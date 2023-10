Miguel Bosé reveló en su nuevo documental Renacido que, ¡consumía dos gramos de sustancias al día!

Miguel Bosé vuelve a estar en el ojo del huracán. Hace unas semanas se estrenó en España su documental Renacido, para la cadena Antena 3.

Es la primera vez que el cantante se abre y narra sus más íntimos secretos. Desde su infancia hasta la actualidad. Deja atrás cualquier especulación, pues él mismo lo dice todo.

Hasta el momento se han estrenado cuatro capítulos, donde vemos a un Bosé dispuesto a contarlo todo. Se le ve en diversos lugares emblemáticos de su vida.

Desde un ruedo, recordando a su padre, el torero Luis Miguel Dominguín, hasta el chalet de Somosaguas, donde vivió grandes momentos y pasaba de la gloria al infierno en solo unos minutos.

Grosby Group / Captura de pantalla serie

También lo vemos en su casa actual en España, donde renació para poder seguir viviendo.

Lo que más llamó la atención es que él mismo es quien narra sus sus momentos más hostiles, los que le llevaron a vivir “un infierno sin salida” durante dos décadas.

Como su paso por el mundo de las drogas. Él mismo explica: “En mi época salvaje bajé a los infiernos. Hice cosas sucias. Peligrosas. Me acerqué a los mundos que me asustan. Creo que menos la h3r*ína, lo he probado todo. Absolutamente todo. En el s3x0, ni te quiero contar. De todos los colores. De todos los tipos. De todas las formas. Desde lo más puro hasta lo más infame”.

Bosé confiesa que durante muchos años vivió la vida loca. Se dejó influenciar por gente que solo quería dañarlo, pero al mismo tiempo se hace responsable de sus actos, sin culpar a nadie: “Años donde los cuales no vi la luz jamás. Me acostaba con el ‘draculazo’ (al amanecer). Despertaba a las siete u ocho de la tarde y listo para otra vez irme a la juerga con los amigos. Mi profesión se convirtió en salir de noche”.

MIGUEL BOSE / Grosby Group / Captura de pantalla serie

Además de su testimonio, el documental incluye entrevistas con personas cercanas al cantante. Desde familiares, hasta amigos y famosos. Todos compartían el mismo sentir.

Bosé un día podía estar sumergido en la fiesta y las dr*gas, pero si al otro día tenía que cantar o estar en el estudio de grabación, cumplía. La música era su pasión y su motor en la vida.

Durante el tiempo en que consumió dr0g4s (finales de los años 70 hasta 1999), Bosé se cataloga como una salamandra. Como el título de una de sus canciones. De día era una persona y de noche otra.

Podría ser un Bosé divertido y alegre, y al siguiente día ser un hombre cerrado y hasta cierto punto alejado de todos. Además, no medía riesgos: “Esa adrenalina, esa peligrosidad en cada uno de los pasos que yo tomé en aquellos años, fue sublime. Yo quería saber hasta dónde podía llegar. Para eso me subo en las alas del riesgo”.

Miguel Bosé revela que fue adicto. / Instagram: @billieeilish / @miguelbose

No tuvo una buena relación con su padre debido al daño que le causó a su madre y que lo marcó de por vida. No obstante, el cantante aseguró que también él se sentía un torero en la vida.

Por la forma de “sobrellevar” cada peligro que la vida le ponía delante, que era latente en cada paso que daba. Incluso, recuerda que por varios años se dejó una coleta, como símbolo de que su vida era un riesgo y de que, en cualquier “faena”, la vida podría enaltecerlo o hundirlo en lo más profundo.

En estos cuatro capítulos recordó el momento en que la vida le cambió. Que tocó fondo. El que compartió con una de sus grandes amigas y maestra de vida: Rebecca de Alba. “Con Rebecca de Alba me subo a un coche para ir al entierro de la tata (la señora que siempre lo atendió y lo cuidó como una madre), a Extremadura... Me quedo dormido y el coche se sale de la carretera y da varias vueltas, en un accidente que me aplastó tres vertebras”.

La música salvó a Miguel. / Instagram: @miguelbose



Este accidente fue un antes y después. Fue la señal que la vida le ponía para que dejara todo lo malo: “Ahí la vida me dice: ‘Te había dicho que tenías que parar y no has parado. Te paro yo’... Yo nazco un 3 de abril en Panamá, y esto fue el 10 de abril. En el hospital se abre la puerta, entra un mulato panameño que me dice: '¿Qué ha pasado aquí?’, y dije: '¿De dónde es usted?’, y me dice: ‘De Panamá.... La vida ha vuelto a empezar. Es un nuevo ciclo. Y dije: ‘Miguel, no te mueres. Hoy no te mueres’”.

Tras varios meses de ausencia y de un estado de coma que lo tuvo varias semanas en el hospital, en aquel verano de 1999 regresa a los reflectores para aclarar cualquier especulación. Mencionó que estaba entero, con ganas de seguir viviendo y con nuevas metas en su vida. Una de ellas era convertirse en padre.

El cantante interpuso denuncia ante el Ministerio Público. / Instagram: @miguelbose



“Hay un antes y un después de ese accidente, en todos los sentidos”, narra conmovido ante la cámara.

Prosigue: “Dejo de fumar, de beber y las sustancias. En un concierto acepté que estaba mal. Consumía dos gramos de coc*ína.... Mis hijos estaban en proyecto, en la cabeza. No podía seguir con esa vida. Corté todo el mismo día a la misma hora. Y más nunca he vuelto. Nunca más”.

Aceptó que fue adicto durante dos décadas completas. Dos décadas que fueron las más exitosas a nivel profesional, pero que lo llevaron a vivir lo peor del mundo, y ahora paga las consecuencias. Tocaba el cielo con cada éxito que se apuntaba. Recorría el mundo.

Miguel Bosé participó como juez en La Voz México. / Facebook: Miguel Bosé

Y ese mismo mundo se ponía a sus pies. Pero en lo íntimo, en lo que muy pocas personas sabían, estaba en el infierno.

De Miguel Bosé se ha hablado mucho y escrito más. Él mismo ha publicado dos libros sobre su vida. El año pasado llegó a las pantallas una serie que narra sus inicios en el mundo del espectáculo.

Pero es la primera vez que él , sentado frente a una cámara, acepta su etapa más dolorosa: el mundo de las dr*gas que lo consumió y que lo llevó a lo peor que el mundo ofrece. Este entorno que por fuera era bueno, pero que por dentro lo hundía más.

Hoy, lejos de todo y feliz con la vida que tiene al lado de sus hijos, está tranquilo, en paz y, sobre todo, con ganas de seguir cosechando éxitos.