Pablo Alborán revela romance con famoso modelo, a cinco años de salir del clóset; ¿De quién se trata?

Pablo Alborán, querido y mundialmente famoso cantante español, se declaró abiertamente gay hace aproximadamente cinco años. Aunque varias críticas y señalamientos cayeron en su contra, mantuvo de manera discreta todo lo relacionado a su vida sentimental. Tras estos episodios, a inicios de esta semana se confirmó que el intérprete ya tiene nuevo romance, y el indicado es un famoso modelo. ¿De quién se trata?

¿Cómo anunció Pablo Alborán que le gustan los hombres?

En 2020 Pablo Alborán anunció, en sus redes sociales, que es gay. Ante sus más de cinco millones de seguidores a través de un video grabado desde su hogar, el español decidió compartir abiertamente su homosexualidad.

El artista, que actualmente tiene 36 años, expresó su sentir, con las siguientes palabras:

“Estoy aquí para contarles que soy homosexual, que no pasa nada, que la vida sigue igual, yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era”, aseveró Pablo.

La sexualidad de Pablo Alborán ya había sido tema de conversación en el espectáculo desde años antes. Cabe recordar que en 2014 al intérprete de “Saturno” se le relacionó sentimentalmente con el cantante Ricky Martin, aunque ambos desmintieron en su momento cualquier vínculo amoroso.

Pablo Alborán revelando en 2020 que es gay / IG: pabloalboran

¿Quién es el nuevo novio de Pablo Alborán?

El español Pablo Alborán ha dado de qué hablar en fechas recientes, y es que desde hace unas semanas se le vinculaba con un modelo, con el que presuntamente se encontraba de “romance”.

El detonante de la confirmación fue la celebración del 27 cumpleaños de Juan Sesma, un reconocido modelo, en Madrid . Sesma compartió en su perfil público una serie de imágenes rodeado de familiares y amigos, en las que también aparece Pablo Alborán completamente integrado en el círculo más íntimo de su pareja.

En el mensaje que se encuentra en la publicación, Juan agradece a sus padres por desplazarse para celebrar con él, a sus abuelos por felicitarlo temprano y a sus amigos por los mensajes y audios llenos de cariño. Sin embargo, la frase final fue la que captó toda la atención:

Gracias a mi novio por sacar las velas dos minutos antes de las 00:00. Juan Sesma

En las fotografías se aprecia a la pareja sonriente, compartiendo miradas cómplices y gestos de cercanía. Por si fuera poco, el propio Alborán comentó el post de Instagram con un corazón rojo, lo que terminó por confirmar la relación.

¿Cuál es la trayectoria musical de Pablo Alborán?

Pablo Alborán es uno de los músicos españoles más destacados de su generación. Reconocido por su talento para crear baladas románticas, ha construido una proyección internacional que lo ha llevado a liderar listas de éxitos tanto en España como en diversos países de América Latina.

En 2011 lanzó su álbum debut, titulado Pablo Alborán, y más adelante amplió su discografía con producciones como:



Tanto (2012),

Terral (2014),

Prometo (2017),

Vértigo (2020) y

La cuarta hoja (2022).

Dentro de sus canciones más famosas, sobresalen las siguientes:



“Solamente tú” (su mayor éxito),

“Te he echado de menos”,

“Por fin”,

“Saturno” y

“Prometo”.

