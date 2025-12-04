Ivonne Montero rompe en llanto al recordar a Fabio Melanitto, su ex que fue asesinado: “es fatal”

Ivonne Montero volvió a estremecer a su público con una confesión que la dejó visiblemente quebrada durante su reciente visita al programa Este es mi desmoder con Rodrigo Vidal. Aunque la actriz llegó dispuesta a reír y compartir anécdotas, el ambiente cambió cuando surgió el nombre de Fabio Melanitto, padre de su hija, asesinado en 2018. Entre lágrimas, Ivonne abrió un capítulo íntimo que todavía no cierra, asegurando que el dolor sigue vivo: “No me deja de doler”, dijo con la voz entrecortada, dejando claro que el duelo permanece presente en su vida.

Mira: Ivonne Montero puso fin a su relación con un policía tras dos meses juntos y revelan la razón: ¿Fue engañada?

Ivonne Montero y Fabio Melanitto / Facebook: Ivonne Montero

¿Por qué Ivonne Montero rompió en llanto al recordar a Fabio Melanitto, el padre de su hija?

Ivonne Montero abrió el corazón en el programa “Este es mi desmoder con Rodrigo Vidal”, donde, entre risas y anécdotas, llegó el momento más sensible: hablar de Fabio Melanitto, cantante y padre de su hija, asesinado en agosto de 2018 en una agresión directa en plena vía pública.

El detonante de la conversación fue una pregunta sugerida con ayuda de inteligencia artificial, según explicó Rodrigo Vidal, sobre si Ivonne se arrepentía de su historia con Fabio. Ella lo negó de manera contundente:

Ivonne Montero “No me arrepiento en lo absoluto. O sea, la vida lo tenía para mí. Tengo una reinota preciosa. Tengo una bebita que va a venir, ¿no? Sí, anda por aquí. Tengo una nena que me ha enseñado tantas cosas, que me hace ser la mujer que soy, que me hace reflexionar también muchas cosas de mi personalidad. Fabio… para nada me arrepiento.”

Incluso aseguro que los tiempos fueron perfectos para conocer: “Tuve una relación de un año de pareja, no nos casamos a los dos meses. Experimentamos una relación bonita y por eso nos decidimos casar”, expresó mientras luchaba por contener las lágrimas. La actriz insistió en que el arrepentimiento jamás ha sido una opción para ella, y que al contrario, se siente agradecida por lo que aquella relación significó.

“Yo agradezco a la vida, a él, que haya pasado por mi vida para permitirme ser mamá. Era algo que yo no consideraba, ni ser mamá ni casarme” Ivonne Montero

Tras este momento, Ivonne relató que cuando conoció a Fabio estaba en la cima de su carrera, disfrutando de independencia, proyectos constantes y una vida plena. Pero él llegó para despertarle algo que ella creía descartado: el deseo de formar una familia.

“Estaba en un momento padre de mi carrera, de mucho éxito, viajando, experimentando una autonomía y cuando lo conozco a él fue así de: '¿Por qué no? ¿Por qué no darme la oportunidad de soñar?’”, compartió. Y ese sueño se materializó en su hija, la pequeña que hoy se ha convertido en su motor.

Te puede intersar: ¿Ivonne Montero y su pareja finalizaron su polémica relación tras dos meses? La conductora lanza mensaje

¿Cómo cambió la vida de Ivonne Montero al enamorarse de Fabio Melanitto? Así nació su deseo de ser mamá

El relato de Ivonne Montero dejó claro que Fabio Melanitto no fue solo una pareja, sino el detonante de una transformación emocional que ella nunca imaginó. Aseguró que antes de conocerlo, incluso temía traer hijos al mundo por la crudeza de la realidad.

Ivonne Montero “No quería ser mamá. Me daba miedo que mi descendencia sufriera. Me di cuenta cuán difícil y cruel puede ser el mundo; no quería ni tener hijos. Pero cuando conozco a Fabio, me enamoré profundamente”.

Fabio le mostró una nueva forma de ver la vida. Ella misma aceptó que muchas de sus creencias cambiaron gracias a él y que su relación fue un parteaguas en su historia personal.

“Es el papá de mi hija, me di la oportunidad, me hizo cambiar muchas cosas en mí, y lamento mucho que no hayamos podido tener ese sueño. Lamento mucho que haya partido”, expresó conmovida.

La actriz aseguró que lo más doloroso no es su propia pérdida, sino la ausencia del padre para su hija. “De pronto digo: '¿por qué?, ¿por qué (su hija) tiene que crecer sin un papá? Pero no me mata tampoco”, dijo con una voz rota que estremeció a todos en el foro.

Lee también: Ivonne Montero rompe el silencio y responde a críticas por su romance con hombre más joven

¿Cómo afronta Ivonne Montero la ausencia de Fabio Melanitto en la vida de su hija?

La crianza de su hija ha sido un camino lleno de fortaleza, reflexiones y decisiones complejas para Ivonne Montero. Aunque intenta mantener una vida estable para su hija, reconoció que llegará el momento en el que deberá contarle todo lo ocurrido con su padre.

“Sé que en algún momento tendremos una plática muy transparente, muy inteligente, de explicarle todo lo sucedido”. Ivonne Montero.

Y aunque la falta de Fabio es una herida abierta, la actriz intenta ver el lado menos doloroso: no sabe si su presencia habría sido constante, ni si el vínculo habría sido positivo.

“Pudiera que no estuviera tan presente, quizá decepcionante para mi hija, entonces eso también afecta a los niños. No sé si sea bueno o malo, obviamente que no esté en este plano es fatal”, reflexionó Ivonne Montero.

Pero pese al duelo, ha encontrado gratitud dentro del dolor: “No hay ningún arrepentimiento, al contrario, le agradezco que me haya permitido tener un angelito a mi lado, con el rostro y actitud de él, y verlo todos los días a él”.

¿Por qué Ivonne Montero agradece a Fabio Melanitto y qué poderosa enseñanza dejó su muerte en la actriz?

En los minutos finales de la entrevista, Ivonne Montero compartió una reflexión que dejó a todos con un nudo en la garganta. Reconoció que el dolor por Fabio no se va ni se irá, pero que ha aprendido a transformarlo.

“El tema conmigo estaba superado, no me deja de doler porque las cosas se mantienen en el corazón, no se olvidan. Pero creo que en esta vida me ha tocado... mi aprendizaje en esta vida es perdonar, hacia muchas direcciones. No solo al papá de mi hija, sino a la familia, amistades...”, concluyó.

Así fue como Ivonne Montero se quebró al hablar de Fabio Melanito:

¿Por qué se separaron Ivonne Montero y Fabio Melanitto tras su boda en 2011?

Ivonne Montero y Fabio Melanitto se casaron en 2011, después de un año de noviazgo que la actriz describe como “bonito e intenso”. Sin embargo, el matrimonio duró apenas seis meses, pues la relación comenzó a deteriorarse cuando Ivonne se ausentó durante mes y medio para participar en el reality La isla. Al regresar, Fabio ya estaba distante y finalmente le pidió el divorcio, declarando que no quería seguir casado. En ese momento, Ivonne descubrió que estaba embarazada, pero Fabio le respondió con frialdad: “Un embarazo no ata a nadie”.

La separación se complicó aún más cuando Ivonne se enteró de una infidelidad con otra mujer, quien incluso había asistido a su boda. Tras confrontarlo, la actriz confirmó que él ya tenía abogado para el divorcio. Aunque Ivonne esperaba que el embarazo los acercara, Fabio nunca volvió y no asumió la responsabilidad como padre. La actriz confesó que este abandono la llevó a una etapa muy oscura, donde incluso pensó en el suicidio, pero logró salir adelante para criar sola a su hija.