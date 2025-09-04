Ivonne Montero presume romance con misterioso hombre ¡11 años menor!: ¿Quién es su novio?

Aunque la actriz mexicana Ivonne Montero llevaba años sin gritar a los cuatro vientos un romance, ahora sorprendió con un giro inesperado en su vida personal. La ganadora de La casa de los famosos fue captada en pleno romance con un hombre que pocos imaginaban: más joven, uniformado y dispuesto a consentirla con gestos que ya se volvieron virales. ¿De quién se trata? ¡Te contamos los detalles!

¿Ivonne Montero está saliendo con un hombre 11 años más joven? ¿Quién es el afortunado que conquistó su corazón?

La siempre polémica y querida actriz de telenovelas Ivonne Montero vuelve a ser noticia, esta vez no por sus proyectos profesionales, sino por su vida sentimental. A sus 50 años, la actriz y cantante decidió darle una nueva oportunidad al amor y lo hizo de manera pública, dejando ver que su corazón tiene dueño. El afortunado, presuntamente, es Jonathan Vázquez, un policía federal que ha sorprendido no solo por conquistarla, sino también porque es 11 años menor que ella.

La noticia fue difundida por la cuenta de X “La tía Sandra”, donde se reveló que el galán es 11 años menor que Ivonne Montero, lo que de inmediato generó comentarios entre los internautas. “La ganadora de #Lacasadelosfamosos está muy enamorada de Jonathan Vázquez, el afortunado es un policía federal quien es 11 años menor”, se publicó.

Por ahora no se han revelado más detalles sobre el nuevo galán de Ivonne Montero ni sobre cómo se conocieron, pero el misterio solo ha aumentado el interés entre sus seguidores.

Con un ramo de rosas y un beso viral, Ivonne Montero vuelve a ser noticia. ¿Será este el inicio de algo duradero?

¿Cómo se confirmó el romance de Ivonne Montero con su nuevo galán?

Aunque Ivonne Montero no ha ofrecido declaraciones oficiales, las imágenes y gestos románticos hablan por sí solos. Según reportes, Jonathan apareció en una de las funciones teatrales de Ivonne con un ramo gigante de rosas rojas, lo que conmovió a la actriz y dejó claro que la relación va en serio.

“El Patrón le quiere agradecer este mes que ha estado con usted, este mes ha sido maravilloso con él, ha sido precioso, lo más hermoso que mi patrona ha vivido”. El Patrón

La imagen más comentada fue la de ambos compartiendo un beso, que rápidamente se viralizó en redes sociales y fue tomada por los fans como la confirmación oficial del noviazgo.



“Se merece ser apapachada y feliz.”

“¡Bien por mi ganadora, muy bien! Y que este sí sea el bueno.”

“¡Qué suertudo! Que la trate y la cuide como la reina que es.”

“Qué bien está comiendo mi comandante. A Ivonne le gustan bien armados.”

¿Cuánto tiempo estuvo Ivonne Montero soltera antes de este romance?

Ivonne Montero no había tenido una relación formal desde 2017, año en que terminó con una pareja por celos y maltrato. En entrevistas, la actriz reveló que decidió alejarse de relaciones tóxicas para proteger a su hija.

En 2024, fue vista con un hombre llamado Víctor, un cubano del mundo del fitness, pero ella misma aclaró que no era una relación oficial, sino una etapa amistosa y sin etiquetas. En 2025, Ivonne Montero confirmó que estaba oficialmente soltera, priorizando su estabilidad emocional y la de su hija.

Ivonne Montero / Redes sociales

¿Quiénes han sido los exnovios más polémicos de Ivonne Montero?

A lo largo de su vida, Ivonne Montero ha tenido varias relaciones amorosas, algunas marcadas por el escándalo y otras por tragedias personales. Aquí te dejamos un resumen de sus romances más conocidos:



Fabio Melanitto (2011–2013)

Fue exintegrante del grupo Uff! y padre de la hija de Ivonne Montero. Se casaron en 2011, pero Fabio la abandonó durante el embarazo. Tiempo después, Ivonne descubrió que él le fue infiel con una mujer que incluso asistió a su boda. La historia terminó en tragedia cuando Fabio fue asesinado en 2018.

Ivonne Montero y Fabio Melanitto / Facebook: Ivonne Montero

Salvador Zerboni (2013–2014)

Actor mexicano con quien Ivonne mantuvo una relación de casi un año. Aunque al principio parecía estable, la actriz decidió terminar con él por su carácter explosivo y agresivo, algo que ella no tolera en sus relaciones.

Pascacio López (aprox. 2016–2017)

También actor, Pascacio fue una relación intensa para Ivonne. Estaban tan enamorados que tenían planes de boda, pero la relación se volvió tóxica. Según Ivonne, él era celoso y violento, por lo que decidió alejarse. Años después, Pascacio fue detenido por presunto abuso sexual.