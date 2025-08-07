Humberto Zurita explota por críticas a su relación con Stephanie Salas: “No seamos tan envidiosos”

El reconocido actor Humberto Zurita ha alzado la voz ante los comentarios negativos que ha recibido en torno a su relación con Stephanie Salas. Con un mensaje contundente y sincero, el actor pidió respeto por su vida personal y defendió su derecho a ser feliz, luego de años marcados por el dolor tras la pérdida de su esposa, la actriz Christian Bach.

Humberto Zurita responde a críticas sobre su relación con Stephanie Salas

Más allá del escándalo mediático, Humberto Zurita se muestra firme ante las opiniones malintencionadas. Para él, juzgar la vida de otros sin conocer el contexto es una práctica que debería terminar. “Eso de juzgar si ‘anduvo o no anduvo’ no está bien. Dejemos que la gente haga lo que siente y, sobre todo, si se enamora, compartamos el amor”, sentenció.

Zurita, quien actualmente dirige la obra Madres, no se mostró dispuesto a tolerar más críticas injustificadas. “No sean envidiosos”, dijo sin rodeos a los medios de comunicación durante un encuentro con la prensa.

Humberto Zurita y Stephanie Salas, una nueva oportunidad para el actor

Humberto Zurita compartió que su relación con Stephanie Salas representa una nueva oportunidad para encontrar la felicidad, después de un periodo de duelo profundo. “El amor nos salva a todos. Yo tenía tres años viviendo un duelo y, bueno, me encontré con Stephanie y estamos viviendo una etapa muy feliz de nuestras vidas”, expresó.

La pareja lleva más de dos años compartiendo su vida juntos, y aunque han mantenido una relación discreta, en más de una ocasión han sido captados en eventos públicos y redes sociales, mostrando su complicidad. Zurita ha señalado que este romance no surgió de la noche a la mañana, sino como un proceso natural tras sanar emocionalmente.

A pesar de la polémica, ambos se mantienen firmes en su decisión de no ocultar su amor

Stephanie Salas cumple 55 años y Humberto Zurita envía felicitación. / Instagram: @zuritahm

¿Familia de Humberto Zurita apoya su relación con Stephanie Salas?

Uno de los puntos clave que abordó Humberto Zurita fue la reacción de su familia ante su romance con Stephanie Salas. El actor aseguró que sus hijos, Sebastián y Emiliano, lo respaldan completamente. “Mis hijos están felices de verme feliz. Están educados de una manera libre, autosuficiente”, afirmó con orgullo.

Este apoyo familiar ha sido fundamental para que Zurita pueda vivir su relación sin culpa ni reservas. Incluso habló del vínculo que mantiene con Michelle Salas, hija mayor de Stephanie, con quien ya existía una relación previa desde que era niña. “La conozco desde que era una niña de tres años, la quiero muchísimo. Quiero todo lo que ella adora, quiere, cuida. La respeto y es una gran profesional”, compartió.

Con esta declaración, Humberto Zurita no solo defiende su romance, sino también su derecho a rehacer su vida. Su historia con Stephanie Salas es, para él, una nueva oportunidad para escribir un capítulo de amor, sin miedo.

“Lo importante es el amor, no las apariencias”, concluye Zurita, reafirmando su convicción de que cada quien merece amar en paz.

