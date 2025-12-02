¡Eva Cedeño y Víctor González de romance secreto tras compartir telenovela! ¿Terminó por la diferencia de edad?

A principios de este año se transmitió “A.mar, donde el amor teje sus redes”, telenovela en la que Eva Cedeño y Víctor González interpretaban a la heroína y el villano.

En escena se veía gran química entre ellos y de inmediato surgieron rumores de un romance que no tardaron en desmentir, pero una fuente cercana a ambos nos reveló que sí intentaron tener un noviazgo.

¿Cómo fue el romance entre Eva Cedeño y Víctor González?

“Por supuesto que sí salieron con miras a tener una relación. Estaban encantados el uno con el otro, pero Eva Cedeño no dejaba que Víctor lo anunciara públicamente. Ella es muy celosa de su vida privada y le pidió a él que, solo si se convertía en algo muy formal, ya comentaran al respecto”.

Nuestra fuente cuenta que el flechazo entre ellos se dio cuando comenzaron a grabar la telenovela en Nayarit.

“Tantas horas de convivencia fuera de la ciudad hicieron que se volvieran muy cercanos. Además, surgió una admiración mutua”.

Eva Cedeño y Victor González intentaron tener un romance secreto, pero al parecer no funcionó. / Redes sociales

¿Por qué Eva Cedeño no quiso hacer público su romance con Víctor González?

“Víctor González fue quien empezó el cortejo. Eva decidió que todo sería privado y por eso, en febrero, cuando fue la presentación de la telenovela, ella dijo que no andaba con él. Vic también lo negaba, pero se reía de una manera muy nerviosa cuando se lo preguntaban. En junio, en una entrevista que dieron juntos, ella insistió en que no estaban saliendo, cuando la realidad es que por supuesto que lo hacían, a pesar de que las grabaciones de la historia ya habían terminado”.

Asegura que Eva y Víctor se complementaban perfectamente: “Entre los 2 surgió una gran admiración del uno por el otro. Además, coincidían en varios puntos, como que a ella no le atrae la maternidad, mientras que él ya tiene un hijo adolescente y no desea tener más. Entonces, no había problema en ese tema”.

¿Por qué Eva Cedeño y Víctor González terminaron su relación?

Una de las cosas que afectó el romance de Eva Cedeño y Victor González fue la distancia. “Él vive en EU y ella en México. Eso como que alentó un poco las cosas. Todavía hace unas semanas veías en las redes sociales cómo se coqueteaban; sin embargo, tomaron la decisión de que ahorita mejor quedaran como amigos”.

Sobre si la decisión de ella de mantener todo en privado influyó en ya no seguir e intento de romance, nuestra fuente nos platicó: “Víctor también es reservado en cuanto a su vida personal. Entonces no tenía problema con lo que ella le pedía”.

“Eva es muy discreta y obviamente se le respeta totalmente, pero era peculiar que solo quisiera desmentir el romance todo el tiempo, porque Vic no está para ocultarse. La verdad es que, aunque sea mayor que ella, se mantiene guapísimo y es súper cotizado entre las mujeres”.

Tampoco influyó la diferencia de edad. “Si bien él es 17 años mayor que Eva (ella tiene 35 y él 52), la verdad es que no afectaba. No sé si tenga que ver más con lo que ha dicho Eva, sobre que los hombres siempre se asustan con ella por ser una mujer con carácter bastante fuerte, que tiene muy claro lo que quiere y lo que no, y que esa claridad es muy perturbadora en ciertas ocasiones. Ha comentado que 2 que 3 galanes han salido corriendo, pero Víctor también es un hombre muy maduro que tiene claro lo que quiere”.

Finalmente, nuestra fuente nos dijo: “Yo creo que lo mejor es que se queden como amigos, para que no pierdan ese cariño tan especial que se tienen”.

“Nos han dicho que Víctor ya está saliendo con otra mujer, pero no lo podría asegurar. Eva se encuentra muy plena y feliz preparando sus próximos proyectos. Los 2 son muy exitosos y talentosos. Vendrán cosas buenas para ambos”.

¿Quién es Eva Cedeño y que producciones ha participado?

Eva Cedeño debutó en 2015 en la telenovela “A que no me dejas”.

Le siguieron otros melodramas como:



“Simplemente María”

“El vuelo de la victoria”

“Por amar sin ley”

“Te doy la vida”.

“Qué le pasa a mi familia”

“Amor dividido”

“Golpe de suerte”

“A.mar, donde el amor teje sus redes”.

¿Quién es Víctor González y en qué proyectos ha participado?

Victor González se dio a conocer en 1998 en la telenovela “Perla”.

En la televisora del Ajusco participó en melodramas como:

“Azul tequila”

“Marea brava”

“Pasión morena”

“Entre el amor y el deseo”

“La mujer de Judas”, entre otras.

“La candidata”

“Juntos el corazón nunca se equivoca”

“Quererlo todo”

“El amor invencible”

“A.mar, donde el amor teje sus redes”

“México baila”

“La isla”.

