunidad en el amor.

¿Por qué Ivonne Montero terminó su relación con el policía Jonathan Vázquez?

El noviazgo entre Ivonne Montero y Jonathan Vázquez habría llegado a su fin, y es que el pasado miércoles la actriz y conductora compartió en sus redes sociales un post con un corazón roto, aunque ella no lo dijo directamente, también todas las publicaciones con Vázquez fueron retiradas.

La posible causa de la ruptura habría sido una presunta infidelidad, según lo que dio a entender el periodista Jorge Carbajal:

Ella andaba bien contenta con su policía y ya se unió al club de mujeres engañadas. Jorge Carbajal

Aunque posteriormente el periodista rectificó y dijo: “ espero que no le hayan puesto los cuernos ”, los comentarios no se hicieron esperar en la publicación.

Aunque la actriz no ha confirmado ni desmentido la versión, la reacción de sus seguidores fue inmediata . En redes sociales abundaron los mensajes de apoyo y cariño, destacando frases como:



“Ni valió la pena, eres una belleza, le quedaste muy grande, saludos y bendiciones hermosa”,

“Te mereces algo mejor. Eres muy guapa, trabajadora, una súper mamá y buena persona” y,

“Da gracias por lo vivido y da la bienvenida a lo nuevo.”

Los comentarios, más allá de mantener las críticas del inicio de la relación hace unos meses, ahora aplauden la decisión de la actriz de alejarse de una relación que, según ellos, no le sumaba.

¿Quién es Ivonne Montero y cuál es su trayectoria?

Ivonne García Montero, conocida artísticamente como Ivonne Montero, es una reconocida actriz, cantante y conductora mexicana nacida en 1974. Su incursión en el mundo del espectáculo comenzó a finales de los años noventa, cuando empezó a destacar en distintas producciones televisivas y telenovelas.

Gracias a su talento, carisma y presencia escénica, Ivonne logró captar la atención del público, alcanzando gran popularidad con su participación en la telenovela Las vías del amor (2002), proyecto que marcó un antes y un después en su carrera dentro de la televisión mexicana.

A lo largo de su trayectoria, Montero ha formado parte de múltiples producciones, entre ellas:



Secretos del alma,

La loba,

El señor de los cielos,

Amor descarado y

y Sin vergüenza.

Además, ha incursionado en la conducción y los reality shows, siendo muy recordada por su paso por La casa de los famosos México (2022).

Más allá de la actuación, Ivonne también ha explorado su talento musical, interpretando temas en géneros como el pop y el regional mexicano.

