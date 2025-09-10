Ivonne Montero rompe el silencio y responde a críticas por su romance con hombre más joven

La actriz mexicana Ivonne Montero sorprendió a sus seguidores al hacer pública su relación con un hombre elemento de la policía federal de alrededor aparentemente más joven que ella.

El romance salió a la luz durante una de sus funciones teatrales, cuando él la sorprendió con un ramo de rosas y una serenata que llamó la atención de todos los presentes.

Durante la presentación, Jonathan llegó al público portando flores de “Flores El Patrón” mientras una banda sinaloense entonaba una romántica serenata. El gesto fue recibido con aplausos y suspiros del público y culminó con un beso frente a los asistentes, confirmando oficialmente su relación.

Olivia Collins e Ivonne Montero / Redes sociales

¿Quién es el nuevo novio de Ivonne Montero?

El nuevo novio de Ivonne Montero es Jonathan Vázquez, un policía federal que, pese a no pertenecer al medio artístico, logró conquistar el corazón de Montero.

Se sabe muy poco de su vida privada, ya que no comparte detalles de su vida en redes sociales. Lo que sí se ha compartido es que tiene una hija adolescente y que no duda en demostrar su amor por Ivonne Montero con detalles románticos, como llevarle flores y dedicarle serenatas frente a todos.

La pareja decidió compartir su relación públicamente con un romántico video publicado en Instagram, donde se les puede ver besándose y disfrutando de su cercanía.

Con un ramo de rosas y un beso viral, Ivonne Montero vuelve a ser noticia. ¿Será este el inicio de algo duradero?

Ivonne Montero responde a los haters tras críticas por su nueva relación

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas para Ivonne Montero, ya que muchos internautas la criticaron por la diferencia de edad con su novio y algunos fueron aún más crueles al cuestionar la apariencia física de su pareja. Mientras Ivonne presumía su romance, hubo quienes la tacharon de “desesperada”.

Afortunadamente, sus fans salieron en su defensa con comentarios como estos:

"¿Por qué la juzgan? Si ella está feliz, eso es lo importante”, y “No todo es dinero, no todo es físico; a veces se busca un compañero de vida”. Fans de Ivonne Montero

Ivonne Montero no se quedó callada y decidió responder con un poco de humor. En sus historias de Instagram compartió un clip de un niño bailando acompañado de la canción ‘It’s my life’ de Dr. Alban, con un contundente mensaje “Para todos los jodidos criticones”.

Aunque Ivonne Montero no dejo claro que esta sea una respuesta para sus haters, muchos lo tomaron como esa respuesta a la ola de comentarios que ha recibido tras anunciar su relación.

