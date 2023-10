Nos enteramos de que Miguel Bosé está saliendo con Pablo Alborán ¡A pesar de la diferencia de edad!

Después de la lamentable experiencia que vivió hace casi dos meses, con el asalto a su casa en la Ciudad de México, Miguel Bosé (67 años) está en un buen momento.

Lanzó su documental Renacido. Y, en exclusiva para TVNotas, nos enteramos de que también está muy feliz en lo sentimental. Tras siete años soltero, se da una nueva oportunidad en el amor. Esta vez con un gran amigo: el cantante Pablo Alborán (34). Una amiga de ambos nos dio detalles.

“Estamos muy contentos. Hacía bastante tiempo que no veíamos a Miguel ilusionado en ese aspecto. Hace unos meses hubo la posibilidad de una reconciliación con su ex, Nacho Palau, con quien duró de 1990 a 2016. Sin embargo, las cosas no se han dado, por el conflicto legal que tienen por el conflicto legal que tienen por sus hijos. Eso no les ha permitido estar en paz”.

¿Cómo se dio esta relación? Nuestra fuente nos cuenta: “Se conocieron en 2012, cuando Pablo comenzaba a triunfar en la música. Miguel lo invitó a que hiciera un dueto con él en su disco Papitwo. Después estuvieron juntos en un especial de Televisión Española (TVE). En 2013 cantaron juntos en Viña del Mar. En 2016, en un concierto acústico, que formaba parte de MTV Unplugged, Miguel lo invitó a que cantaran el tema ‘No hay un corazón que valga la pena’. Han estado muy unidos en lo musical y son grandes amigos”.

2012 se conocieron cuando Miguel lo invitó a participar en su disco Papitwo / Redes Sociales

Tanta ha sido su amistad que Miguel fue quien animó a Pablo a reconocer públicamente su homosexualidad en 2020: “Pablo tenía muchos temores. Le preocupaba que, si se sabía, podía acabarse su carrera. Miguel fue quien le hizo entender que debía librar cualquier prejuicio y aceptarlo ante la gente. Le aseguró que no iba a pasar eso que pensaba Pablo”.

Pablo ha continuado su carrera con gran éxito. Ha agotado todos los conciertos de su gira “La cuarta hoja”. Abarcó todas las ciudades de España. En México llenó dos veces el Auditorio Nacional y todos los lugares donde se ha presentado. Además, vienen sus conciertos en Argentina, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Panamá, Chile y Estados Unidos. “No se terminó su carrera al reconocer su homosexualidad. Le ha seguido yendo impresionante”.

¿Por qué no se había dado antes una relación entre Pablo y Miguel? Nuestra fuente nos cuenta que: “Solo se veían como amigos. Además, los dos tenían pareja. Miguel estaba con Nacho y después quiso estar soltero. Pablo ha andado con varios famosos, como Ricky Martin, el influencer Pelayo Díaz y el guapísimo bailarín Giuseppe Di Bella. Justo hace medio año terminó con un joven banquero de quien Pablo estaba muy enamorado y con el que anduvo dos años. Decidieron poner fin a la relación por los viajes de trabajo de éste. Además, el exnovio de Pablo quería que éste hablara de su relación. Aunque Pablo reconoció su homosexualidad, sigue queriendo mantener en secreto con quién anda”.

La amistad entre ellos fue en ascenso y siempre mostraban su cariño. En este festival cantaron juntos el tema “Puede que”, de Miguel Bosé / Redes Sociales

Esto Bosé lo entiende perfectamente: “Miguel fue su paño de lágrimas, ahora que Pablo terminó con su novio. Tuvieron mucha más comunicación, más acercamiento. Se empezaron a ver con otros ojos. La realidad es que se sienten muy atraídos y han comenzado a salir. Primero fue en España y ahora que Pablo estuvo en México se vieron acá. Miguel, además, fue a sus conciertos en el Auditorio Nacional y estaba más que feliz aplaudiéndole. Los dos rebosan una gran felicidad. Se están dando una oportunidad en el amor”.

Le preguntamos a la amiga de ellos si su diferencia de edad, de 33 años, no les afecta. Nos dijo: “Para nada. Hay un gran entendimiento entre ambos. Hay química. Si algo le encanta a Pablo es la madurez de Miguel. Justo eso es lo que busca actualmente en un hombre. Y Miguel está fascinado con la vitalidad de Pablo, lo guapo que es y su gran talento como artista. Lo admira mucho en todos los aspectos”.

El tiempo será el encargado de determinar lo que pase entre ellos: “Ahorita están ilusionados. Obviamente, no lo van a reconocer públicamente, sobre todo por Pablo, que no quiere que se hable de sus romances. Lo importante es lo feliz que están ahora como pareja. Se están dando una oportunidad en el amor y ya el destino irá marcando los escenarios. Si funciona será algo increíble. Si no, de todos modos, tienen claro que la amistad nunca la van a perder. Aprovechan el momento y qué excelente por ellos”.